Витрина сигналов - страница 3
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В инквизиции работать не пробовали? )) Я этот понедельник 267% сделал за сутки. Правда, это был конкурс и счет фИговый, то есть демка. Но все же. Зачем себя ограничивать, если можешь?
Алексей! Если вручную торговать получается лучше, может ну, ее, эту математику? " Мухи - отдельно, котлеты - отдельно"? )))
Это от того, что вы не понимаете форекс.
Согласен
ребят ,подскажите,как повысить рейтинг сигнала чтобы он попал на витрину?сигнал торгуется в плюсе
Это не сигнал в плюсе. Это только два удачных трейда. Если выдержите так хотя бы годик, то сигнал будет на витрине автоматически. Ну и не забывайте, что Вы рискуете всего лишь $300. Это не та сумма, которая внушает доверие к сигналу.
ребят ,подскажите,как повысить рейтинг сигнала чтобы он попал на витрину?сигнал торгуется в плюсе
ребят ,подскажите,как повысить рейтинг сигнала чтобы он попал на витрину?сигнал торгуется в плюсе
Увеличить кол-во сделок при сохранении качества ) и всё у Вас получится.
Увеличить кол-во сделок при сохранении качества ) и всё у Вас получится.
Увеличил до трех... и ушел в минус )))
ребят ,подскажите,как повысить рейтинг сигнала чтобы он попал на витрину?сигнал торгуется в плюсе
Делаете примерно такую картинку и рейтинг хороший будет и подписчиков будет по 10-20 человек в сутки приходить.
Увеличил до трех... и ушел в минус )))
За то смотрится как асимметричное нормальное распределение + спред )))