Витрина сигналов - страница 3

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Во-обще-то, я о маркетинге, а не о стратегиях, и хотел обсудить мысль о том. что присутствие на витрине провальных сигналов не есть хорошо, т.к. это все-таки ВИТРИНА. Представьте себе витрину магазина, на которой присутствуют некондиционные изделия.  Вам захочется посетить такой магазин? А помониторить для себя можно и в личных сигналах.
 
Alexey Volchanskiy:

В инквизиции работать не пробовали? )) Я этот понедельник 267% сделал за сутки. Правда, это был конкурс и счет фИговый, то есть демка. Но все же. Зачем себя ограничивать, если можешь?

Алексей! Если вручную торговать получается лучше, может ну, ее, эту математику? " Мухи - отдельно, котлеты - отдельно"? )))

 
Petros Shatakhtsyan:

Это от того, что вы не понимаете форекс.

Согласен

 
ребят ,подскажите,как повысить рейтинг сигнала чтобы он попал на витрину?сигнал торгуется в плюсе
 
Aleksandr Yakovlev:
ребят ,подскажите,как повысить рейтинг сигнала чтобы он попал на витрину?сигнал торгуется в плюсе

Это не сигнал в плюсе. Это только два удачных трейда. Если выдержите так хотя бы годик, то сигнал будет на витрине автоматически. Ну и не забывайте, что Вы рискуете всего лишь $300. Это не та сумма, которая внушает доверие к сигналу.

 
Aleksandr Yakovlev:
ребят ,подскажите,как повысить рейтинг сигнала чтобы он попал на витрину?сигнал торгуется в плюсе
Рано Вы ещё об этом задумались. Торгуйте дальше.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:
ребят ,подскажите,как повысить рейтинг сигнала чтобы он попал на витрину?сигнал торгуется в плюсе

Увеличить кол-во сделок при сохранении качества ) и всё у Вас получится.

 
Petr Baskakov:

Увеличить кол-во сделок при сохранении качества ) и всё у Вас получится.

Увеличил до трех... и ушел в минус )))

 
Aleksandr Yakovlev:
ребят ,подскажите,как повысить рейтинг сигнала чтобы он попал на витрину?сигнал торгуется в плюсе

Делаете примерно такую картинку и рейтинг хороший будет и подписчиков будет по 10-20 человек в сутки приходить.


 
Anatoliy Koscheev:

Увеличил до трех... и ушел в минус )))

За то смотрится как асимметричное нормальное распределение + спред )))

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