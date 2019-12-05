Витрина сигналов - страница 8
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Уважаемая администрация.
В последнее время регулярно появляются сигналы, которые, очевидно, являются результатом выживания счета, как одного из десятков одновременно запущенных, и не получившего стопаут. На таких счетах раз в месяц одной серией сделок делается прибыль от 60% в месяц и выше. Обычно в первых числах месяца с уже "заработанной" прибылью такой счет подключается к сервису и собирает подписчиков. С этого момента таких процентов прибыли, естественно, больше нет.
Ранее можно было в сервисдеск обратить внимание на такой счет и, как правило, к продавцу довольно быстро применяли меры.
А как сейчас действовать? Писать на форуме о сигналах нельзя, в СД тоже нет раздела с такой проблемой.
Уважаемая администрация.
В последнее время регулярно появляются сигналы, которые, очевидно, являются результатом выживания счета, как одного из десятков одновременно запущенных, и не получившего стопаут. На таких счетах раз в месяц одной серией сделок делается прибыль от 60% в месяц и выше. Обычно в первых числах месяца с уже "заработанной" прибылью такой счет подключается к сервису и собирает подписчиков. С этого момента таких процентов прибыли, естественно, больше нет.
Ранее можно было в сервисдеск обратить внимание на такой счет и, как правило, к продавцу довольно быстро применяли меры.
А как сейчас действовать? Писать на форуме о сигналах нельзя, в СД тоже нет раздела с такой проблемой.
или так:
Показываем график только с даты добавления счета в сервис, а кто хочет посмотреть историю - для тех существует отдельная страница, посвященная домониторовской торговле. человек заходит на эту страницу и смотрит всю инфу.
Сколько на форексе денег крутится? Пару триллионов в день пишут? Похоже у нас в сигналистах появился Повелитель Форекса. Эту картинку, как пособие нужно сохранить к часто всплывающим вопросам "Сколько можно заработать на форексе".
Сколько на форексе денег крутится? Пару триллионов в день пишут? Похоже у нас в сигналистах появился Повелитель Форекса. Эту картинку, как пособие нужно сохранить к часто всплывающим вопросам "Сколько можно заработать на форексе".
А в валюте то сколько, без процентов?))
С 3 000 до 822 000.
Уже поправили сигналу расчет, теперь вот так выглядит
С 3 000 до 822 000.
Уже поправили сигналу расчет, теперь вот так выглядит
Уже поправили сигналу расчет, теперь вот так выглядит
там проценты по месяцам очень сильно поменялись, наверное из-за выводов очень большие были.
и брокер очень сомнительный
Прошел примерно год, снова возрождается известная схема, даже брокер тот же. И сигнал уже в топе на 1-м месте. Плюс у него на 1-й странице куча других его сигналов.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Витрина сигналов
Vadim Novikov, 2018.06.19 07:01
В продолжении темы про мою ситуация. Особое спасибо Eduard_D за подсказку.
Начну с приятного. Деньги за этот сигнал мне все же вернули. А сигнал закрыли. А так же обещали устранить дыру в следующем обновлении. Через которую и лезет всякая мошенническая шушера на этот сервис.
Напомню с чего все началось. Я по своей неопытности подписался на сигнал GrandCapital. После того. Как в отзывах к этому сигналу иностранцы массово начали писать. Что он фейковый. А фейковый на всех языках одно значит. До меня стало доходить. Что я чего-то не понимаю.
При детальном анализе провайдера сигнала я понял. Что меня действительно просто развели. Технология обмана проста. Используя бреши в сервисе. А именно.
1) Сервис не распознает центовые счета на серверах FXOpen-Real2 брокера форексопена.
2) На сервисе нет истории закрытых счетов. А все записи о закрытых счетах легко удаляются из профиля.
3) История счета начинает мониториться не с момента создания счета. А с момента регистрации счета.
Что получается. Видя такие дыры. Мошенники придумали следующую схему. Я пишу мошенники. Так как после того. Как я разобрался. И начал анализировать провайдеров тщательно. Я насчитал таковых возможных претендентов с десяток. Так вот.
Создав много центовых счетов, на которых центы отображаются как настоящие доллары, мошенник начинает очень агрессивно работать. С целью получить максимальную доходность и минимальную просадку. Чтоб счет смотрелся очень привлекательно. Естественно. При сверхагрессивной торговле. Он сливает деньги на некоторых счетах. Но один счет все же доходит до финиша. Обычно. Это начало месяца. Когда доходность уже получена. И работать в ближайшие 2 месяца не надо. Только иногда совершая сделки по схеме "пересиживания". Чтоб стату не испортить. Затем он начинает накручивать подписчиков и свой профиль. И все. Жди чайников. Его цель в ближайшие 2 месяца. Максимально набрать подписчиков. Потом как повезет. В случае плохого везения. Счет удаляется. Записи удаляются. И все начинается сначала.
Вот так. Будьте осторожны!!! А так же. Соглашусь с Vasiliy Pushkaryov. Что. Чтобы отличить таких мошенников от трейдеров. Нужно подождать 3 месяца с момента регистрации сигнала на сервисе. Если торговля не изменится кардинально. Не будет пересиживаний. То в трейдера можно инвестировать. А вот если стиль торговли поменяется при вышеописанных условиях. ТО 100% мошенник. Однако есть и другая сторона. Агрессивные инвесторы стараются заходить пораньше в агрессивных трейдеров. А если так ждать. То заходить уже достаточно опасно. Получается полгода статистики для агрессоров - это много. А для консерваторов - мало. Я пришел к выводу. Что на этом сервисе подписываться на трейдеров со статой меньше года просто нет смысла.
Сколько на форексе денег крутится? Пару триллионов в день пишут? Похоже у нас в сигналистах появился Повелитель Форекса. Эту картинку, как пособие нужно сохранить к часто всплывающим вопросам "Сколько можно заработать на форексе".
так а чей это такой сигнал ? та
так а чей это такой сигнал ? та