Витрина сигналов - страница 5
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Я бы предложил администрации не разрешать подписку, пока не пройдет три месяца сигнала после его подключения к мониторингу
я бы предложил показывать график только с даты замониторивания счета.
Всё дело в том, что в сигнале показывается график не с даты создания сигнала, а с даты открытия счета. Это дает многим провайдерам заниматься шулерством.
Если разработчики не могут получить историю всех сделок счета до открытия сигнала, и с помощью тиковой истории правильно определить максимальную просадку, то тогда зачем показывать ложную информацию ?
Если история счета не подчищена на сервере, то показывается максимальная просадка, которая была до его публикации. Хотя после публикации, просадка не достигала и 3%.
И вот этому подтверждение. Можно увидать худший трейд, после публикации (вкладка риски), также и с момента создания сигнала (в статистике)
я бы предложил показывать график только с даты замониторивания счета.
Если история счета не подчищена на сервере, то показывается максимальная просадка, которая была до его публикации. Хотя после публикации, просадка не достигала и 3%.
И вот этому подтверждение. Можно увидать худший трейд, после публикации (вкладка риски), также и с момента создания сигнала (в статистике)
По моему вы путаете макс. просадка по балансу и макс. просадка по средствам. Если торговать без стоп лоса, то баланс не будет снижаться, тогда только просадка по средствам повышается.
Его можно зафиксировать только во время торговли.
По моему вы путаете макс. просадка по балансу и макс. просадка по средствам. Если торговать без стоп лоса, то баланс не будет снижаться, тогда только просадка по средствам повышается.
Его можно зафиксировать только во время торговли.
Смотрите риски. В них и по средствам видно (в нечищеной истории). Так что и сейчас на нормальном счете, не важно когда он открылся и сколько времени прошло до его публикации в сигналах. Можно увидать предыдущую историю.
Смотрите риски. В них и по средствам видно (в нечищеной истории). Так что и сейчас на нормальном счете, не важно когда он открылся и сколько времени прошло до его публикации в сигналах. Можно увидать предыдущую историю.
Как раз на прошедшей истории макс. просадка по средствам не определяется. И еще кто вам внушил что историю можно очистить.
У вас просадка по средствам в разделе "Риски" получены после открытия сигнала.
И еще посмотрите на график "Средства". Начинается с 15-го числа этого месяца.
Приветствую всех. Жаль. Что эту ветку я прочел уже после того, как сам допер, что подписался на сигнал мошенника. Я не в курсе был. Что статистика на этом сервисе ведется с момента регистрации счета на сервисе , а не с момента создания счета. Это конечно же является неправильным подходом. И дает возможности для мошенников манипулировать подписчиками.
А если тут есть админ. То пусть ответит мне. Как получается так. Что сервис дает липовую статистику для анализа подписчикам? Как можно по такой липовой статистике анализировать? Получается. Мошенник создает кучу счетов. Какие-то раскручивает. Какие-то сливает. И потом, какие не слил, регистрирует на сервисе. А сервис показывает статистику за всю историю этого счета. Получается. По Вашей статистике трейдер показывает превосходные результаты. А в реале оказывается мошенником. А потом ещё лучше. Этот мошенник слил счет и подписчиков. Удалил запись об этом. И пошел по следующему кругу по такому же сценарию. Это как так получается?
Все он правильно сделал что слил
вот ссылка, прочитай и объясни почему нет?
https://www.mql5.com/ru/signals/rules
Мне наоборот писали, что слишком большое количество сделок. Так скальпер же у меня, сотни сделок в день, ДЦ не жалуются, а MQ-то чего надо собственно? Их дело торговлю мониторить да сигналы рассылать подписчикам ))
А я не нашёл, где у вас сигналы. Хотел посмотреть.
В продолжении темы про мою ситуация. Особое спасибо Eduard_D за подсказку.
Начну с приятного. Деньги за этот сигнал мне все же вернули. А сигнал закрыли. А так же обещали устранить дыру в следующем обновлении. Через которую и лезет всякая мошенническая шушера на этот сервис.
Напомню с чего все началось. Я по своей неопытности подписался на сигнал GrandCapital. После того. Как в отзывах к этому сигналу иностранцы массово начали писать. Что он фейковый. А фейковый на всех языках одно значит. До меня стало доходить. Что я чего-то не понимаю.
При детальном анализе провайдера сигнала я понял. Что меня действительно просто развели. Технология обмана проста. Используя бреши в сервисе. А именно.
1) Сервис не распознает центовые счета на серверах FXOpen-Real2 брокера форексопена.
2) На сервисе нет истории закрытых счетов. А все записи о закрытых счетах легко удаляются из профиля.
3) История счета начинает мониториться не с момента создания счета. А с момента регистрации счета.
Что получается. Видя такие дыры. Мошенники придумали следующую схему. Я пишу мошенники. Так как после того. Как я разобрался. И начал анализировать провайдеров тщательно. Я насчитал таковых возможных претендентов с десяток. Так вот.
Создав много центовых счетов, на которых центы отображаются как настоящие доллары, мошенник начинает очень агрессивно работать. С целью получить максимальную доходность и минимальную просадку. Чтоб счет смотрелся очень привлекательно. Естественно. При сверхагрессивной торговле. Он сливает деньги на некоторых счетах. Но один счет все же доходит до финиша. Обычно. Это начало месяца. Когда доходность уже получена. И работать в ближайшие 2 месяца не надо. Только иногда совершая сделки по схеме "пересиживания". Чтоб стату не испортить. Затем он начинает накручивать подписчиков и свой профиль. И все. Жди чайников. Его цель в ближайшие 2 месяца. Максимально набрать подписчиков. Потом как повезет. В случае плохого везения. Счет удаляется. Записи удаляются. И все начинается сначала.
Вот так. Будьте осторожны!!! А так же. Соглашусь с Vasiliy Pushkaryov. Что. Чтобы отличить таких мошенников от трейдеров. Нужно подождать 3 месяца с момента регистрации сигнала на сервисе. Если торговля не изменится кардинально. Не будет пересиживаний. То в трейдера можно инвестировать. А вот если стиль торговли поменяется при вышеописанных условиях. ТО 100% мошенник. Однако есть и другая сторона. Агрессивные инвесторы стараются заходить пораньше в агрессивных трейдеров. А если так ждать. То заходить уже достаточно опасно. Получается полгода статистики для агрессоров - это много. А для консерваторов - мало. Я пришел к выводу. Что на этом сервисе подписываться на трейдеров со статой меньше года просто нет смысла.