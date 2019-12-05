Витрина сигналов

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Не понимаю, для чего на витрине помещаются сигналы с отрицательной общей прибылью (последние 14 страниц рейтинга). Мне кажется, это наносит ущерб привлекательности сервиса. При этом, если на счете более 30% просадки, вас отключают от подписки, не взирая на то,что при этом  счет остается в прибыли и за месяц, и за весь период. 
 
Anatoliy Koscheev:
Не понимаю, для чего на витрине помещаются сигналы с отрицательной общей прибылью (последние 14 страниц рейтинга). Мне кажется, это наносит ущерб привлекательности сервиса. При этом, если на счете более 30% просадки, вас отключают от подписки, не взирая на то,что при этом  счет остается в прибыли и за месяц, и за весь период. 

Отключение от подписки - это ещё ладно, забота о безопасности. Но вот то, что его убирают с витрины - это странно по сравнению с тем, что там в конце в рейтинге висят эти сливщики. Текущий, мол, держит просадку, значит пофиг на деньги подписчиков и безответственный, играет на всё. Может, поэтому. Несмотря даже на былые заслуги

 
Anatoliy Koscheev:
Не понимаю, для чего на витрине помещаются сигналы с отрицательной общей прибылью (последние 14 страниц рейтинга). Мне кажется, это наносит ущерб привлекательности сервиса. При этом, если на счете более 30% просадки, вас отключают от подписки, не взирая на то,что при этом  счет остается в прибыли и за месяц, и за весь период. 

Для жиру. Типа, как накладные сиськи, в реале толку ноль, но для солидности годится ))

 
Anatoliy Koscheev:
... При этом, если на счете более 30% просадки, вас отключают от подписки, не взирая на то,что при этом  счет остается в прибыли и за месяц, и за весь период. 

Не знал об этом. 

А вот это имхо неправильно т.к. есть трейдеры, которые считают что держать на счету "лишние" деньги смысла нет и они торгуют плоть до 80-90%-ной просадки. И их концепция вполне логична. Другое дело что если позиции закроются и 90% убытка будет зафиксировано, то восстанавливать счет до исходного состояния без доливок придется долго. Но трейдер может быть готов к такого рода доливкам, а подписчик сигналов - нет если в описании сигнала нет соответствующей декларации.

 
Alexander Sevastyanov:

Не знал об этом. 

А вот это имхо неправильно т.к. есть трейдеры, которые считают что держать на счету "лишние" деньги смысла нет и они торгуют плоть до 80-90%-ной просадки. И их концепция вполне логична. Другое дело что если позиции закроются и 90% убытка будет зафиксировано, то восстанавливать счет до исходного состояния без доливок придется долго. Но трейдер может быть готов к такого рода доливкам, а подписчик сигналов - нет если в описании сигнала нет соответствующей декларации.

MQ вообще перестраховываются. Сделайте за первую неделю 10% прибыли и выскочит предупреждение, что прибыль слишком большая, относитесь к сигналу с осторожностью (как-то так, я по памяти, у меня постоянно такое выскакивало)

 
Alexey Volchanskiy:

MQ вообще перестраховываются. Сделайте за первую неделю 10% прибыли и выскочит предупреждение, что прибыль слишком большая, относитесь к сигналу с осторожностью (как-то так, я по памяти, у меня постоянно такое выскакивало)

MQ похож на государство: бюррократия, налоги, душат с момента рождения, когда в первый день к тебе приставляют наставника в виде предупреждения "Внимание: слишком малая активность: всего 1 трейд за месяц, ленивая сволочь" 

 

интересно, как наберу еще 0.07 на витрине восстановят?



 
Ivan Butko:

MQ похож на государство: бюррократия, налоги, душат с момента рождения, когда в первый день к тебе приставляют наставника в виде предупреждения "Внимание: слишком малая активность: всего 1 трейд за месяц, ленивая сволочь" 

Мне наоборот писали, что слишком большое количество сделок. Так скальпер же у меня, сотни сделок в день, ДЦ не жалуются, а MQ-то чего надо собственно? Их дело торговлю мониторить да сигналы рассылать подписчикам ))

 
Mickey Moose:

интересно, как наберу еще 0.07 на витрине восстановят?



Странно, что средства подписчиков ноль ))) Какие-то они непонятливые )

 
Alexey Volchanskiy:

Мне наоборот писали, что слишком большое количество сделок. Так скальпер же у меня, сотни сделок в день, ДЦ не жалуются, а MQ-то чего надо собственно? Их дело торговлю мониторить да сигналы рассылать подписчикам ))

Еще бы жаловались, должны тебя любить ибоготворить) 

 
Evgeniy Kazeikin:

Еще бы жаловались, должны тебя любить ибоготворить) 

Согласен )) Такой дождь из спредов. Сегодня случайно зашел на ДЦ Гер***а, прочитал, что ограничение на 5000 торговых приказов в сутки. Видать, на нормальный сервак еще не заработал, надо почаще на Украине лекции читать по $2000 )) Тем более, ДЦ там и зарегистрирован.

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