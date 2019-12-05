Витрина сигналов
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- FAQ по сервису Сигналы
Не понимаю, для чего на витрине помещаются сигналы с отрицательной общей прибылью (последние 14 страниц рейтинга). Мне кажется, это наносит ущерб привлекательности сервиса. При этом, если на счете более 30% просадки, вас отключают от подписки, не взирая на то,что при этом счет остается в прибыли и за месяц, и за весь период.
Отключение от подписки - это ещё ладно, забота о безопасности. Но вот то, что его убирают с витрины - это странно по сравнению с тем, что там в конце в рейтинге висят эти сливщики. Текущий, мол, держит просадку, значит пофиг на деньги подписчиков и безответственный, играет на всё. Может, поэтому. Несмотря даже на былые заслуги
Не понимаю, для чего на витрине помещаются сигналы с отрицательной общей прибылью (последние 14 страниц рейтинга). Мне кажется, это наносит ущерб привлекательности сервиса. При этом, если на счете более 30% просадки, вас отключают от подписки, не взирая на то,что при этом счет остается в прибыли и за месяц, и за весь период.
Для жиру. Типа, как накладные сиськи, в реале толку ноль, но для солидности годится ))
... При этом, если на счете более 30% просадки, вас отключают от подписки, не взирая на то,что при этом счет остается в прибыли и за месяц, и за весь период.
Не знал об этом.
А вот это имхо неправильно т.к. есть трейдеры, которые считают что держать на счету "лишние" деньги смысла нет и они торгуют плоть до 80-90%-ной просадки. И их концепция вполне логична. Другое дело что если позиции закроются и 90% убытка будет зафиксировано, то восстанавливать счет до исходного состояния без доливок придется долго. Но трейдер может быть готов к такого рода доливкам, а подписчик сигналов - нет если в описании сигнала нет соответствующей декларации.
Не знал об этом.
А вот это имхо неправильно т.к. есть трейдеры, которые считают что держать на счету "лишние" деньги смысла нет и они торгуют плоть до 80-90%-ной просадки. И их концепция вполне логична. Другое дело что если позиции закроются и 90% убытка будет зафиксировано, то восстанавливать счет до исходного состояния без доливок придется долго. Но трейдер может быть готов к такого рода доливкам, а подписчик сигналов - нет если в описании сигнала нет соответствующей декларации.
MQ вообще перестраховываются. Сделайте за первую неделю 10% прибыли и выскочит предупреждение, что прибыль слишком большая, относитесь к сигналу с осторожностью (как-то так, я по памяти, у меня постоянно такое выскакивало)
MQ вообще перестраховываются. Сделайте за первую неделю 10% прибыли и выскочит предупреждение, что прибыль слишком большая, относитесь к сигналу с осторожностью (как-то так, я по памяти, у меня постоянно такое выскакивало)
MQ похож на государство: бюррократия, налоги, душат с момента рождения, когда в первый день к тебе приставляют наставника в виде предупреждения "Внимание: слишком малая активность: всего 1 трейд за месяц, ленивая сволочь"
MQ похож на государство: бюррократия, налоги, душат с момента рождения, когда в первый день к тебе приставляют наставника в виде предупреждения "Внимание: слишком малая активность: всего 1 трейд за месяц, ленивая сволочь"
Мне наоборот писали, что слишком большое количество сделок. Так скальпер же у меня, сотни сделок в день, ДЦ не жалуются, а MQ-то чего надо собственно? Их дело торговлю мониторить да сигналы рассылать подписчикам ))
интересно, как наберу еще 0.07 на витрине восстановят?
Странно, что средства подписчиков ноль ))) Какие-то они непонятливые )
Мне наоборот писали, что слишком большое количество сделок. Так скальпер же у меня, сотни сделок в день, ДЦ не жалуются, а MQ-то чего надо собственно? Их дело торговлю мониторить да сигналы рассылать подписчикам ))
Еще бы жаловались, должны тебя любить ибоготворить)
Еще бы жаловались, должны тебя любить ибоготворить)
Согласен )) Такой дождь из спредов. Сегодня случайно зашел на ДЦ Гер***а, прочитал, что ограничение на 5000 торговых приказов в сутки. Видать, на нормальный сервак еще не заработал, надо почаще на Украине лекции читать по $2000 )) Тем более, ДЦ там и зарегистрирован.
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