Как загрузить ресурсы в CodeBase? При отправке кода в CodeBase не удается подгрузить ресурсы , тестер конечно ругается.
И потом можно будет этот файл сохранить программно на компе пользователя.
И потом можно будет этот файл сохранить программно на компе пользователя.
Этот пункт меню создает действие результатом которого в исходник вставляется эта строка.
#resource "SpinInc.png";
ну я и так вставил ее.
Как загрузить эти файлы в CodeBase ?
Этот пункт меню создает действие результатом которого в исходник вставляется эта строка.
ну я и так вставил ее.
Как загрузить эти файлы в CodeBase ?
Ну да, чукча мало мало ошибка давала, вместо ура караул кричала…
Вставить файл в виде бинарного массива. Потом в ините проверить существование файла и если нету, то сохранить его в папку филес. После чего его можно будет подключить в виде ресурса программно.
ps; Вот нашёл свою попытку это сделать, но сначала что-то не получалось, потом я сделал файл для сообщения о баге… оказалось что нет никакого бага… а файл так и остался.
Этот скрипт создаёт картинку Российского флага и помещает его в левый верхний угол графика.
- www.mql5.com
Ну да, чукча мало мало ошибка давала, вместо ура караул кричала…
Вставить файл в виде бинарного массива. Потом в ините проверить существование файла и если нету, то сохранить его в папку филес. После чего его можно будет подключить в виде ресурса программно.
ps; Вот нашёл свою попытку это сделать, но сначала что-то не получалось, потом я сделал файл для сообщения о баге… оказалось что нет никакого бага… а файл так и остался.
Этот скрипт создаёт картинку Российского флага и помещает его в левый верхний угол графика.
Спасибо дружище, получилось!
Спасибо дружище, получилось!
Я рад что всё получилось. Только один вопрос: Что такое «не отрывать чарты»? )))
Да, чудесный способ обхода тестера в CodeBase, еще раз большое спасибо.
Странно , что BMP категорически не желают принимать. Впрочем после переименования в PNG, тоже не желают загружать.
И если Ваш проект содержит пару десятков BMP картинок, будет немного утомительно их перегонять в unsigned char
Опечатка, буква "К" очень часто не ставится в слове "открывать" , видимо динамика набора символов такая, именно у меня :-)))
Я рад что всё получилось. Только один вопрос: Что такое «не отрывать чарты»? )))
Если поставить в положение Открыть , то посадив индикатор на первый символ остальные откроются сами, если не открыты.
Правда , увы , нужно доработать немного, при переходе на другой таймфрейм, чарты будут снова отрываться.
Индикатор кстати работает ? он правда не для валютного рынка.
Да, чудесный способ обхода тестера в CodeBase. Странно , что BMP категорически не желают принимать. Впрочем после переименования в PNG, тоже не желают загружать.
Опечатка, буква "К" очень часто не ставится в слове "открывать" , видимо динамика набора символов такая, именно у меня :-)))
Это не способ обхода, а стандартный описанный, кажется в документации, метод работы с файлами. Так-же можно передать любой файл для оптимизации в облаке. А про букву К я догадался. Просто пошутил с вопросом.
Это не способ обхода, а стандартный описанный, кажется в документации, метод работы с файлами. Так-же можно передать любой файл для оптимизации в облаке. А про букву К я догадался. Просто пошутил с вопросом.
Мне бы еще сделать что бы скрипт , который читает с сайта доход ру данные по дивидендам, вызывался при старте. К сожалению из индикатора , нельзя вызывать что то вроде.
int res=WebRequest("GET",url,cookie,NULL,500,post,0,result,headers);
Можно наверно вызывать из эксперта запрос WebRequest , затем вызывать сам индикатор и просто выгружать эксперт.
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Тест CodeBase ругается
MQL5\Indicators\YZ_Book_All_PriceCH.mq5(22,11) : error 310: resource file 'SpinDec.png' not found
MQL5\Indicators\YZ_Book_All_PriceCH.mq5(23,11) : error 310: resource file 'SpinInc.png' not found
при этом
само обращение выглядит так
На моей машине эти файлы находятся там же где и индикатор, и конечно у меня индикатор работает.
Подскажите пожалуйста, как загрузить ресурсы в CodeBase ?