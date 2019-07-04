Скрипт или индикатор синусоиды на графике - страница 2
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Два года прошло. Я уже не помню что там было.
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Скрипт или индикатор синусоиды на графике
Vladimir Karputov, 2019.07.02 12:29
Два года прошло. Я уже не помню что там было.
Добрый день.
может есть у кого скрипт или индикатор, который бы нанес синусоиду на график цены ?
и чтобы можно было бы менять параметры синусоиды
поставьте колличество гармоник 1 и будет вам синусоида
управление:
поставьте колличество гармоник 1 и будет вам синусоида
управление:
Круто.
только не думайте, что это поможет вам в торговле ))
https://www.mql5.com/ru/forum/216298/page5#comment_6484839
Похоже на "гвозди микроскопом".
Иногда визуализирую некоторые процессы, gnuplot юзаю. Отрисавать синусойду элементарно без скриптонаписательного гемора - sin(x).
только не думайте, что это поможет вам в торговле ))
https://www.mql5.com/ru/forum/216298/page5#comment_6484839
Норм.
Вобще прикольно
;)
Добрый день.
может есть у кого скрипт или индикатор, который бы нанес синусоиду на график цены ?
и чтобы можно было бы менять параметры синусоиды
Пока сидел на лекции по java, набросал индикатор:
Построение наклонной синусоиды по 3 точкам.
Управление:
Нажимаем клавишу N (new) - начинаем вводить новую синусоиду
Нажимаем клавишу C(clear) - удаляем последнюю синусоиду.
Пока сидел на лекции по java, набросал индикатор:
Построение наклонной синусоиды по 3 точкам.
Управление:
Нажимаем клавишу N (new) - начинаем вводить новую синусоиду
Нажимаем клавишу C(clear) - удаляем последнюю синусоиду.