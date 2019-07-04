Скрипт или индикатор синусоиды на графике - страница 2

Новый комментарий
 
Vladimir Karputov:

Два года прошло. Я уже не помню что там было.

Сверху всё есть. 
Но я напомню:
Нужна простая синусоида на графике, которую можно было бы настраивать мышкой, при этом на экране высвечивались бы амплитуда и период. 
 
Roman Kutemov:
Сверху всё есть. 
Но я напомню:
Нужна простая синусоида на графике, которую можно было бы настраивать мышкой, при этом на экране высвечивались бы амплитуда и период. 
 
Roman Kutemov:

Добрый день.

может есть у кого скрипт или индикатор, который бы нанес синусоиду на график цены ?

и чтобы можно было бы менять параметры синусоиды

поставьте колличество гармоник 1 и будет вам синусоида

управление:

  •  нажмите shift для изменения периода 
  •  нажмите ctrl для измения смещения
Файлы:
pFourier.mq5  16 kb
 
Nikolai Semko:

поставьте колличество гармоник 1 и будет вам синусоида

управление:

  •  нажмите shift для изменения периода 
  •  нажмите ctrl для измения смещения
Круто. 
Благодарю, попробую. 
 
Roman Kutemov:
Круто. 
Благодарю, попробую. 

только не думайте, что это поможет вам в торговле ))
https://www.mql5.com/ru/forum/216298/page5#comment_6484839

[Удален]  

Похоже на "гвозди микроскопом".

Иногда визуализирую некоторые процессы, gnuplot юзаю. Отрисавать синусойду элементарно без скриптонаписательного гемора - sin(x).

 
Nikolai Semko:

только не думайте, что это поможет вам в торговле ))
https://www.mql5.com/ru/forum/216298/page5#comment_6484839

Норм.

Вобще прикольно

;)

 
Roman Kutemov:

Добрый день.

может есть у кого скрипт или индикатор, который бы нанес синусоиду на график цены ?

и чтобы можно было бы менять параметры синусоиды

Пока сидел на лекции по java, набросал индикатор:

Построение наклонной синусоиды по 3 точкам.

Управление:

Нажимаем клавишу N (new) - начинаем вводить новую синусоиду

Нажимаем клавишу C(clear) - удаляем последнюю синусоиду.

Файлы:
sine.mq5  9 kb
iCanvas.mqh  41 kb
 
Nikolai Semko:

Пока сидел на лекции по java, набросал индикатор:

Построение наклонной синусоиды по 3 точкам.

Управление:

Нажимаем клавишу N (new) - начинаем вводить новую синусоиду

Нажимаем клавишу C(clear) - удаляем последнюю синусоиду.

Круто. Настоящий спец. 
Благодарю. 
[Удален]  
Циклические линии, не?
123
Новый комментарий