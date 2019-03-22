Цветные свечи (пожелания) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дело в том, что индикатор должен не только рисовать, но еще должен быть таким, что бы его можно было вызывать их эксперта. Значит кроме рисования на канвасе должны быть буферы (невидимые). В общем, работа на индикатором усложняется два раза. Если слишком надо, то можно, но если кто заказывает на фрилансе, то стоимость значительно возрастает.
Это только кажется. Не так все страшно. Используйте буферы. Никто же не запрещает, только отрисовывайте сами. К сведению, канвасные свечи уже активно используются.
Canvas сильно удорожает разработку в деньгах. Чего стоит только контроль ширины, высоты окна, масштаба отображения графика, перемотка, смещение ...
Canvas сильно удорожает разработку в деньгах. Чего стоит только контроль ширины, высоты окна, масштаба отображения графика, перемотка, смещение ...
Проще паренной репы. Для чего я iCanvas разрабатываю. Сделать полный аналог существующих свечей - Это добавить строк 40-50 к моему классу.
Ждёмс... окончания разработки и статьи.
Ждёмс... окончания разработки и статьи.
Canvas сильно удорожает разработку в деньгах. Чего стоит только контроль ширины, высоты окна, масштаба отображения графика, перемотка, смещение ...
Проще паренной репы. Для чего я iCanvas разрабатываю? Сделать полный аналог существующих свечей - Это добавить строк 30-50 кода к моему классу.
Я все же потратил пару часов для демонстрационного примера замены индикатора канвасными свечами чтобы не быть голословным.
Я даже преувеличил на счет 30-50 строк кода. Основная функция ShowBars, которая формирует свечи на экране всего 9 строк кода:
Это дорого?
Конечно, этот код только демонстрационный, но все же вполне рабочий. И "контроль ширины, высоты окна, масштаба отображения графика, перемотка, смещение " выполняет.
По хорошему, конечно, при создании собственного интерфейса на канвасе нужно отключать управление мышью и клавиатурой (CHART_MOUSE_SCROLL, CHART_KEYBOARD_CONTROL ...) и писать свой обработчик мыши и клавиатуры.
Но это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Но зато скорость такого интерфейса будет значительно выше базового, т.к. можно не применять очень тормознутые асинхронные функции ChartGetInteger