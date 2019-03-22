Цветные свечи (пожелания) - страница 2

Dmitry Fedoseev:

Это только кажется. Не так все страшно. Используйте буферы.  Никто же не запрещает, только отрисовывайте сами. К сведению, канвасные свечи уже активно используются.
 
Canvas сильно удорожает разработку в деньгах. Чего стоит только контроль ширины, высоты окна, масштаба отображения графика, перемотка, смещение ...

 
Проще паренной репы. Для чего я iCanvas разрабатываю? Сделать полный аналог существующих свечей - Это добавить строк 30-50 кода к моему классу. 
 
Ждёмс... окончания разработки и статьи.

 
Пока у меня есть дела поважнее. Кому нужно, тот уже реализовал это на моем классе. Причем канвасные свечи заметнее шустрее штатных.
 
Я все же потратил пару часов для демонстрационного примера замены индикатора канвасными свечами чтобы не быть голословным.

Я даже преувеличил на счет 30-50 строк кода. Основная функция ShowBars, которая формирует свечи на экране всего 9 строк кода:

void ShowBars(bool change=true)
  {
   static MqlRates B[];
   uint clrBody=0;
   if(change) CopyRates(_Symbol,_Period,(int)W.Right_bar,W.BarsInWind,B); else B[ArraySize(B)-1]=Bar0;
   Canvas.Erase(W.Color);
   for(int i=0,x=-1; i<W.BarsInWind;i++,x+=W.dx_pix) 
     {
      Canvas.LineVertical(x,(int)(Canvas.Y(B[i].high)-0.5),(int)(Canvas.Y(B[i].low)-0.5),clrLine);
      if(B[i].close>B[i].open) clrBody=clrBull; else if(B[i].close<B[i].open) clrBody=clrBear; else clrBody=clrLine;
      Canvas.FillRectangle(x-int(W.dx_pix*0.35),(int)(Canvas.Y(B[i].open)-0.5),x+int(W.dx_pix*0.35),(int)(Canvas.Y(B[i].close)-0.5),clrBody);
     }
   Canvas.Update();
  }

Это дорого?

Конечно, этот код только демонстрационный, но все же вполне рабочий. И "контроль ширины, высоты окна, масштаба отображения графика, перемотка, смещение " выполняет.


Файлы:
CanvasBar.mq5  7 kb
 

По хорошему, конечно, при создании собственного интерфейса на канвасе нужно отключать управление мышью и клавиатурой (CHART_MOUSE_SCROLL, CHART_KEYBOARD_CONTROL ...) и писать свой обработчик мыши и клавиатуры. 
Но это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. 
Но зато скорость такого интерфейса будет значительно выше базового, т.к. можно не применять очень тормознутые асинхронные функции ChartGetInteger

 
