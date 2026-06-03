Canvas - это круто! - страница 104
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да сорян за оффтоп, но зато про графику.
Практическая целесообразность пока не ясна четко, но судя по всему это первая такая визуализация файловой системы.
Пытаюсь понять, будет ли востребована подобная визуализация файловой системы. Понятно, что это очень сырой прототип, но идея ясна.
Пытаюсь понять, будет ли востребована подобная визуализация файловой системы. Понятно, что это очень сырой прототип, но идея ясна.
Визуализация интересная, но не ясно, как это использовать в повседневной жизни - какие потребности она закрывает.
визуализация файловой системы
навеяло и вспомнилось:
не то чтобы визуализация, но очень неожиданный файл-менеджер и Zoomable UI https://sourceforge.net/projects/eaglemode/
а то все похожи как близнецы-братья.
ps/ для практического использования этому конечно не хватает кучи функций и плагинов, но посмотреть каким может быть UI конечно стоит
навеяло и вспомнилось:
не то чтобы визуализация, но очень неожиданный файл-менеджер и Zoomable UI https://sourceforge.net/projects/eaglemode/
а то все похожи как близнецы-братья.
ps/ для практического использования этому конечно не хватает кучи функций и плагинов, но посмотреть каким может быть UI конечно стоит
Спасибо Максим, что поделился
вдохновлял и напоминал:
Не то чтобы визуализация, но очень неожиданный файловый менеджер и Zoomable UI https://sourceforge.net/projects/eaglemode/
потому что все они похожи как братья-близнецы.
ps/ для практического использования ему, конечно, не хватает многих функций и плагинов, но посмотреть, каким может быть UI, стоит.
Думаю, мне нужно закончить его и выложить на github для всех желающих.
я писал же, что написано на Rust. Переключаюсь с C++ на Rust ввиду аналогичной производительности, большей безопасности и кроссплатформенности
Имхо, пока у Rust потенциальные проблемы со стабильностью развития библиотек. Слегка потестил его для работы с сетью и наоборот смотрю в сторону С++.