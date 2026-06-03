Canvas - это круто! - страница 104

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Nikolai Semko #:
да сорян за оффтоп, но зато про графику. 
видимо надо допилить и выложить в github для народа
 
Nikolai Semko #:


Практическая целесообразность пока не ясна четко, но судя по всему это первая такая визуализация файловой системы.

Пытаюсь понять, будет ли востребована подобная визуализация файловой системы. Понятно, что это очень сырой прототип, но идея ясна.


 
Nikolai Semko #:

Пытаюсь понять, будет ли востребована подобная визуализация файловой системы. Понятно, что это очень сырой прототип, но идея ясна.


Визуализация интересная, но не ясно, как это использовать в повседневной жизни - какие потребности она закрывает.
 
Aleksey Vyazmikin #:
Визуализация интересная, но не ясно, как это использовать в повседневной жизни - какие потребности она закрывает.
Ну как же не ясно? Имхо, закрывает 3D-потребности. Если у Вас их ещё нет, тогда идём к Вам ))
 
Nikolai Semko #:
визуализация файловой системы

навеяло и вспомнилось:

не то чтобы визуализация, но очень неожиданный файл-менеджер и Zoomable UI https://sourceforge.net/projects/eaglemode/

 

а то все похожи как близнецы-братья.

ps/ для практического использования этому конечно не хватает кучи функций и плагинов, но посмотреть каким может быть UI конечно стоит

Eagle Mode
Eagle Mode
  • голосов: 15
  • 2023.10.11
  • vektoralian
  • sourceforge.net
As a KDE user, Dolphin is the best file manager I have ever used. If Eaglemode could be married to Dolphin we would be living in the future of file access.
 
Maxim Kuznetsov #:

навеяло и вспомнилось:

не то чтобы визуализация, но очень неожиданный файл-менеджер и Zoomable UI https://sourceforge.net/projects/eaglemode/

 

а то все похожи как близнецы-братья.

ps/ для практического использования этому конечно не хватает кучи функций и плагинов, но посмотреть каким может быть UI конечно стоит

Вау, ничего подобного никогда не видел. Масштаб как третье измерение. Респект разработчикам за оригинальную идею и ее весьма сложную реализацию.
Спасибо Максим, что поделился
 
Maxim Kuznetsov #:

вдохновлял и напоминал:

Не то чтобы визуализация, но очень неожиданный файловый менеджер и Zoomable UI https://sourceforge.net/projects/eaglemode/

потому что все они похожи как братья-близнецы.

ps/ для практического использования ему, конечно, не хватает многих функций и плагинов, но посмотреть, каким может быть UI, стоит.

Я никогда раньше не слышал о "ZUI", это такая хорошая находка! Спасибо, что поделились
 
Nikolai Semko #:
Думаю, мне нужно закончить его и выложить на github для всех желающих.
Вы написали это на Rust? Мне было бы очень интересно узнать, как вы это сделали, поскольку я тоже решил перейти на Rust из-за огромных преимуществ для сложных проектов, подобных этому.
 
Nikolai Semko #:
я писал же, что написано на Rust. Переключаюсь с C++ на Rust ввиду аналогичной производительности, большей безопасности и кроссплатформенности
Имхо, пока у Rust потенциальные проблемы со стабильностью развития библиотек. Слегка потестил его для работы с сетью и наоборот смотрю в сторону С++.
 
Aleksey Nikolayev #:
Имхо, пока у Rust потенциальные проблемы со стабильностью развития библиотек. Слегка потестил его для работы с сетью и наоборот смотрю в сторону С++.
ну не знаю. Позвольте не согласится. Новые релизы у Раста выходят стабильно. Библиотеки МО тоже на высоте. Более того у меня уклон в серверную часть. Там Rust чувствует себя очень уверено, тем боллее и высокопроизводительный фронтенд тоже пишут в основном на Rust(как WASM среда разработки). 
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