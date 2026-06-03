Canvas - это круто! - страница 105
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы написали это на Rust? Мне было бы очень интересно узнать, как вы это сделали, поскольку я тоже решил перейти на Rust из-за огромных преимуществ для сложных проектов, подобных этому.
Да, порог вхождения в Rust высок. Но современные LLM очень хороши для обучения и кодинга.
вдохновлял и напоминал:
Не то чтобы визуализация, но очень неожиданный файловый менеджер и Zoomable UI https://sourceforge.net/projects/eaglemode/
потому что все они похожи как братья-близнецы.
ps/ для практического использования ему, конечно, не хватает многих функций и плагинов, но посмотреть, каким может быть UI, стоит.
Muhammad Minhas Qamar #:
Как насчет торговых графиков с возможностью масштабирования. Вы приближаете свечу 1H и видите внутри нее 30-минутные свечи, и чем глубже вы заходите, тем ниже таймфреймы.
вот так?
ХАХА! Ну... да.
Но я думаю, что это можно сделать с более четким визуальным рядом. Идея та же, но я не могу понять, на каком временном отрезке мы смотрим при увеличении/уменьшении, не глядя в левый верхний угол.
Я как раз думал о том, как это можно реализовать, и создавал прототип. Сразу же возникла проблема с тем, что свечи на разных таймфреймах геометрически не очень плотно прилегают друг к другу. Глядя на ваш видеоролик, я предполагаю, что это было решено с помощью линейного графика и дробных таймфреймов. Существуют и другие инженерные проблемы, например, обновления в реальном времени более сложны, но я постараюсь что-нибудь с этим сделать. Спасибо, что поделились видео
Я писал PineScript внутри Rust, так что мой сценарий его использования сильно отличается от того, что делаете вы. Тем не менее, было бы интересно увидеть реализацию файлового проводника внутри Rust, так что любезно поделитесь ссылкой на github, если решите опубликовать его как OS
Но предупреждаю, что код реализован лишь как прототип, как проверка идеи. Очень не эффективно используется память и не реализовано кеширование и вообще ничего не реализовано из задуманого. Лишь 3D визуализация файловой структуры
ХАХА! Ну... да.
Но я думаю, что это можно сделать с более четким визуальным рядом. Идея та же, но я не могу понять, на каком временном отрезке мы смотрим при увеличении/уменьшении, не глядя в левый верхний угол.
Я как раз думал о том, как это можно реализовать, и создавал прототип. Сразу же возникла проблема с тем, что свечи на разных таймфреймах геометрически не очень плотно прилегают друг к другу. Глядя на ваш видеоролик, я предполагаю, что это было решено с помощью линейного графика и дробных таймфреймов. Существуют и другие инженерные проблемы, например, обновления в реальном времени более сложны, но я постараюсь что-нибудь с этим сделать. Спасибо, что поделились видео
Основной таймфрейм M1. Индексные таймфреймы M4, M16, M64, M256, M1024, M4096
https://github.com/Nikolai-Semko/forest_fm_2
Но учтите, что код реализован только как прототип, как проверка идеи. Использование памяти очень неэффективно, кэширование не реализовано, да и вообще ничего не реализовано. Только 3D-визуализация файловой структуры
На самом деле я больше впечатлен, глядя на код, поскольку он занимает очень мало места. Я думал, что кодовая база будет огромной, но это всего лишь горстка файлов. Я понимаю, что это прототип, но все же стоит обратить внимание.
Вы почти правы.
Основной таймфрейм M1. Индексные таймфреймы M4, M16, M64, M256, M1024, M4096
Я думаю, что числа 4 вместо естественных таймфреймов - это элегантное решение проблемы геометрической "вложенности". Но я думаю, что более важно то, что для трейдеров это не является немного неинтуитивным? Ведь естественные таймфреймы - это норма, и видеть M16 - это просто головоломка для мозга розничного трейдера. Должен быть способ получить лучшее из обоих миров... хм, хороший вызов, я полагаю.
На самом деле я больше впечатлен, глядя на код, поскольку он занимает очень мало места. Я думал, что кодовая база будет огромной, но это всего лишь горстка файлов. Я понимаю, что это прототип, но все же стоит обратить внимание.
Я думаю, что числа 4 вместо естественных таймфреймов - это элегантное решение проблемы геометрической "вложенности". Но я думаю, что более важно то, что для трейдеров это не является немного неинтуитивным? Ведь естественные таймфреймы - это норма, и видеть M16 - это просто головоломка для мозга розничного трейдера. Должен быть способ получить лучшее из обоих миров... хм, хороший вызов, я полагаю.
Да и это ни к чему в данной задаче. М1 это основной ТФ в МТ5. Остальные ТФ - синтетические из него.
В МТ5 вы подгружаете историю только М1(!!!), остальные ТФ вычисляются в терминале из М1. В МТ4 подгружаются все ТФ.
Не важно, что интуитивно трейдеру. Главное, что безконфликтно EA. А M1, M4, M16, M64, M256, M1024, M4096 дают эту безконфликтность ввиду одинаковой равномерности временной плотности на разных масштабах.
ну не знаю. Позвольте не согласится. Новые релизы у Раста выходят стабильно. Библиотеки МО тоже на высоте. Более того у меня уклон в серверную часть. Там Rust чувствует себя очень уверено, тем боллее и высокопроизводительный фронтенд тоже пишут в основном на Rust(как WASM среда разработки).