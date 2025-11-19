Сжатие тиковых данных для хранения в компактном виде до 3,5 раз компактнее, чем .tcs файлы MQ. И для быстрой работы с ними, т.к. на чтение 3 байт тратится меньше времени, чем на 60 байт MqlTick структуры.

Размер файла за 2023 год с Ask, Bid, time с дополнительным ZIP сжатием блоков данных видно на скриншоте:





Размер файлов в формате .tcs за 2023 год:



Сжатие в 3,56 раза.



Для хранения тиков используются разницы цен Ask и Bid от предыдущей цены. Часто (до 50...70% от всех тиков) она не превышает (-8...7) пунктов , а это можно записать 4 битами. Ask и Bid объединяем в 1 байт.

Плюс 1 байт на хранение разницы во времени от 0 до 255 миллисекунд (в коде до 229, значения выше 229 используются для кодирования тиков которые выходят за пределы -8...7 пунктов).

Если цены или время отличается на большие значения, то они упаковываются в большее число байт.

Для дополнительного сжатия можно применить ZIP архивацию. Размер данных при этом уменьшается до 2 раз.

Альтернативно можно делать сжатие до 3 байт, при этом Ask и Bid от -129 до 128 сжимаются до 8 бит или 1 байт каждый. Плюс 1 байт на время - итого 3 байта на большинство тиков.

Иногда (https://www.mql5.com/ru/forum/499639/page6#comment_58544810), если число тиков сжатых до 2 байт больше, чем до 4 байт, то эффективнее сжимать до 3 байт. Нужно смотреть по статистике инструмента.

Переключить максимальное сжатие до 3 байт можно командой:

#define compressTo3Bytes





Элементы тика для хранения в сжатом виде



Запрограммировано 3 варианта элементов тика для хранения:

Ask, Bid, time_msc Ask, Bid, time_msc, volume_real Все элементы Ask, Bid, Last, time_msc, volume_real, flags (int volume расчитается из volume_real)

Они же могут дополнительно сжиматься в ZIP. Итого будет 6 вариантов



method= 1 ;

Перед запуском сжатия нужно передать в класс вариант хранения тиков и несколько стандартных параметров используемых для расчетов и нормализации цен.



TickCompressor Compressor2; double VolumeStep_= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_VOLUME_STEP ); Compressor2.Start(method, _Point ,VolumeStep_, _Digits );

Если эксперт использует флаги, то их можно восстановить из изменений цен командой



#define RestoreFlags

Эксперт для теста сжатия приложен, он выдаст статистику по скорости и по степени сжатия. В нем можно посмотреть пример сжатия и распаковки тиков.



Пример эксперта для торговли можно посмотреть тут https://www.mql5.com/ru/code/65821

Статистики для 2 и 3 байт сжатия:



Сжатие до 2 байт: Сжатие до 3 байт

Ticks: 47707712

Compressed size: 135718404

Compressed 2862666420 bytes into 135718404 bytes ==> 4.74%

Compress performance: 764 MB/s

Compress performance: 13.4 Ticks (millions)/sec.

Compress performance criterion: 281.7

Decompress performance: 3550 MB/s

Decompress performance: 62.0 Ticks (millions)/sec.

Decompress performance criterion: 1308.8





Статистика от эксперта https://www.mql5.com/ru/code/65821

для BTCUSDT



-------------------- Statistics: --------------------

2 bytes: 70.1%, 50705359 ticks

4 bytes: 17.1%, 12350966 ticks

5 bytes: 12.7%, 9185484 ticks

6 bytes: 0.0%, 15274 ticks

11 bytes: 0.1%, 46214 ticks

12 bytes: 0.0%, 1 ticks

24 bytes: 0.0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 197342036 bytes.

Average: 2.729 bytes per tick

UnZipped size: 197342036. Zipped size: 108302550. ZIP compression: 54.9 %

Average: 1.498 bytes per tick



Для EURUSD



-------------------- Statistics: --------------------

2 bytes: 66.2%, 29694779 ticks

4 bytes: 2.3%, 1022937 ticks

5 bytes: 31.5%, 14106637 ticks

6 bytes: 0.0%, 25 ticks

7 bytes: 0.0%, 8 ticks

11 bytes: 0.0%, 800 ticks

12 bytes: 0.0%, 3 ticks

13 bytes: 0.0%, 4 ticks

24 bytes: 0.0%, 1 ticks

Total: 44825194 ticks, 134023609 bytes.

Average: 2.99 bytes per tick

UnZipped size: 134023609. Zipped size: 95495454. ZIP compression: 71.3 %

Average: 2.13 bytes per tick

Ticks: 47707712

Compressed size: 169378137

Compressed 2862462720 bytes into 169378137 bytes ==> 5.92%

Compress performance: 623 MB/s

Compress performance: 10.9 Ticks (millions)/sec.

Compress performance criterion: 183.9

Decompress performance: 3225 MB/s

Decompress performance: 56.4 Ticks (millions)/sec.

Decompress performance criterion: 952.6

Correct = true



Статистика от эксперта https://www.mql5.com/ru/code/65821

для BTCUSDT



-------------------- Statistics: --------------------

3 bytes: 86.6%, 62644158 ticks

4 bytes: 0.6%, 412167 ticks

5 bytes: 12.7%, 9185484 ticks

6 bytes: 0.0%, 15274 ticks

11 bytes: 0.1%, 46214 ticks

12 bytes: 0.0%, 1 ticks

24 bytes: 0.0%, 1 ticks

Total: 72303299 ticks, 236108596 bytes.

Average: 3.266 bytes per tick

UnZipped size: 236108596. Zipped size: 105802525. ZIP compression: 44.8 %

Average: 1.463 bytes per tick



Для EURUSD



3 bytes: 66.5%, 29801633 ticks

4 bytes: 2.0%, 916083 ticks

5 bytes: 31.5%, 14106637 ticks

6 bytes: 0.0%, 25 ticks

7 bytes: 0.0%, 8 ticks

11 bytes: 0.0%, 800 ticks

12 bytes: 0.0%, 3 ticks

13 bytes: 0.0%, 4 ticks

24 bytes: 0.0%, 1 ticks

Total: 44825194 ticks, 163611534 bytes.

Average: 3.65 bytes per tick

UnZipped size: 163611534. Zipped size: 96541155. ZIP compression: 59.0 %

Average: 2.154 bytes per tick

Примеры кода

Сжатие тиков

Поблочно:



int ZIPpos= 0 ; if (Amount>ticks_per_block){ for ( int start= 0 ; start<Amount; start+=ticks_per_block){ Compressor2.Compress(Ticks, tmp, start, (Amount > start + ticks_per_block ? ticks_per_block : Amount - start)); ZIPpos+= ArrayCopy (Ticks2,tmp,ZIPpos); } } else { Compressor2.Compress(Ticks, Ticks2, 0 , Amount); }

Если задать количество тиков в 1 блоке больше, чем всего тиков в массиве, то он будет сжат в 1 блок.

Если всегда нужно сжатие в 1 блок, то можно использовать

Compressor2.Compress(Ticks,Ticks2);

Но при этом скорость распаковки такого одного большого или очень большого блока может быть раза в 2 медленнее. Так же будет большое потребление памяти под большой блок.





Распаковка тиков

При распаковке желательно знать число упакованных тиков. Массив приемник должен иметь этот размер.

ArrayResize (Ticks3,Amount);

Размер можно например сохранять в файле. И потом использовать при распаковке.

Если размер неизвестен, то можно изменять размер внутри цикла на число тиков в блоке

ArrayResize (Ticks3,total_ticks+ticks_per_block, 10000000 );





Этот код получает тики поблочно. Если всего 1 большой блок - он его тоже считает правильно. Тики не собираются в большой массив, а сразу могут быть обработаны вашей стратегией Strategy(Ticks3[j]);

while (ZIPpos< ArraySize (Ticks2)){ nextSize=Compressor3.ArrToInt(Ticks2,ZIPpos); uint s = ArrayCopy (tmp,Ticks2, 0 ,ZIPpos,nextSize); total_ticks+=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize, 0 ); ZIPpos+=nextSize; for ( int j = 0 ; j < ticks; j++){ Strategy(Ticks3[j]);} };





Сборка тиков из всех блоков в один большой массив:

while (ZIPpos< ArraySize (Ticks2)){ nextSize=Compressor3.ArrToInt(Ticks2,ZIPpos); uint s = ArrayCopy (tmp,Ticks2, 0 ,ZIPpos,nextSize); total_ticks=Compressor3.DeCompress(tmp,Ticks3,nextSize,total_ticks); ZIPpos+=nextSize; };



Или одной строкой. При этом записан должен быть только 1 блок. Если больше - то используйте 2 варианта кода выше.



total_ticks=Compressor3.DeCompress(Ticks2,Ticks3);



