Отключение WebMoney. - страница 14
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+Обслуживание ePayments на платное.
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Обслуживание карты$ 2.9(в месяц)
С ePayments снимать и конвертить в нац валюту не будешь?
mql5 →[0%]→ ePayments →[2%]→ WebMoney
кроме вэб мани пользоваться нечем..
дайте нормальный способ вывода! без этого всё это теряет смысл..!!
печаль.. раздаваемые метами карта Epayments мне не подходит..
кроме вэб мани пользоваться нечем..
дайте нормальный способ вывода! без этого всё это теряет смысл..!!
Вам как раз отлично подходит. Нужно только понимать, что нет ничего бесплатного и плата %2.6 за расчёты в валюте отличной от валюты карты - ЭТО НЕ МНОГО. Отличный вариант.
А дальше?
В чем разница с PayPal?
Те же комиссии получаются.
А 35$ в год, за обслуживание Epayments платить не надо?
Вам как раз отлично подходит. Нужно только понимать, что нет ничего бесплатного и плата %2.6 за расчёты в валюте отличной от валюты карты - ЭТО НЕ МНОГО. Отличный вариант.
Не подходит. Раньше было лучше. Вариант плохой + кучу лимитов которые не укладываются в голове.
Не подходит. Раньше было лучше. Вариант плохой + кучу лимитов которые не укладываются в голове.
Какие лимиты. Не наводите тень на плетень. Для верифицированного пользователя лимиты системы EP - это не лимиты для mql5.пользователя, это недосягаемые горизонты :) .
Мужики! О чём здесь вообще тема? Что за таинственные сообщения? Мне вот ничего не приходило. А где и как должно было прийти?
а выбор прям огромен.. абсурд получается(( оставьте вебмани он самый популярный