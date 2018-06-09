Отключение WebMoney. - страница 14

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Evgeny Belyaev:

+Обслуживание ePayments на платное.

????

 
Yuriy Asaulenko:

????

Обслуживание карты$ 2.9(в месяц)

 
Evgeny Belyaev:

С ePayments снимать и конвертить в нац валюту не будешь?

Pavel Kolchin:

mql5 →[0%]→ ePayments →[2%]→ WebMoney

 
печаль..  раздаваемые метами карта Epayments мне не подходит..
кроме вэб мани пользоваться нечем..

дайте нормальный способ вывода! без этого всё это теряет смысл..!!
 
Pavel Verveyko:
печаль..  раздаваемые метами карта Epayments мне не подходит..
кроме вэб мани пользоваться нечем..

дайте нормальный способ вывода! без этого всё это теряет смысл..!!

Вам как раз отлично подходит. Нужно только понимать, что нет ничего бесплатного и плата %2.6 за расчёты в валюте отличной от валюты карты - ЭТО НЕ МНОГО. Отличный вариант.

 
Pavel Kolchin:

А дальше? 

В чем разница с PayPal?

Те же комиссии получаются.

А 35$ в год, за обслуживание Epayments  платить не надо?

 
Vladimir Karputov:

Вам как раз отлично подходит. Нужно только понимать, что нет ничего бесплатного и плата %2.6 за расчёты в валюте отличной от валюты карты - ЭТО НЕ МНОГО. Отличный вариант.

Не подходит. Раньше было лучше. Вариант плохой + кучу лимитов которые не укладываются в голове.

 
Мужики! О чём здесь вообще тема? Что за таинственные сообщения? Мне вот ничего не приходило. А где и как должно было прийти?
 
Evgeny Belyaev:

Не подходит. Раньше было лучше. Вариант плохой + кучу лимитов которые не укладываются в голове.

Какие лимиты. Не наводите тень на плетень. Для верифицированного пользователя лимиты системы EP - это не лимиты для mql5.пользователя, это недосягаемые горизонты :) .

 
Sergey Vradiy:
Мужики! О чём здесь вообще тема? Что за таинственные сообщения? Мне вот ничего не приходило. А где и как должно было прийти?
заголовок

а выбор прям огромен.. абсурд получается(( оставьте вебмани он самый популярный
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