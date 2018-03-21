Бизнес-план российского неофшорного ECN брокера - страница 6
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Мне пока непонятно, почему дилинг теряет когда трейдер выигрывает, там ведь должны механизмы быть, позволяющие этого избежать и не вынуждать дилинг центр подключать программный спецназ для уничтожения грамотной стратегии трейдера. Всё таки я считаю надо искать такие инструменты, чтобы и дилинг-центр мог зарабатывать вместе с успешным трейдером. Думаю со временем доберусь до этого. Сейчас надо перекалькулировать бюджет брокера из расчёта что из 3$ комиссии у брокера после взаиморасчётов с внешними контрагентами останется 1,6$.
Я против честного дилинга ничего не имею, как вы могли такое подумать. Нормальная тема я считаю не выводить если совпали спрос и предложение. Но если брокер пишет ECN то по-любому выводить должен. На самом деле мала вероятность что все параметры ордера совпадут. Поэтому на ECN исполнение будет мгновенным, а в дилинг-центре позиция болтаться может, а это уже разные торговые условия я считаю.
Они и не должны совпадать. В одном запросе Ask с каким-то проскальзыванием, в другом Bid и тоже с проскальзыванием. Для этого и введён плавающий спред. Кто против??? А вот когда знаменитая контора ... Молчу. Иначе попадаю под репрессии.
Они и не должны совпадать. В одном запросе Ask с каким-то проскальзыванием, в другом Bid и тоже с проскальзыванием. Для этого и введён плавающий спред. Кто против??? А вот когда знаменитая контора ... Молчу. Иначе попадаю под репрессии.
Понятно, спасибо. Про спред как инструмент подгонки цен.
Вот я продаю 1.2000 а вы покупаете 1.1950 . Спред 10 пунктов.
Наши позиции у дилинг центра. Каковы его действия? Исполнение по каким ценам мы с вами получим в итоге?
Мне пока непонятно, почему дилинг теряет когда трейдер выигрывает, там ведь должны механизмы быть, позволяющие этого избежать и не вынуждать дилинг центр подключать программный спецназ для уничтожения грамотной стратегии трейдера.
Вот такую историю из своей жизни расскажу:
Отец моего школьного друга, заядлый рыбак, однажды читает в областной газете, что голавля можно ловит на обрывок полиэтилена... Его это возмутило, можете представить как... Едет Петрович в редакцию, благо мы жили в областном центре и ехать недалеко, находит того писаку и начинает его учить уму-разуму... Тот немного послушал и ответил: "Моё дело не разбираться на что клюёт, а на что нет. Моё дело написать и получить за это зарплату." Этим всё сказано. Точно так-же пишут статьи о форексе и прочих тонкостях жизни. Я тоже мог-бы представиться бывшим сотрудником кухни и рассказать такие неимоверные байки, что уши завянут. Да вот беда одна, не умею я красиво говорить, а писать и подавно.
Понятно, спасибо. Про спред как инструмент подгонки цен.
Вот я продаю 1.2000 а вы покупаете 1.1950 . Спред 10 пунктов.
Наши позиции у дилинг центра. Каковы его действия? Исполнение по каким ценам мы с вами получим в итоге?
Никто себе в убыток сделку не совершит. И этот пример не совсем удачный. Это не может считаться договором купли\продажи, тут цены неинтересны клиентам.
Переверни покупку по 1.2000 а продажу по 1.8950 и спред будет не меньше 50
Подставил я эти 1,6 $ вместо 3. Пришлось для сохранения рентабельности модели увеличить количество сделок 1 клиента с 5 до 10 в месяц. Каждая сделка объёмом не менее 1 лот. Тогда модель держится. Ну вот так потихоньку и отшлифуем финансовую модель. Будет инвестпригодна.
Никто себе в убыток сделку не совершит. И этот пример не совсем удачный. Это не может считаться договором купли\продажи, тут цены неинтересны клиентам.
Переверни покупку по 1.2000 а продажу по 1.8950 и спред будет не меньше 50
То есть спред для вас и для меня по 50 не хватит. Там же разница 150 пунктов. Тогда спред 75 пунктов должен быть вам и мне. Но я не пойму если я продаю пусть по 1,8950, а мне брокер исполняет по 1,925. Ведь я теряю денежку.
Впринципе я когда смотрел тесты, я там видел что шаг открытия другого ордера практически никогда не соответствует настройкам. Ну я понимаю что типа ECN - исполнение по рынку и приходится утирать сопли))) Но это всё чепуха. Главный фич ECN в отсутствии вмешательства третьих лиц в рыночные цены. Мне надо только это. Пусть там на рынке спред будет и я обанкрочусь, но я должен знать что рынок меня сделал а не кто-то другой. И иметь инструмент для проверки действительного наличия котировок, которые опрокинули мои позиции в убыток. Собственно в этом вся заваруха у меня в голове, моя навязчивая идея так сказать.
То есть спред для вас и для меня по 50 не хватит. Там же разница 150 пунктов. Тогда спред 75 пунктов должен быть вам и мне. Но я не пойму если я продаю пусть по 1,8950, а мне брокер исполняет по 1,925. Ведь я теряю денежку.
Впринципе я когда я смотрел тесты, я там видел что шаг открытия другого ордера практически никогда не соответствует настройкам. Ну я понимаю что типа ECN - исполнение по рынку и приходится утирать сопли))) Но это всё чепуха. Главный фич ECN в отсутствии вмешательства третьих лиц в рыночные цены. Мне надо только это. Пусть там на рынке спред будет и я обанкрочусь, но я должен знать что рынок меня сделал а не кто-то другой. И иметь инструмент для проверки действительного наличия котировок, которые опрокинули мои позиции в убыток. Собственно в этом вся заваруха у меня в голове, моя навязчивая идея так сказать.
У меня очепятка. 1.2000 - 1.1950 = 0.0050
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бизнес-план российского неофшорного ECN брокера
geratdc, 2018.01.27 18:20
Понятно, спасибо. Про спред как инструмент подгонки цен.
Вот я продаю 1.2000 а вы покупаете 1.1950 . Спред 10 пунктов.
Наши позиции у дилинг центра. Каковы его действия? Исполнение по каким ценам мы с вами получим в итоге?
У меня очепятка. 1.2000 - 1.1950 = 0.0050
В общем суть ясна, спасибо за разъяснения.
Я против честного дилинга ничего не имею, как вы могли такое подумать. Нормальная тема я считаю не выводить если совпали спрос и предложение. Но если брокер пишет ECN то по-любому выводить должен. На самом деле мала вероятность что все параметры ордера совпадут. Поэтому на ECN исполнение будет мгновенным, а в дилинг-центре позиция болтаться может секунду, минуту или час, а это уже разные торговые условия я считаю.
есть мнение что любой брокер выводит на рынок только не перекрытый объём, потому как это для нас есть хеджинг а для брокеров только неттинг и есть одна большая средневзвешенная позиция по инструменту, поэтому происходит взаиморасчёт до попадания на рынок потому что одни клиенты покупают а другие продают, хеджинг вообще был запрещён в некоторых странах, брокер это такой же клиент для биржи как и мы для брокера, так что скорее всего на рынок уходит только не перекрытый объём