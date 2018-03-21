Бизнес-план российского неофшорного ECN брокера
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Прикинул статьи расходов и доходов открытия российского ECN брокера^
Логика понятна, да? Каждый месяц + 30 клиентов. Объём 1 сделки задан как 1 Лот. Размер комиссии за 1 Лот. Перемножаем кол-во клиентов на 15 (это количество сделок 1 клиента в месяц) и получаем общее количество сделок в месяц, затем умножаем на заданный объём 1 сделки (1 Лот) и размер комиссии за 1 Лот (3$). Получаем выручку в $ или в рублях. Далее считаем по рублёвой выручке.
Теперь о расходах:
5 человек с з/п 100 000 руб. / месяц, + закупка ТМЦ + закупка ПО + Аренда (50 м2 по цене 2 000 м2.)
Далее сводим финансовый результат нарастающим итогом(с учётом -20% Налога на прибыль)
Правее указан чистый доход / убыток периода для инвест анализа с учётом уплаты налога на прибыль и убытка по выбытию 100 млн. руб. из оборота на номинальном счёте (условно 10% годовых - это минус 10 млн. руб. к денежному потоку периода).
Далее Определяем Сумму Инвестиций - это суммарные расходы за 7 лет по з/п, аренде (статьи расходов на ТМЦ и ПО учитываются 1 раз на старте проекта):
Далее проводим даты и прибыли / убытки за соответствующие периоды для определения внутренней ставки доходности в Ексель (ВСД):
Всё сходится. Доходность проекта маловата, но я ещё комиссию за вывод средств не учитывал. 10% от суммы вывода как с куста ))) Не жадничайте, будем зарабатывать вместе! )))
Цена вопроса 150 млн. руб. с учётом показателей проекта.
Как вы считаете, корректно указывать средний лот 1 сделки равным 1 ??? Первый вариант пришлось изменить, там лотаж по 1 сделке был 0,01 . Но я там умножал кол-во клиентов на количество сделок в месяц, которое было равным количеству же клиентов - это некорректно и пришлось спасать бизнес план задав новые параметры. Средний лот получился равен 1,00. Многовато вроде. А в принципе нормально. Иначе бизнес-план в минус уйдёт из-за этой нагрузки с номинальным счётом в 100 млн. руб. Это главный облом доходности. Но я доказал что прибыльный российский неофшорный ECN брокер это в принципе возможно!
Голосуйте.
Прикинул статьи расходов и доходов открытия российского ECN брокера^
Логика понятна, да?
Сколько много констант.
А у тебя есть 51 лям?
Там же описание логики расчёта. Задавайте вопросы что неясно. Щас отшлифуем и отправим инвесторам.)))Нет, денег нет. Есть только идеи. Точнее кладбище идей. Потому что денег нет)))
дык с ПО ужо не так.
МТ5 кажись дороже
а инвесторы - эт всяко не кредит, не дадут
дык с ПО ужо не так.
МТ5 кажись дороже
а инвесторы - эт всяко не кредит, не дадут
А сколько это стоит примерно? IT обеспечение МТ4+МТ5 под ключ.Я знаете о чём подумал, что может на том номинальном счёте в банке , банк будет таки начислять ставку по депозиту? Я к своему стыду не знаю этого момента. Может тогда эти минус 10 млн. руб. (нагрузка на БП от хранения 100 млн. руб. на ном. счёте в банке) можно вытащить из расходов и тогда вообще всё прекрасно будет. надо уточнить этот момент. Тогда денег и на МТ6 хватит. )))
А сколько это стоит примерно? IT обеспечение МТ4+МТ5 под ключ.
Прикинул ....
Какой смысл в этих прикидках? Предполагается движение в этом направлении? Или просто для составления общей картины мира?
Какой смысл в этих прикидках? Предполагается движение в этом направлении? Или просто для составления общей картины мира?
Смысл практический, обосновать доходность проекта ECN брокера в России. Посоветоваться с вами. Я сейчас Ексель файл залью может кто посмотрит калькуляции на обоснованность. На коленке делал всё.
На этом форуме есть сервисдеск. Возможно ответ там.
Скорее всего они это обсуждают на личной встрече с представителем юрлица-брокера. Врядли с частным лицом такие моменты обсуждаются.
Смысл практический, обосновать доходность проекта ECN брокера в России.
Смысла в этом предложении нет.
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Налогов платить не надо.
Вам еще лицензию нужно будет получить. Это тоже недешевое удовольствие.
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