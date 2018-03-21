Бизнес-план российского неофшорного ECN брокера - страница 9
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Вот ответ из Currenex пришёл. Дали схему действий наконец-то:...................
В общем буду с ними связываться и запрашивать всю инфу об условиях сотрудничества с новым российским ECN брокером и ценам. Потом можно будет финансовый план подбивать и узнаем реальную эффективность и стоимость проекта для инвесторов. Буду потихоньку гринмейлить по списку )))
а зачем это - с деньгами же глухо!!!
Максим, а вот и ваш JPMorgan любимый))) Ух я и им тоже напишу, попрошу чтобы пару строчек написали персонально для вас, нашего местного НС разработчика, потом распечатаете и повесите на стенку дома)))
Ладно, надо придумать где их почтовые ящики найти. Они все в большинстве своём шифруются - у них офисы европейские только на сайтах и телефоны. По почте не до всех дотянуться можно.
пусть бобла мне на mql аккаунт зальют тогда сразу, мы освоим, а то скучно без финансирования :)
потрачу на облако, а на небольшой остаточек бугатти свой обновлю
Пришёл ответ из регулятора: сказали что на собственные средства брокера в банке проценты могут начисляться свободно, если это предусмотрено договором. То есть "нагрузка" в 10 млн. в год пропадает.
И ещё ответ пришёл о стоимости лицензии: Как я понял 1 лицензия на 1 вид деятельности стоит 35 000 рублей. Ну а требования соответственно указаны в нормативных актах которые регулируют то или иное направление, на сайте регулятора всё есть.
35 тыщ это за год или за месяц? И то и другое что-то мало. И там главное надо зарезервировать капитал. Один лот = 100000 долларов. Если брокеры суммарно откроют позиций на 1000 лотов, надо иметь 100 лимонов долларов в банке, да еще с запасом
пусть бобла мне на mql аккаунт зальют тогда сразу, мы освоим, а то скучно без финансирования :)
потрачу на облако, а на небольшой остаточек бугатти свой обновлю
Помимо основного запроса, я запросил у них поздравительную открытку на ваше имя, но видимо они пожадничали открытку вам прислать. В Москве же есть их офис, может ещё туда нагряну в будущем. Но есть хорошая новость - вы наверняка в их базу данных попали, как подозрительная личность разумеется ))) каким-то образом связанная со мною.
А проект тем временем забуксовал. Дистанционно сложно добыть информацию о стоимости стандартных условий сотрудничества между банком и брокером. Надо личные визиты совершать я как понять, тогда дело живее пойдёт.
Помимо основного запроса, я запросил у них поздравительную открытку на ваше имя, но видимо они пожадничали открытку вам прислать. В Москве же есть их офис, может ещё туда нагряну в будущем. Но есть хорошая новость - вы наверняка в их базу данных попали, как подозрительная личность разумеется ))) каким-то образом связанная со мною.
А проект тем временем забуксовал. Дистанционно сложно добыть информацию о стоимости стандартных условий сотрудничества между банком и брокером. Надо личные визиты совершать я как понять, тогда дело живее пойдёт.
а, да не страшно, я и так у многих в черных списках числюсь уже :)
35 тыщ это за год или за месяц? И то и другое что-то мало. И там главное надо зарезервировать капитал. Один лот = 100000 долларов. Если брокеры суммарно откроют позиций на 1000 лотов, надо иметь 100 лимонов долларов в банке, да еще с запасом
Я думаю стоимость лицензии бессрочная, пока не отзовут. Да, вот поэтому агрегатор сказал что для начала надо центрального контрагента найти, который обеспечит кредитование клиентов (кредитное плечо предоставит) и соответственно будет обладать ликвидностью, короче это банк должен быть партнёрский к агрегатору, крупный, но банк ведь зарабатывает на этом, взимая всякие комиссии и платежи за обслуживание счёта брокера и его клиентов (счетов). Именно в этом моменте тёмный лес сейчас. Финансовые условия такого сотрудничества пока остаются неизвестными.
Я думаю стоимость лицензии бессрочная, пока не отзовут. Да, вот поэтому агрегатор сказал что для начала надо центрального контрагента найти, который обеспечит кредитование клиентов (кредитное плечо предоставит) и соответственно будет обладать ликвидностью, короче это банк должен быть партнёрский к агрегатору, крупный, но банк ведь зарабатывает на этом, взимая всякие комиссии и платежи за обслуживание счёта брокера и его клиентов (счетов). Именно в этом моменте тёмный лес сейчас. Финансовые условия такого сотрудничества пока остаются неизвестными.
При чем здесь банк ? или вы думаете банк на каждый ордер будет оформлять кредит и подтверждать сделку ? У банка нет для этого техн. возможности. Но они есть агрегаторов. Их не так уж много, но как раз кредитное плечо дают почти все.
Т.е. если будете работать с LMAX, то заводите им денег и ваши клиенты на эти деньги торгуют.
Схема в принципе такая же, по которой существуют тотализаторы. Ставки перекрываются у крупных операторов, только коэффициенты меньше...
При чем здесь банк ? или вы думаете банк на каждый ордер будет оформлять кредит и подтверждать сделку ? У банка нет для этого техн. возможности. Но они есть агрегаторов. Их не так уж много, но как раз кредитное плечо дают почти все.
Т.е. если будете работать с LMAX, то заводите им денег и ваши клиенты на эти деньги торгуют.
Схема в принципе такая же, по которой существуют тотализаторы. Ставки перекрываются у крупных операторов, только коэффициенты меньше...
С LMAX не общался потому что они не партнёры Currenex. В Currenex с людьми общаются - значит хотят деньги зарабатывать, остальные морозятся, поэтому только по их списку работаю, а с другой стороны он примерно одинаковый у всех. Банки ТОП 40 в мире.