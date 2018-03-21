Бизнес-план российского неофшорного ECN брокера - страница 8

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Aleksandr Volotko:

Откуда у Вас такая не правдивая информация? Где плечо 1:1000?



Только сегодня их сайт смотрел. Секундочку.

https://alpari.com/ru/trading/


Величина кредитного плеча изменяется в соответствии с маржинальными требованиями. Если в пятницу, в течение часа до закрытия торговой сессии, на счетах типа standard.mt4, standard.mt5 проводятся торговые или неторговые операции, то для открытых и вновь открываемых позиций по валютным парам и металлам устанавливается кредитное плечо 1:100 (за исключением позиций, открытых с плечом в диапазоне от 1:1 до 1:100). До открытия следующей торговой сессии устанавливается плечо, соответствующее объему вашей торговой позиции или установленное в Личном кабинете.
Источник: «Торговые условия»

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geratdc:

Только сегодня их сайт смотрел.

Это одна из многих компаний, входящих в группу Альпари, но это не та компания, которая имеет лицензию ЦБ РФ, обращайте внимание на страну регистрации..
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Aleksandr Volotko:
Это одна из многих компаний, входящих в группу Альпари, но это не та компания, обращайте внимание на страну регистрации..

Это я так понимаю Альп*ри Лимитед, которая поставщиком ликвидности была названа Альпари-форекс. Кстати она прописана в базовом стандарте в списке поставщиков ликвидности, только я не понял для чего Цб именно в стандарте (положении ЦБ!) это сделал, ведь компании могут банкротиться, сливаться, поглощаться или просто новые поставщики придут  - такой список лучше указывать в отдельном и регулярно обновляемом приложении. Надо на этот момент их внимание обратить. 

У вас видимо инфа именно от российского брокера Альп*ри Форекс, то есть верная.

https://www.alp*riforexdealer.ru/trading_terms/

Согласен. Вот вам и фишка для обхода законодательства. Типа хочешь плечо 1:1000? Открывай в Альп*ри Лимитед. Тупо зеркалишь бренд в офшоре и вуаля. Всё понятно теперь, спасибо.

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Ладно, одно радует, ЦБ РФ старается что-то нормализовать, всмысле закрывать нас с вами пока не собираются. )))

Пока неясно почему проблемой является стандартный форексный инструментарий типа 100$ + плечо 1:100. Подожду что скажут на втб форуме. Если уж взялись конкурировать с офшорами, то надо делать это, а не полумеры какие-то предлагать трейдерам физлицам. Буду ругаться с ЦБ, но пока ответов отовсюду подожду, авось ситуация прояснится.

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Странным никому не кажется что обсуждение брокера Альп*ри как бы не замечается модераторами, в то время как попытка мною обсудить один классный стартап R*nnForex в Сентябре месяце привела к удалению темы и бану моего аккаунта? Я бы попросил прокомментировать модераторов этот момент. Получается что как бы упоминание на форуме невзначай крупного клиента метаквотов можно не заметить... пусть даже когда ругают - всё равно реклама как ни крути))).
 
geratdc:
Странным никому не кажется что обсуждение брокера Альп*ри как бы не замечается модераторами, в то время как попытка мною обсудить один классный стартап R*nnForex в Сентябре месяце привела к удалению темы и бану моего аккаунта? Я бы попросил прокомментировать модераторов этот момент. Получается что как бы упоминание на форуме невзначай крупного клиента метаквотов можно не заметить... пусть даже когда ругают - всё равно реклама как ни крути))).

Для форума специальных правил нет, действуют общие: https://www.mql5.com/ru/about/terms "Внимательно прочтите данные Условия использования сайта www.mql5.com". В них по вопросу упоминания названий или адресов есть только такое ограничение:

4.3. Пользователь обязуется не размещать на cайте mql5.com и не направлять через/посредством cайта материалы, являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг, без получения предварительного письменного согласия MQL5 Ltd. Пользователь обязуется не использовать Сайт для рекламы или иного стимулирования сбыта любых товаров и услуг в любой форме.

Кстати, этот пункт не делает различий между публикацией названия ДЦ и отправкой этого названия по личной почте посредством cайта, "не размещать на cайте mql5.com и не направлять через/посредством cайта". Обсуждать можно, но не рекламировать и не стимулировать продажу товаров и услуг. В частности, можно сообщать сведения, не стимулирующие продажи, а, наоборот, снижающие популярность ДЦ. А также нейтральные, типа число тиков в секунду. Это свое прочтение п. 4.3 я уже излагал здесь на форуме, поправок от модераторов не было.

Коротко, бан или не бан полностью определяются содержанием, а не наличием обсуждения.

Условия использования MQL5.COM
Условия использования MQL5.COM
  • www.mql5.com
Внимательно прочтите данные Условия использования сайта www.mql5.com. В рамках данных Условий используются слова и выражения, определенные в разделе 1 настоящих Условий. 1. Термины и определения 1.1. В рамках данных Условий следующие слова и выражения будут иметь следующее значение: MQL5 Ltd означает компанию MQL5 Ltd, являющейся...
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geratdc:
Странным никому не кажется что обсуждение брокера Альп*ри как бы не замечается модераторами, в то время как попытка мною обсудить один классный стартап R*nnForex в Сентябре месяце привела к удалению темы и бану моего аккаунта? Я бы попросил прокомментировать модераторов этот момент. Получается что как бы упоминание на форуме невзначай крупного клиента метаквотов можно не заметить... пусть даже когда ругают - всё равно реклама как ни крути))).

альпари и метаквот суть одно и то же.. в прошлом 

насколько я знаю. Изначтально мт4 это была платформа от альпари

 

упоминать брокеров можно, нельзя рекламировать, критиковать или сравнивать

 
Andy Sanders:

упоминать брокеров можно, нельзя рекламировать, критиковать или сравнивать

Это Ваш личный кодекс или это правила для участников форума? Если второе, сообщите, пожалуйста, источник.

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Вот ответ из Currenex пришёл. Дали схему действий наконец-то:


Для того, чтобы начать ECN-сети, вам потребуется иметь Центральный Контрагент (ЦКА) в месте, чтобы позволить доступ к кредитам для ваших участников. Технически говоря, вы можете настроить доступ к API, однако и currenex для того чтобы начать торговую деятельность, вам потребовалось бы премьер-брокер, или брокер спонсировать доступ.


Пожалуйста, найдите прилагаемый перечень раскрываемых банками, с которыми мы работаем – эти банки могут предоставлять ликвидность на раскрытой основе некоторые крупные банки также имеют FXPB команды, что вы можете говорить и обсудить ваши требования.


Там ещё файл прислали со списком банков. 

В общем буду с ними связываться и запрашивать всю инфу об условиях сотрудничества с новым российским ECN брокером и ценам. Потом можно будет финансовый план подбивать и узнаем реальную эффективность и стоимость проекта для инвесторов. Буду потихоньку гринмейлить по списку )))


Максим, а вот и ваш JPMorgan любимый))) Ух я и им тоже напишу, попрошу чтобы пару строчек написали персонально для вас, нашего местного НС разработчика, потом распечатаете и повесите на стенку дома)))


Ладно, надо придумать где их почтовые ящики найти. Они все в большинстве своём шифруются - у них офисы европейские только на сайтах и телефоны. По почте не до всех дотянуться можно.

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