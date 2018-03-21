Бизнес-план российского неофшорного ECN брокера - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Откуда у Вас такая не правдивая информация? Где плечо 1:1000?
Только сегодня их сайт смотрел. Секундочку.
https://alpari.com/ru/trading/
↑Величина кредитного плеча изменяется в соответствии с маржинальными требованиями. Если в пятницу, в течение часа до закрытия торговой сессии, на счетах типа standard.mt4, standard.mt5 проводятся торговые или неторговые операции, то для открытых и вновь открываемых позиций по валютным парам и металлам устанавливается кредитное плечо 1:100 (за исключением позиций, открытых с плечом в диапазоне от 1:1 до 1:100). До открытия следующей торговой сессии устанавливается плечо, соответствующее объему вашей торговой позиции или установленное в Личном кабинете.
Источник: «Торговые условия»
Только сегодня их сайт смотрел.
Это одна из многих компаний, входящих в группу Альпари, но это не та компания, обращайте внимание на страну регистрации..
Это я так понимаю Альп*ри Лимитед, которая поставщиком ликвидности была названа Альпари-форекс. Кстати она прописана в базовом стандарте в списке поставщиков ликвидности, только я не понял для чего Цб именно в стандарте (положении ЦБ!) это сделал, ведь компании могут банкротиться, сливаться, поглощаться или просто новые поставщики придут - такой список лучше указывать в отдельном и регулярно обновляемом приложении. Надо на этот момент их внимание обратить.
У вас видимо инфа именно от российского брокера Альп*ри Форекс, то есть верная.
https://www.alp*riforexdealer.ru/trading_terms/
Согласен. Вот вам и фишка для обхода законодательства. Типа хочешь плечо 1:1000? Открывай в Альп*ри Лимитед. Тупо зеркалишь бренд в офшоре и вуаля. Всё понятно теперь, спасибо.
Ладно, одно радует, ЦБ РФ старается что-то нормализовать, всмысле закрывать нас с вами пока не собираются. )))
Пока неясно почему проблемой является стандартный форексный инструментарий типа 100$ + плечо 1:100. Подожду что скажут на втб форуме. Если уж взялись конкурировать с офшорами, то надо делать это, а не полумеры какие-то предлагать трейдерам физлицам. Буду ругаться с ЦБ, но пока ответов отовсюду подожду, авось ситуация прояснится.
Странным никому не кажется что обсуждение брокера Альп*ри как бы не замечается модераторами, в то время как попытка мною обсудить один классный стартап R*nnForex в Сентябре месяце привела к удалению темы и бану моего аккаунта? Я бы попросил прокомментировать модераторов этот момент. Получается что как бы упоминание на форуме невзначай крупного клиента метаквотов можно не заметить... пусть даже когда ругают - всё равно реклама как ни крути))).
Для форума специальных правил нет, действуют общие: https://www.mql5.com/ru/about/terms "Внимательно прочтите данные Условия использования сайта www.mql5.com". В них по вопросу упоминания названий или адресов есть только такое ограничение:
4.3. Пользователь обязуется не размещать на cайте mql5.com и не направлять через/посредством cайта материалы, являющиеся рекламой каких-либо товаров или услуг, без получения предварительного письменного согласия MQL5 Ltd. Пользователь обязуется не использовать Сайт для рекламы или иного стимулирования сбыта любых товаров и услуг в любой форме.
Кстати, этот пункт не делает различий между публикацией названия ДЦ и отправкой этого названия по личной почте посредством cайта, "не размещать на cайте mql5.com и не направлять через/посредством cайта". Обсуждать можно, но не рекламировать и не стимулировать продажу товаров и услуг. В частности, можно сообщать сведения, не стимулирующие продажи, а, наоборот, снижающие популярность ДЦ. А также нейтральные, типа число тиков в секунду. Это свое прочтение п. 4.3 я уже излагал здесь на форуме, поправок от модераторов не было.
Коротко, бан или не бан полностью определяются содержанием, а не наличием обсуждения.
Странным никому не кажется что обсуждение брокера Альп*ри как бы не замечается модераторами, в то время как попытка мною обсудить один классный стартап R*nnForex в Сентябре месяце привела к удалению темы и бану моего аккаунта? Я бы попросил прокомментировать модераторов этот момент. Получается что как бы упоминание на форуме невзначай крупного клиента метаквотов можно не заметить... пусть даже когда ругают - всё равно реклама как ни крути))).
альпари и метаквот суть одно и то же.. в прошлом
насколько я знаю. Изначтально мт4 это была платформа от альпари
упоминать брокеров можно, нельзя рекламировать, критиковать или сравнивать
упоминать брокеров можно, нельзя рекламировать, критиковать или сравнивать
Это Ваш личный кодекс или это правила для участников форума? Если второе, сообщите, пожалуйста, источник.
Вот ответ из Currenex пришёл. Дали схему действий наконец-то:
Для того, чтобы начать ECN-сети, вам потребуется иметь Центральный Контрагент (ЦКА) в месте, чтобы позволить доступ к кредитам для ваших участников. Технически говоря, вы можете настроить доступ к API, однако и currenex для того чтобы начать торговую деятельность, вам потребовалось бы премьер-брокер, или брокер спонсировать доступ.
Пожалуйста, найдите прилагаемый перечень раскрываемых банками, с которыми мы работаем – эти банки могут предоставлять ликвидность на раскрытой основе некоторые крупные банки также имеют FXPB команды, что вы можете говорить и обсудить ваши требования.
Там ещё файл прислали со списком банков.
В общем буду с ними связываться и запрашивать всю инфу об условиях сотрудничества с новым российским ECN брокером и ценам. Потом можно будет финансовый план подбивать и узнаем реальную эффективность и стоимость проекта для инвесторов. Буду потихоньку гринмейлить по списку )))
Максим, а вот и ваш JPMorgan любимый))) Ух я и им тоже напишу, попрошу чтобы пару строчек написали персонально для вас, нашего местного НС разработчика, потом распечатаете и повесите на стенку дома)))
Ладно, надо придумать где их почтовые ящики найти. Они все в большинстве своём шифруются - у них офисы европейские только на сайтах и телефоны. По почте не до всех дотянуться можно.