Бизнес-план российского неофшорного ECN брокера - страница 7
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30человек торгующих в ДЦ вряд ли когла сделают одновременно ставки в пределах 1- 3 секунд. Да и 300 тоже.
Либо будет торговля именно с ДЦ (друг против друга) или все же вывод на ПЛ.
Но будет ли ПЛ принимать ставку 0,1 лота? Мне кажется они от 1 лота работают.
30человек торгующих в ДЦ вряд ли когла сделают одновременно ставки в пределах 1- 3 секунд. Да и 300 тоже.
Либо будет торговля именно с ДЦ (друг против друга) или все же вывод на ПЛ.
Но будет ли ПЛ принимать ставку 0,1 лота? Мне кажется они от 1 лота работают.
Вывод куда либо - это исключительно дело самого дц. Как они хеджируют свои риски вообще не имеет значения.
Кстати, ни на какой межбанк большинство ДЦ никто просто не пустит.))
Меня некоторое время эти пацаны из Бостона спамили, предлагали решение для МетаТрейдера, если они тебе не ответят, то никто не ответит.
Можешь спросить, предоствляют ли они бизнес-план, который ты мог бы показать инвесторам, но думаю, что они предполагают, что деньги у тебя уже есть.
I am contacting you from Forexware to introduce you to an improved suite of solutions for institutional and entrepreneurial-level FX providers. Forexware will provide you with access to additional services, trading tools, and human resources to ensure an optimal environment for you to conduct your business. Our software handles over 200,000 tickets per day and we offer a full Meta Trader solution via our Meta Trader bridge which includes full hosting and 24/6 support.
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Michael Zimkind
Sales
250 Greenwich Street
New York, NY 10007
direct 212.791.4696
office 212.791.3950
email mzimkind[@]forexware[.]com
web forexware[.]com
Вывод куда либо - это исключительно дело самого дц. Как они хеджируют свои риски вообще не имеет значения.
Кстати, ни на какой межбанк большинство ДЦ никто просто не пустит.))
Нужно будет обеспечение дополнительное. Пока механизм этого неизвестен. Я физическое лицо и сложно инфу добывать. Но постепенно её добудем. Пока надо ответа подождать от агрегатора.
Меня некоторое время эти пацаны из Бостона спамили, предлагали решение для МетаТрейдера, если они тебе не ответят, то никто не ответит.
Можешь спросить, предоствляют ли они бизнес-план, который ты мог бы показать инвесторам, но думаю, что они предполагают, что деньги у тебя уже есть.
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Michael Zimkind
Sales
250 Greenwich Street
New York, NY 10007
direct 212.791.4696
office 212.791.3950
email mzimkind[@]forexware[.]com
web forexware[.]com
Условия форекс-торговли банка втб:
Минимальный лот – 0,5 лота (50 000 единиц базовой валюты)
Максимальное плечо – 1 к 45
Минимальный депозит — 50 000 рублей или 1000 долл.США
Я как раз сегодня изучал базовые требования и там есть такой пункт:
12.10. Минимальная величина соотношения размера предоставленного клиентом обеспечения и размера его обязательств, при достижении которой срок исполнения обязательств сторон по всем отдельным договорам считается наступившим, составляет _________ (_____________). Форекс-дилер обязан установить в рамочном договоре минимальную величину соотношения размера предоставленного клиентом обеспечения и размера его обязательств, при достижении которой срок исполнения обязательств сторон по всем отдельным договорам считается наступившим. Размер указанного соотношения не может быть меньше одного к пятидесяти.
Может это именно ограничения из базовых стандартов работы форекс-дилеров? Очень похоже на это. То есть плечо 1: 100 вне закона может оказаться. Надо этот момент выяснять тоже. Напишу туда в ВТБ почему такое плечо маленькое у них. И станет понятно.
То есть плечо 1: 100 вне закона может оказаться.
Оно уже давно вне закона. Альпари РФ получали лицензию и плечо 1:50 максимальное, как и ограничил регулятор.
А европейские регуляторы вообще хотят сделать от 1:30 до 1:5, в зависимости от исторической волатильности конкретного фин.инструмента. Так что сотые плечи и прочие пятисотые с тысячными останутся в глухих офшорах.
Оно уже давно вне закона. Альпари РФ получали лицензию и плечо 1:50 максимальное, как и ограничил регулятор.
А европейские регуляторы вообще хотят сделать от 1:30 до 1:5, в зависимости от исторической волатильности конкретного фин.инструмента. Так что сотые плечи и прочие пятисотые останутся в глухих офшорах.
Ёмоё. Спасибо за инфу. Это удар поддых))
Кстати, в Альпари кредитное плечо 1:1000 и это российский лицензионный форекс-дилер. Я думаю есть какая-то новаторская юридическая фишка для этого.
Так, ну ладно, если депозит 200$ с кредитным плечом 1:50, то эффект будет аналогичен торговле с депозитом 100$ и кредитным плечом 1:100. Вспомнил тут одного участника форума который искал ECN торговлю для центового счёта ))) Прикол))
Непонятно ещё почему у них там в втб минимальный депозит 1 000 $ и где минимальный лот 0,01? Я там на форуме прописался. Буду информацию добывать.
Кстати, в Альпари кредитное плечо 1:1000 и это российский лицензионный форекс-дилер.
Откуда у Вас такая не правдивая информация? Где плечо 1:1000?
Смотрите как австралийский брокер радуется 200 пунктам за неделю от своего подразделения (видимо доверительное управление)
EUR / USD:
Еженедельная прибыль / убыток: + 1,68%
Недельная цена закрытия: 1,2428
Несмотря на коррекцию на конец недели с максимумов 1,2537, на прошлой неделе евро продемонстрировал еще один стабильный результат.
Зарегистрировав свой шестой последовательный недельный прирост, подразделение сумело продвинуть более 200 пипсов!
А вам тут и 100 % годовых мало! )))