Бизнес-план российского неофшорного ECN брокера - страница 2
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Смысла в этом предложении нет.
Любой здравомыслящий трейдун откроет в офшоре.
Налогов платить не надо.
Вам еще лицензию нужно будет получить. Это тоже недешевое удовольствие.
Но ведь там банки тоже требуют оплаты страхования? Фишка в том что там это может быть в прямой зависимости от объёма торговли у нас вынь да полож 100 млн. рублей на номинальный счёт. Это главный тормоз в этом проекте.
Ну ладно, обкатаю ещё инфу с агрегатором Currenex. Там народ толковый может подскажут мне стоимость IT обеспечения под ключ. И в ЦБ напишу - чтобы нашли мне институционального инвестора и скидку на лицуху сделали))). Это же в интересах Российской Федерации.
Но ведь там банки тоже требуют оплаты страхования? Фишка в том что там это может быть в прямой зависимости от объёма торговли у нас вынь да полож 100 млн. рублей на номинальный счёт. Это главный тормоз в этом проекте.
Ну ладно, обкатаю ещё инфу с агрегатором Currenex. Там народ толковый может подскажут мне стоимость IT обеспечения под ключ. И в ЦБ напишу - чтобы нашли мне институционального инвестора и скидку на лицуху сделали))). Это же в интересах Российской Федерации.
Не будет никто Вам искать инвестора. Этот вопрос нужно решить самостоятельно
Это же в интересах Российской Федерации.
В чем интересы?
Создать 5 рабочих мест и минус 51 лям с баланса.
А деньги то где собрался брать?
Кредит в банке?
В чем интересы?
Создать 5 рабочих мест и минус 51 лям с баланса.
А деньги то где собрался брать?
Кредит в банке?
Да не знаю где деньги брать. Яж говорю, кладбище идей... Общаться надо с людьми. Может кого и зацеплю идеей. Желательно нескольких.
Да не знаю где деньги брать. Яж говорю, кладбище идей... Общаться надо с людьми. Может кого и зацеплю идеей. Желательно нескольких.
Ладно, спасибо за критику.
Будем думать потихоньку в этом направлении. Трындеть то я умею))) Можно и заграничных инвесторов искать, их доля просто меньше 50% должна быть в уставном капитале. Отбой.
Да не знаю где деньги брать. Яж говорю, кладбище идей...
Идей много, но нет идей где брать деньги. Вот парадокс!
Ладно бери меня финансовым директором. Расскажу где по быстрому взять 51 лям.
Идей много, но нет идей где брать деньги. Вот парадокс!
Ладно бери меня финансовым директором. Расскажу где по быстрому взять 51 лям.
ок))
Я второй вариант сделал, с учётом того, что скорее всего банк будет проценты начислять на средства, размещённые форекс-дилером на номинальном счёте. То есть убрал эту нагрузку минус 10 млн. руб. в год. И ещё пересчитал сумму инвестиций. в первом варианте я считал её не глядя на поток выручки, то есть заранее обеспечил покрытие расходов на 7 лет вперёд, отсюда и сумма инвестиций большая получилась.
Этот второй вариант до кучи учитывает текущие доходы и направляет их полностью или частично на компенсацию расходов (зп, аренда, по и т. д.). Пришлось там переиграть немного в исходных параметрах, но в целом нормально. За рабочую модель тоже выдать можно, но если прибыль по плану не пойдёт, этот вариант просядет, надо будет деньги на дофинансирование оборотных средств аварийно искать.
чёто в расчётах не хватает того как будете выводить сделки на рынок, видимо напрямую без кредитного плеча 1:1 или есть ещё доп средства на обеспечение кредитного плеча, потому как без плеча на 100к $ можно 5 лотов открыть и весь депо в маржу уйдёт )))
Как создать свой ДЦ уже есть много очень развернутых предложений. Мало того, даже скоро в терминале от MQ можно будет покупать компоненты для этого. Подробнее http://ru.forexmagnates.com/provayderyi-smogut-predlagat-svoi-produktyi-brokeram-pryamo-v-mt5/, где упоминаются торговые решения Gold-i, oneZero, Tools For Brokers для форекс-компаний на платформах MT. Каждая из этих технологических компаний даст и консультативную помощь, и, уверен, бизнес-план. Если их мало, вот здесь https://directory.financemagnates.com/forex-tool-providers/ есть список 54-х таких компаний, участвовавших в недавней выставке https://www.financemagnates.com/forex/brokers/winners-2017-london-summit-awards-just-announced/, почти все они предлагают создавать форекс-компанию на их программах.
Сейчас есть пример и предельного, минимального варианта - Дмитрий Раннев создал ДЦ, в котором нет других сотрудников, но все работает. Как у всех, круглосуточно. Платформа MQ.