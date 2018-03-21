Бизнес-план российского неофшорного ECN брокера - страница 2

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Evgeny Belyaev:

Смысла в этом предложении нет.

Любой здравомыслящий трейдун откроет в офшоре.

Налогов платить не надо.

Вам еще лицензию нужно будет получить. Это тоже недешевое удовольствие.

Но ведь там банки тоже требуют оплаты страхования? Фишка в том что там это может быть в прямой зависимости от объёма торговли  у нас вынь да полож 100 млн. рублей на номинальный счёт. Это главный тормоз в этом проекте.

Ну ладно, обкатаю ещё инфу с агрегатором Currenex. Там народ толковый может подскажут мне стоимость IT обеспечения под ключ. И в ЦБ напишу - чтобы нашли мне институционального инвестора и скидку на лицуху сделали))). Это же в интересах Российской Федерации.

 
geratdc:

Но ведь там банки тоже требуют оплаты страхования? Фишка в том что там это может быть в прямой зависимости от объёма торговли  у нас вынь да полож 100 млн. рублей на номинальный счёт. Это главный тормоз в этом проекте.

Ну ладно, обкатаю ещё инфу с агрегатором Currenex. Там народ толковый может подскажут мне стоимость IT обеспечения под ключ. И в ЦБ напишу - чтобы нашли мне институционального инвестора и скидку на лицуху сделали))). Это же в интересах Российской Федерации.

Не будет никто Вам искать инвестора. Этот вопрос нужно решить самостоятельно

 
geratdc:

Это же в интересах Российской Федерации.

В чем интересы?

Создать 5 рабочих мест и  минус 51 лям с баланса.

А деньги то где собрался брать?

Кредит в банке?

[Удален]  
Evgeny Belyaev:

В чем интересы?

Создать 5 рабочих мест и  минус 51 лям с баланса.

А деньги то где собрался брать?

Кредит в банке?


Да не знаю где деньги брать. Яж говорю, кладбище идей... Общаться надо с людьми. Может кого и зацеплю идеей. Желательно нескольких.

 
geratdc:

Да не знаю где деньги брать. Яж говорю, кладбище идей... Общаться надо с людьми. Может кого и зацеплю идеей. Желательно нескольких.

"Кладбище" идей - не хороший термин, не способствует их продвижению.
[Удален]  

Ладно, спасибо за критику.

Будем думать потихоньку в этом направлении. Трындеть то я умею))) Можно и заграничных инвесторов искать, их доля просто меньше 50% должна быть в уставном капитале. Отбой.

 
geratdc:

Да не знаю где деньги брать. Яж говорю, кладбище идей...

Идей много, но нет идей где брать деньги. Вот парадокс!

Ладно бери меня финансовым директором. Расскажу где по быстрому взять 51 лям.

[Удален]  
Evgeny Belyaev:

Идей много, но нет идей где брать деньги. Вот парадокс!

Ладно бери меня финансовым директором. Расскажу где по быстрому взять 51 лям.


ок))


Я второй вариант сделал, с учётом того, что скорее всего банк будет проценты начислять на средства, размещённые форекс-дилером на номинальном счёте. То есть убрал эту нагрузку минус 10 млн. руб. в год. И ещё пересчитал сумму инвестиций. в первом варианте я считал её не глядя на поток выручки, то есть заранее обеспечил покрытие расходов на 7 лет вперёд, отсюда и сумма инвестиций большая получилась.


Этот второй вариант до кучи учитывает текущие доходы и направляет их полностью или частично на компенсацию расходов (зп, аренда, по и т. д.). Пришлось там переиграть немного в исходных параметрах, но в целом нормально. За рабочую модель тоже выдать можно, но если прибыль по плану не пойдёт, этот вариант просядет, надо будет деньги на дофинансирование оборотных средств аварийно искать.



 

чёто в расчётах не хватает того как будете выводить сделки на рынок, видимо напрямую без кредитного плеча 1:1 или есть ещё доп средства на обеспечение кредитного плеча, потому как без плеча на 100к $ можно 5 лотов открыть и весь депо в маржу уйдёт )))

 

Как создать свой ДЦ уже есть много очень развернутых предложений. Мало того, даже скоро в терминале от MQ можно будет покупать компоненты для этого. Подробнее http://ru.forexmagnates.com/provayderyi-smogut-predlagat-svoi-produktyi-brokeram-pryamo-v-mt5/, где упоминаются торговые решения Gold-i, oneZero, Tools For Brokers для форекс-компаний на платформах MT. Каждая из этих технологических компаний даст и консультативную помощь, и, уверен, бизнес-план. Если их мало, вот здесь https://directory.financemagnates.com/forex-tool-providers/ есть список 54-х таких компаний, участвовавших в недавней выставке https://www.financemagnates.com/forex/brokers/winners-2017-london-summit-awards-just-announced/, почти все они предлагают создавать форекс-компанию на их программах.

Сейчас есть пример и предельного, минимального варианта - Дмитрий Раннев создал ДЦ,  в котором нет других сотрудников, но все работает. Как у всех, круглосуточно. Платформа MQ.

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