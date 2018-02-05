Психология успешного трейдера. - страница 12
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Прогноз - ничто, торговля - всё.
Именно по этой причине все хотят видеть стейтмент, а не какой-то там прогноз
Каждому свое
Прогнозы - это игра и весьма интересная.
Опыт некий внедряет, заставляет анализировать чуток больше, чем смотреть на индикатор, вселяет уверенность в своих действиях, аж на спорЗря отказывается...
Абсолютно ничего удивительного
Я когда в первый раз на фору зашел, за вечер ручками депо в 8 раз поднял и что?
Мне аж с дц позвонили чтоб остановился
Ага, пощади говорят, не торгуй.))))
Выводить не стал. Втопил один ордер на все итоговое депо с психу, утром его и помянул ))))
И до сих пор на форе
Каждому свое
Прогнозы - это игра и весьма интересная.
Опыт некий внедряет, заставляет анализировать чуток больше, чем смотреть на индикатор, вселяет уверенность в своих действиях, аж на спорЗря отказывается...
Перефразирую...
Диванный аналитик, это просто анализ. Трейдер - это тот, кто смог заработать на своём прогнозе.
От того что Я сейчас предскажу рост евро к уровню 1.35 и цена туда дойдёт, то это не повод утверждать о моей успешности, потому что Я всего-навсего что-то сказал, а не заработал на этом. Предсказать и заработать, это очень разные вещи. Можно уверенно предсказать рост на 500 пунктов, но при этом выйти с рынка при профите 5 пунктов, потому что это работа с деньгами, а не пряниками.
Чувствуете разницу?
Перефразирую...
Диванный аналитик, это просто анализ. Трейдер - это тот, кто смог заработать на своём прогнозе.
От того что Я сейчас предскажу рост евро к уровню 1.35 и цена туда дойдёт, то не повод утверждать о моей успешности, потому что Я всего-навсего что-то сказал, а не заработал на этом. Предсказать и заработать, это очень разные вещи. Можно уверенно предсказать рост на 500 пунктов, но при этом выйти с рынка при профите 5 пунктов, потому что это работа с деньгами, а не пряниками.
Чувствуете разницу?
не к 1.35, а к 1.42 вроде как спрогнозил.
длинная в рынке.
так что не, не чувствую
Yousufkhodja Sultonov:
(1) Кажущаяся легкость достижения успеха на рынке и осознания несоответствия этой уверенности реалиям рынка, ломает психику человека.
(2) Наконец, трейдеры должны понимать, что, рынок не может быть охвачен мощью человеческого ума. Человеческий разум на протяжении миллионов лет эволюции не сталкивался с решением подобных сложных задач и пытается идти по известному ему пути проб и ошибок.
(3) Никому из трейдеров в одиночку, или их сообществу в целом, не удалось, пока, сформулировать основные закономерности рынка, чтобы можно было передавать или обучить по принципу "из рук в руки". Каждый полагает, что, ему-то удастся постичь азы прибыльной торговли. Единственно верным путем в этом деле, мне кажется, является поиск путей выявления незыблемых закономерностей рынка с последующей формализацией их в виде АТС,
(4) а воспитывать психику так, чтобы не вмешиваться в работу этой системы. Достижение этой цели не вмешательства является уже огромной нагрузкой для психики. От человеческой психики нельзя требовать бОльшего, чем, на что она способна потенциально. Не травмируйте свою психику требуя от нее невозможное. Психологи не сталкивались с решением подобных вмешательств в психику и они бессильны помочь при срыве психологического состояния. Нужно тренировать свою психику и смириться с тем фактом, что, рынок это не площадка для извлечения сверхприбылей, а поле с вероятностью извлечения скромной прибыли, соизмеримой ставке рефинансирования стран - основных участников рынка с привлечением мощного математического аппарата, на которого может с уверенностью полагаться психика.
(5) Каждый должен внести свой вклад в этом благородном деле и не трясти результатами своих частных успехов. Каждый свой успех, уважающий себя трейдер, должен быть способным объяснить в рамках проверки какой теории или предположения достигнут этот успех.
(1) - опасность трейдинга (некоторые возомнив, что могут легко выиграть, закладывают квартиры или берут большие кредиты, а слив все вешаются).
(2) здесь не совсем так, сейчас существуют специальные методологии, когда грамотно скоординированными коллективными усилиями и с помощью компов решаются очень сложные задачи - ранее непосильные.
(3) тут верно.
(4) тут работа для психологов (изучение нового феномена и подхода к его решению).
(5) хороший призыв, я его поддерживаю.
Классный фильм.
кстати, классный симулятор, можно посоревноваться кто больше руками наторгует, со своей психологией :)
кидайте результаты сюда :) сделок должно быть не менее 20, для стат. достоверности
хотя.. почему-то всего 4 сделки открыл и игра законилась.. но все в + :)
аа.. там дальше рандомно выбирается другой график и надо продолжить торговать на нем