Психология успешного трейдера. - страница 13
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кстати, классный симулятор, можно посоревноваться кто больше руками наторгует, со своей психологией :)
кидайте результаты сюда :) сделок должно быть не менее 20, для стат. достоверности
хотя.. почему-то всего 4 сделки открыл и игра законилась.. но все в + :)
В тестере не может сработать психологический фактор по определению!
А где ссылка на эмулятор?
В тестере не может сработать психологический фактор по определению!
А где ссылка на эмулятор?
chartgame.com
еще как может, эмоции те же :)
не удобный симулятор, крафик постоянно демасштабируется, фигня
chartgame.com
еще как может, эмоции те же :)
не удобный симулятор, крафик постоянно демасштабируется, фигня
Только хотел о этом написать. Нет возможности вообще что-то видеть, симулятор по принципы "казино". Бросил на пол-пути.
Только хотел о этом написать. Нет возможности вообще что-то видеть, симулятор по принципы "казино". Бросил на пол-пути.
я пока еще в деле.. уже 4-й чарт )
ох наигрался, прикольно, слил все, взял кредит 100к в банке но новый депозит
рекомендую подобные симуляторы :)
ох наигрался, прикольно, слил все, взял кредит 100к в банке но новый депозит
рекомендую подобные симуляторы :)
В симуляторе всё очень быстро, в реале всё очень долго, и при первом пуке цены назад через 2 часа ожидания - начинаешь нервничать. В тестере можно делать +100% в день, а вот в реале ...
Он годится только для того, чтоб понимать что счёт можно слить, а не только нарастить.
В симуляторе всё очень быстро, в реале всё очень долго, и при первом пуке цены назад через 2 часа ожидания - начинаешь нервничать. В тестере можно делать +100% в день, а вот в реале ...
Он годится только для того, чтоб понимать что счёт можно слить, а не только нарастить.
это отличный способ быстро проверить, что и без психологии все достаточно быстро и легко сливается, когда подход бессистемный
советую "психологам" попробовать, что бы разочароваться в своих убеждениях и возможностях (больше не смогут пенять на свое психэ)
ох наигрался, прикольно, слил все, взял кредит 100к в банке но новый депозит
рекомендую подобные симуляторы :)
это отличный способ быстро проверить, что и без психологии все достаточно быстро и легко сливается, когда подход бессистемный
советую "психологам" попробовать, что бы разочароваться в своих убеждениях и возможностях (больше не смогут пенять на свое психэ)
Не фига тема разрослась. Проходили как то мед.осмотр в "дурке" там было отделения "Пограничные Состояния" - там разрешают пользоваться сотовыми телефонами. :)
Наука психология или нет... Когда деньги свои, на психику давит.