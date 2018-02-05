Психология успешного трейдера. - страница 13

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky:

кстати, классный симулятор, можно посоревноваться кто больше руками наторгует, со своей психологией :)

кидайте результаты сюда :) сделок должно быть не менее 20, для стат. достоверности

хотя.. почему-то всего 4 сделки открыл и игра законилась.. но все в + :)


В тестере не может сработать психологический фактор по определению!

А где ссылка на эмулятор?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

В тестере не может сработать психологический фактор по определению!

А где ссылка на эмулятор?


chartgame.com

еще как может, эмоции те же :)

не удобный симулятор, крафик постоянно демасштабируется, фигня

 
Maxim Dmitrievsky:

chartgame.com

еще как может, эмоции те же :)

не удобный симулятор, крафик постоянно демасштабируется, фигня

Только хотел о этом написать. Нет возможности вообще что-то видеть, симулятор по принципы "казино". Бросил на пол-пути.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Только хотел о этом написать. Нет возможности вообще что-то видеть, симулятор по принципы "казино". Бросил на пол-пути.


я пока еще в деле.. уже 4-й чарт )


[Удален]  

ох наигрался, прикольно, слил все, взял кредит 100к в банке но новый депозит

рекомендую подобные симуляторы :)

 
Maxim Dmitrievsky:

ох наигрался, прикольно, слил все, взял кредит 100к в банке но новый депозит

рекомендую подобные симуляторы :)

В симуляторе всё очень быстро, в реале всё очень долго, и при первом пуке цены назад через 2 часа ожидания - начинаешь нервничать. В тестере можно делать +100% в день, а вот в реале ...

Он годится только для того, чтоб понимать что счёт можно слить, а не только нарастить.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

В симуляторе всё очень быстро, в реале всё очень долго, и при первом пуке цены назад через 2 часа ожидания - начинаешь нервничать. В тестере можно делать +100% в день, а вот в реале ...

Он годится только для того, чтоб понимать что счёт можно слить, а не только нарастить.

это отличный способ быстро проверить, что и без психологии все достаточно быстро и легко сливается, когда подход бессистемный

советую "психологам" попробовать, что бы разочароваться в своих убеждениях и возможностях (больше не смогут пенять на свое психэ)

 
Maxim Dmitrievsky:

ох наигрался, прикольно, слил все, взял кредит 100к в банке но новый депозит

рекомендую подобные симуляторы :)

))😀😀😀👍😂😂😂
 
Maxim Dmitrievsky:

это отличный способ быстро проверить, что и без психологии все достаточно быстро и легко сливается, когда подход бессистемный

советую "психологам" попробовать, что бы разочароваться в своих убеждениях и возможностях (больше не смогут пенять на свое психэ)

Все  правильно. Только без психологии, точнее, с дурацкой психологией, сливается еще быстрее.
[Удален]  

Не фига тема разрослась. Проходили как то мед.осмотр в "дурке" там было отделения "Пограничные Состояния" - там разрешают пользоваться сотовыми телефонами. :) 

Наука психология или нет... Когда деньги свои, на психику давит. 

1...67891011121314151617181920
Новый комментарий