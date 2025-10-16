Bibliotecas: EasyAndFastGUI - biblioteca para criar interfaces gráficas do usuário - página 43
Após a atualização do build 5120, as tabelas pararam de funcionar - os cabeçalhos e os dados se movem para a esquerda, não é possível entender nada.
Provavelmente, devido à separação rigorosa de char/uchar e int/uint introduzida pelo MQ, há alguma confusão nos códigos da biblioteca, que é impossível de ser desvendada.
Se você encontrou esse problema e conseguiu resolvê-lo, por favor, escreva de volta.
Verifiquei meus projetos com a biblioteca e ela parece funcionar. Mas tive que corrigir uma coisa: mudar os tipos de int para uint, para que os avisos não fossem tão fortes. Como resultado, avisos desse tipo apareceram em um projeto:
E isso já é pior. Isso significa que algumas verificações funcionam incorretamente, o que pode afetar a funcionalidade declarada. Em resumo, precisamos vasculhar a bibliografia, e isso já é um trabalho sério )).
Fiz uma edição na biblioteca que eu tinha no método CPicturesSlider::CreatePictures(void) com a função ResourceReadImage("::: "+m_file_path[i],image_data,x_size,y_size)), mas isso não resolveu o problema.
O compilador não apresenta nenhum outro erro, portanto, a situação é bastante semelhante a um impasse.
Existe alguma maneira de alterar a cor do fundo e do texto de um ComboBox?
Olá, testei as tabelas nos exemplos depois de corrigir algumas coisas e, até agora, elas parecem estar funcionando bem. Nenhum erro ou aviso.
Esses são os 5 arquivos de teste que estão no link ( https://www.mql5.com/pt/code/19703#)? Você poderia enviá-los para mim ou me mostrar como encontrá-los. Nesse link da biblioteca, os exemplos não aparecem para download. E o único EAF que existe está em branco.
Olá, como faço para obter o EasyAndFastGUI v2.0, pois não consigo encontrar o download no MT5 marketplace.
https://www.mql5.com/pt/code/19703
https://www.mql5.com/pt/code/19703
Olá, só consigo fazer o download da versão v1.0 deste artigo, como faço para baixar a versão v2.0 do conteúdo, o link da v2.0 não tem nenhum conteúdo relevante ah!
Pergunte ao autor, o link fornecido dentro do artigo está quebrado.
Parece que, em algum momento, a versão 2.0 estava disponível no Market, de acordo com o que o autor afirma na descrição.
No entanto, ela não está mais disponível, portanto não há erro de sua parte; ela simplesmente não está mais disponível. Como Eleni mencionou, entre em contato com o autor (envie uma mensagem privada).