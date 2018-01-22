Индикатор корреляции. - страница 5
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Не правильно.
Если, попытаетесь сделать робота, будет сливать. Если запихаете туда индикаторы, будет сливать. Если будете одновременно торговать много пар, лучше не будет. Проверенно.
По крайней мере, такой стиль торговли применяется многими успешными трейдерами. Однако, я был бы рад узнать и ваш подход.
Наберите в поисковике "Буланов Хеджирование". Он показывает не самый простой и не самый безопасный, но прибыльней моего способ торговли.
Суть торговли - зайти на максимальной корреляции, когда она ломается - это и есть прибыль. Я не торгую по уровням, как в видео. а торгую сразу в обе стороны. получается хедж и лок. Никакие индикаторы не нужны. Если глобальный тренд по обеим парам вверх, то формально корреляция есть, но в реальности ордера будут зависать, тогда можно за счет манипуляции лотами компенсировать эту погрешность. Если по како то причине ордера ушли в минус и вы не знаете, как их вырулить. надо просто закрыть этот убыток и все, по году все равно будете в прибыли. Если сделаете закрывашку, то на новостях они по любому закроются. пусть не так как хотели изначально, пусть даже в минусе небольшом. но большого минуса не будет. Тут главное не жадничать. Все равно много на этом не заработаешь. Открывать надо руками и только тогда когда видите корреляцию. Можно заходит когда даже есть косяк в корреляции. за счет манипуляцией лотами(уже писал).
Корреляция ломается, лок раскрывается, зарабатываешь. Ну и так дальше.
Всякие спреды между парами. это глупость. Никакого отношения к реальности не имеет. Короче ничего сложного, открывайте демку и тыкайте на кнопку.
У некоторых могут возникнуть вопросы к локу - это для безопасности. Прибыль меньше, но если не хотите, то не локируйте.
По крайней мере, такой стиль торговли описан в литературе и применяется давно и успешно. Однако, я был бы рад узнать и ваш подход.
Не могли бы Вы дать ссылку на литературу?
Наберите в поисковике "Буланов Хеджирование". Он показывает не самый простой и не самый безопасный, но прибыльней моего способ торговли.
Суть торговли - зайти на максимальной корреляции, когда она ломается - это и есть прибыль. Я не торгую по уровням, как в видео. а торгую сразу в обе стороны. получается хедж и лок. Никакие индикаторы не нужны. Если глобальный тренд по обеим парам вверх, то формально корреляция есть, но в реальности ордера будут зависать, тогда можно за счет манипуляции лотами компенсировать эту погрешность. Если по како то причине ордера ушли в минус и вы не знаете, как их вырулить. надо просто закрыть этот убыток и все, по году все равно будете в прибыли. Если сделаете закрывашку, то на новостях они по любому закроются. пусть не так как хотели изначально, пусть даже в минусе небольшом. но большого минуса не будет. Тут главное не жадничать. Все равно много на этом не заработаешь. Открывать надо руками и только тогда когда видите корреляцию. Можно заходит когда даже есть косяк в корреляции. за счет манипуляцией лотами(уже писал).
Корреляция ломается, лок раскрывается, зарабатываешь. Ну и так дальше.
Всякие спреды между парами. это глупость. Никакого отношения к реальности не имеет. Короче ничего сложного, открывайте демку и тыкайте на кнопку.
У некоторых могут возникнуть вопросы к локу - это для безопасности. Прибыль меньше, но если не хотите, то не локируйте.
Вы как-то тестировали стратегию или Вы вручную торгуете по ней?
По крайней мере, такой стиль торговли описан в литературе и применяется давно и успешно. Однако, я был бы рад узнать и ваш подход.
Вы как-то тестировали стратегию или Вы вручную торгуете по ней?
Руками.
друзья, нужно ваше мнение. Написал индикатор корреляции по Пирсону в виде линии между двумя парами и в виде таблицы валютных пар, акций и индексов.
2) в виде таблицы в подокне индикатора в окне главного графика
Я бы хотел услышать ваши мнения по усовершенствованию, по аккуратности, по презентабельности, по оформлению данных индикаторов. Что можно добавить или, наоборот, - убрать? Буду очень благодарен!
Тимур, сделайте пожалуйста скрин, таблицы 2., на сегодня, с этими данными:
m=48- количество баров для расчета корреляции между парами;
period=D1 - дневной график;
price=close - по ценам закрытия;
bar=0 - 48 бара по ценам закрытия начиная с нулевого.
Я сравню, со своими данными. Результат выложу.
Тимур, сделайте пожалуйста скрин, таблицы 2., на сегодня, с этими данными:
m=48- количество баров для расчета корреляции между парами;
period=D1 - дневной график;
price=close - по ценам закрытия;
bar=0 - 48 бара по ценам закрытия начиная с нулевого.
Я сравню, со своими данными. Результат выложу.
пожалуйста. результаты на 12 января, время 22:05(мск)
пожалуйста. результаты на 12 января, время 22:05(мск)
Я накидал скрипт, для проверки, Просто сделал Алерты (23ч.07мин.) , проверил только EURUSD. Но мы поторопились. В выходные, когда close окончательно сформируется результаты должны быть идентичными. Заодно Спирмена и Кенделла проверил.
Скрипт выкладываю. Откровенно говоря от такой работы пользы немного.P.S. Сверку делал на - Робо, центовый. Если кто хочет побаловаться сравнениями подставьте в скрипт вместо EURUSD.m свой символ.