Индикатор корреляции. - страница 3

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Maxim Dmitrievsky:

только для фундаментально зависимых процессов, например европейских индексов типа DAX vs FTSE и некоторых других. И там не нужна корреляция т.к. и так понятно что она стремиться к 1

на форексе не вижу


Вы путаете одно с другим.

Если есть корреляция. то на ней можно зарабатывать и только на ней, не нужно сюда примазывать все остальное. Только корреляция. И без разницы. форекс это, или акции банка.

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Ibragim Dzhanaev:

Вы путаете одно с другим.

Если есть корреляция. то на ней можно зарабатывать и только на ней, не нужно сюда примазывать все остальное. Только корреляция. И без разницы. форекс это, или акции банка.


вы глубоко ошибаетесь

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Maxim Dmitrievsky:

вы глубоко ошибаетесь


)))))))))

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Ibragim Dzhanaev:

)))))))))


:) ну где аргументы то? я же написал что корреляция возникает, потом переходит в отсутствие корреляции или в обратную.. случайным образом, т.е. предсказать вы эти моменты не можете. А если так, то добавляете в свою систему очередную ложечку случайностей и пудрите себе мозг.

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Maxim Dmitrievsky:

:) ну где аргументы то? я же написал что корреляция возникает, потом переходит в отсутствие корреляции или в обратную.. случайным образом, т.е. предсказать вы эти моменты не можете. А если так, то добавляете в свою систему очередную ложечку случайностей и пудрите себе мозг.


Аргументы. это деньги которые на этом зарабатываю. Да, немного, но зато вааще не парюсь. И главное слить там нереально.

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Ibragim Dzhanaev:

Аргументы. это деньги которые на этом зарабатываю. Да, немного, но зато вааще не парюсь. И главное слить там нереально.


это невидимые ни для кого аргументы, поэтому аргументами являются только для вас, а может вы просто обманываете самого себя

и слить там так же реально как на любом нестационарном процессе

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Maxim Dmitrievsky:

это невидимые ни для кого аргументы, поэтому аргументами являются только для вас, а может вы просто обманываете самого себя

и слить там так же реально как на любом нестационарном процессе


Я никого не обманываю и уж тем более себя))

Слить можно только на этих моментах, но они учтены. Именно по этому такая низкая прибыль, зато нервы крепкие.


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Ibragim Dzhanaev:

Я никого не обманываю и уж тем более себя))

Слить можно только на этих моментах, но они учтены. Именно по этому такая низкая прибыль, зато нервы крепкие.



на таких можно еще и должником остаться :)

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Maxim Dmitrievsky:

на таких можно еще и должником остаться :)


А можно и заработать, если стопов нет и некуда торопиться;)

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Ibragim Dzhanaev:

А можно и заработать, если стопов нет и некуда торопиться;)


ну это тот случай когда зависимость очевидна без корреляций.. посмотрите еще те индексы что выше написал, на них даже бот зарабатывает

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