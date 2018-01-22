Индикатор корреляции. - страница 3
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только для фундаментально зависимых процессов, например европейских индексов типа DAX vs FTSE и некоторых других. И там не нужна корреляция т.к. и так понятно что она стремиться к 1
на форексе не вижу
Вы путаете одно с другим.
Если есть корреляция. то на ней можно зарабатывать и только на ней, не нужно сюда примазывать все остальное. Только корреляция. И без разницы. форекс это, или акции банка.
Вы путаете одно с другим.
Если есть корреляция. то на ней можно зарабатывать и только на ней, не нужно сюда примазывать все остальное. Только корреляция. И без разницы. форекс это, или акции банка.
вы глубоко ошибаетесь
вы глубоко ошибаетесь
)))))))))
)))))))))
:) ну где аргументы то? я же написал что корреляция возникает, потом переходит в отсутствие корреляции или в обратную.. случайным образом, т.е. предсказать вы эти моменты не можете. А если так, то добавляете в свою систему очередную ложечку случайностей и пудрите себе мозг.
:) ну где аргументы то? я же написал что корреляция возникает, потом переходит в отсутствие корреляции или в обратную.. случайным образом, т.е. предсказать вы эти моменты не можете. А если так, то добавляете в свою систему очередную ложечку случайностей и пудрите себе мозг.
Аргументы. это деньги которые на этом зарабатываю. Да, немного, но зато вааще не парюсь. И главное слить там нереально.
Аргументы. это деньги которые на этом зарабатываю. Да, немного, но зато вааще не парюсь. И главное слить там нереально.
это невидимые ни для кого аргументы, поэтому аргументами являются только для вас, а может вы просто обманываете самого себя
и слить там так же реально как на любом нестационарном процессе
это невидимые ни для кого аргументы, поэтому аргументами являются только для вас, а может вы просто обманываете самого себя
и слить там так же реально как на любом нестационарном процессе
Я никого не обманываю и уж тем более себя))
Слить можно только на этих моментах, но они учтены. Именно по этому такая низкая прибыль, зато нервы крепкие.
Я никого не обманываю и уж тем более себя))
Слить можно только на этих моментах, но они учтены. Именно по этому такая низкая прибыль, зато нервы крепкие.
на таких можно еще и должником остаться :)
на таких можно еще и должником остаться :)
А можно и заработать, если стопов нет и некуда торопиться;)
А можно и заработать, если стопов нет и некуда торопиться;)
ну это тот случай когда зависимость очевидна без корреляций.. посмотрите еще те индексы что выше написал, на них даже бот зарабатывает