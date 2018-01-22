Индикатор корреляции. - страница 8

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Vitaly Muzichenko:

Вот такой отчёт - ранее проверено



Я работаю над тем, чтобы выруливать зависшие ордера, но пока просто закрываю в убытке. Может в этом секрет ;)

 
Ibragim Dzhanaev:

Я никому ничего не доказываю.

Вы можете элементарно проверить. открыв небольшой демо-счет. но вместо этого сами сотрясаете воздух.

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))))))))))) а ведь хотел просто показать не очень прибыльную, но стабильную систему))))))))))))))

Называется: не делай людям добра. Это шутка конечно ;)

Никто вас ни в чём не обвиняет.

Система просто не рабочая, и само видео рассчитано на привлечение новых жертв в их контору.

[Удален]  
Ibragim Dzhanaev:

Я работаю над тем, чтобы выруливать зависшие ордера, но пока просто закрываю в убытке. Может в этом секрет ;)


https://www.mql5.com/ru/code/19630 пользуйтесь и просвещайтесь

пока вы не получите стационарные, нормально распределенные остатки хотя бы на истории, то ни о какой торговле по линейной зависимости (корреляции) быть не может

или просто посмотрите на график EURCHF, как вам посоветовали ранее. На графике наблюдаются сильные тренды, т.е. слив по вашей стратегии неизбежен.

После того, как вы (может через пару лет) это осмыслите, тогда и пообщаемся :)

Cointegration
Cointegration
  • голосов: 17
  • 2017.12.26
  • Maxim Dmitrievsky
  • www.mql5.com
Индикатор находит коэффициенты линейной регрессии для каждого из выбранных инструментов со всеми остальными, и выводит на график в виде стандартных отклонений. Сумма всех кривых...
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Vitaly Muzichenko:

Никто вас ни в чём не обвиняет.

Система просто не рабочая, и само видео рассчитано на привлечение новых жертв в их контору.


Не понимаю, при чем их контора.

Вы на демке торговали ?

[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:

https://www.mql5.com/ru/code/19630 пользуйтесь и просвещайтесь

пока вы не получите стационарные, нормально распределенные остатки хотя бы на истории, то уже ни о какой торговле по линейной зависимости (корреляции) быть не может

или просто посмотрите на график EURCHF, как вам посоветовали ранее. На графике наблюдаются сильные тренды, т.е. слив по вашей стратегии неизбежен.

После того, как вы (может через пару лет) это осмыслите, тогда и пообщаемся :)


У меня в профиле есть тема по парной торговли. С тех пор и торгую. Тогда не совсем понимал как надо торговать но даже не до конца понимая, не слил тогда, а сейчас вообще - не дождетесь )

Выкиньте индикаторы и торгуйте сами.

[Удален]  
Ibragim Dzhanaev:

У меня в профиле есть тема по парной торговли. С тех пор и торгую. Тогда не совсем понимал как надо торговать но даже не до конца понимая, не слил тогда, а сейчас вообще - не дождетесь )

Выкиньте индикаторы и торгуйте сами.


Как можно здесь слить? До меня это не доходит..............


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Ibragim Dzhanaev:

Как можно здесь слить? До меня это не доходит..............



запущенный случай :)

[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:

запущенный случай :)


Бывает ;)

 
Ibragim Dzhanaev:

Как можно здесь слить? До меня это не доходит..............


Вот вам уже показали и рассказали как можно торговать, и как не нужно

Индикатор корреляции.
Индикатор корреляции.
  • 2018.01.13
  • www.mql5.com
друзья, нужно ваше мнение. Написал индикатор корреляции по Пирсону в виде линии между двумя парами и в виде таблицы валютных пар, акций и индексов...
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Vitaly Muzichenko:

Вот вам уже показали и рассказали как можно торговать, и как не нужно


Хорошо, хорошо, я же не настаиваю.

Ноу проблем - как говорит мой сосед )

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