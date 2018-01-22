Индикатор корреляции. - страница 8
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Вот такой отчёт - ранее проверено
Я работаю над тем, чтобы выруливать зависшие ордера, но пока просто закрываю в убытке. Может в этом секрет ;)
Я никому ничего не доказываю.
Вы можете элементарно проверить. открыв небольшой демо-счет. но вместо этого сами сотрясаете воздух.
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))))))))))) а ведь хотел просто показать не очень прибыльную, но стабильную систему))))))))))))))
Называется: не делай людям добра. Это шутка конечно ;)
Никто вас ни в чём не обвиняет.
Система просто не рабочая, и само видео рассчитано на привлечение новых жертв в их контору.
Я работаю над тем, чтобы выруливать зависшие ордера, но пока просто закрываю в убытке. Может в этом секрет ;)
https://www.mql5.com/ru/code/19630 пользуйтесь и просвещайтесь
пока вы не получите стационарные, нормально распределенные остатки хотя бы на истории, то ни о какой торговле по линейной зависимости (корреляции) быть не может
или просто посмотрите на график EURCHF, как вам посоветовали ранее. На графике наблюдаются сильные тренды, т.е. слив по вашей стратегии неизбежен.
После того, как вы (может через пару лет) это осмыслите, тогда и пообщаемся :)
Никто вас ни в чём не обвиняет.
Система просто не рабочая, и само видео рассчитано на привлечение новых жертв в их контору.
Не понимаю, при чем их контора.
Вы на демке торговали ?
https://www.mql5.com/ru/code/19630 пользуйтесь и просвещайтесь
пока вы не получите стационарные, нормально распределенные остатки хотя бы на истории, то уже ни о какой торговле по линейной зависимости (корреляции) быть не может
или просто посмотрите на график EURCHF, как вам посоветовали ранее. На графике наблюдаются сильные тренды, т.е. слив по вашей стратегии неизбежен.
После того, как вы (может через пару лет) это осмыслите, тогда и пообщаемся :)
У меня в профиле есть тема по парной торговли. С тех пор и торгую. Тогда не совсем понимал как надо торговать но даже не до конца понимая, не слил тогда, а сейчас вообще - не дождетесь )
Выкиньте индикаторы и торгуйте сами.
У меня в профиле есть тема по парной торговли. С тех пор и торгую. Тогда не совсем понимал как надо торговать но даже не до конца понимая, не слил тогда, а сейчас вообще - не дождетесь )
Выкиньте индикаторы и торгуйте сами.
Как можно здесь слить? До меня это не доходит..............
Как можно здесь слить? До меня это не доходит..............
запущенный случай :)
запущенный случай :)
Бывает ;)
Как можно здесь слить? До меня это не доходит..............
Вот вам уже показали и рассказали как можно торговать, и как не нужно
Вот вам уже показали и рассказали как можно торговать, и как не нужно
Хорошо, хорошо, я же не настаиваю.
Ноу проблем - как говорит мой сосед )