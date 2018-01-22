Индикатор корреляции. - страница 9
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У меня это выглядит так, и входы по сигналам, а не так мы купить, а вот там продадим, и всегда будем в прибыли:
У меня это выглядит так, и входы по сигналам, а не так мы купить, а вот там продадим, и всегда будем в прибыли:
Если Вы хотите сделать робота на этих, или любых других индикаторах, то это порожняк. Но я не знаю, может просто я не умею заказывать(тем более Вы сам прогер).
Если будете использовать эти индикаторы для ручной торговли, то будете сливать - к бабке не ходи.
Если Вы хотите сделать робота на этих, или любых других индикаторах, то это порожняк. Но я не знаю, может просто я не умею заказывать(тем более Вы сам прогер).
Если будете использовать эти индикаторы для ручной торговли, то будете сливать - к бабке не ходи.
Как раз таки робота сделать и не получается, и скорее всего профитного не получиться, а вот ручная торговля идёт просто "на ура", уже почти год
а вот ручная торговля идёт просто "на ура", уже почти год
Ну вот, а то не работает.
Еще индикаторы выкиньте(просто совет).
Ну вот, а то не работает.
Еще индикаторы выкиньте(просто совет).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикатор корреляции.
Maxim Dmitrievsky, 2018.01.13 14:47
запущенный случай :)
Тогда расскажите, на кой они Вам сдались ?
Тогда расскажите, на кой они Вам сдались ?
Это сигналы на качественный вход, а не на собирание замков, которые потом нужно пол-года разруливать
Это сигналы на качественный вход, а не на собирание замков, которые потом нужно пол-года разруливать
Понятно.
Вы можете легко это доказать. Просто откройте демку на 1000 баксов и торгуйте как он(не надо как я, не очень внятно мысли излагаю). Вы будете зарабатывать по любому. Если сольете, покажите как такое возможно, как вообще можно слить так торгуя.
https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8
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Все почему то говорят о 5% в месяц )) Не знаю почему все уперлись в эти пять процентов........
Про парную торговлю я знаю всё вдоль и поперёк. А в этом видео, только лейбл телетрейд уже говорит о том что это ***.
Про парную торговлю я знаю всё вдоль и поперёк.
Просветите.