Индикатор корреляции. - страница 9

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У меня это выглядит так, и входы по сигналам, а не так мы купить, а вот там продадим, и всегда будем в прибыли:


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Vitaly Muzichenko:

У меня это выглядит так, и входы по сигналам, а не так мы купить, а вот там продадим, и всегда будем в прибыли:



Если Вы хотите сделать робота на этих, или любых других индикаторах, то это порожняк. Но я не знаю, может просто я не умею заказывать(тем более Вы сам прогер).

Если будете использовать эти индикаторы для ручной торговли, то будете сливать - к бабке не ходи.

 
Ibragim Dzhanaev:

Если Вы хотите сделать робота на этих, или любых других индикаторах, то это порожняк. Но я не знаю, может просто я не умею заказывать(тем более Вы сам прогер).

Если будете использовать эти индикаторы для ручной торговли, то будете сливать - к бабке не ходи.

Как раз таки робота сделать и не получается, и скорее всего профитного не получиться, а вот ручная торговля идёт просто "на ура", уже почти год

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Vitaly Muzichenko:

а вот ручная торговля идёт просто "на ура", уже почти год


Ну вот, а то не работает.

Еще индикаторы выкиньте(просто совет).

 
Ibragim Dzhanaev:

Ну вот, а то не работает.

Еще индикаторы выкиньте(просто совет).

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Vitaly Muzichenko:

Тогда расскажите, на кой они Вам сдались ?

 
Ibragim Dzhanaev:

Тогда расскажите, на кой они Вам сдались ?

Это сигналы на качественный вход, а не на собирание замков, которые потом нужно пол-года разруливать

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Vitaly Muzichenko:

Это сигналы на качественный вход, а не на собирание замков, которые потом нужно пол-года разруливать


Понятно.

 
Ibragim Dzhanaev:


Вы можете легко это доказать. Просто откройте демку на 1000 баксов и торгуйте как он(не надо как я, не очень внятно мысли излагаю). Вы будете зарабатывать по любому. Если сольете, покажите как такое возможно, как вообще можно слить так торгуя.

https://www.youtube.com/watch?v=m2ieQLUwJU8

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Все почему то говорят о 5% в месяц )) Не знаю почему все уперлись в эти пять процентов........

Про парную торговлю я знаю всё вдоль и поперёк. А в этом видео, только лейбл телетрейд уже говорит о том что это ***.

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Alexey Oreshkin:

Про парную торговлю я знаю всё вдоль и поперёк. 


Просветите.

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