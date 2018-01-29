Биткоин в WM . Эксперимент. 15.12.2017 закупил на 0,98 USD, 0,00005 ВТС . Богатею в прямом эфире.
а теперь включаем ждуна, ждем в следующем году биток по 60000$
Курс покупки биткоина в WM 1ВМХ=19.57USD, 1ВМХ=0.001ВТС
Обратный курс 1ВМХ=16.9USD
Курс биткоина в МТ4 = 17730 USD.
Закупил 0.05 ВМХ это 0.00005 ВТС за 0.98 USD.
Эксперимент начался.
Пля... На один доллар... Что за интерес-то ? Закупись хотя бы на $1К !
Пля... На один доллар... Что за интерес-то ? Закупись хотя бы на $1К !
с 0.14 баксов сделал 60
Курс покупки биткоина в WM 1ВМХ=19.57USD, 1ВМХ=0.001ВТС
Обратный курс 1ВМХ=16.9USD
Курс биткоина в МТ4 = 17730 USD.
Закупил 0.05 ВМХ это 0.00005 ВТС за 0.98 USD.
Эксперимент начался.
Тоже думал об этом, на 100 купить, но подожду 40% отката
Хотел купить рипл неделю назад по цене 0.235 на 100 баксов. Открыл кошелёк, но купить так и не смог, как-то всё заморочено, сегодня курс уже 0.80
Можно брать любую крипту, и не обязательно дорогую, процентный прирост будет одинаков
Хотел купить рипл неделю назад по цене 0.235 на 100 баксов. Открыл кошелёк, но купить так и не смог, как-то всё заморочено, сегодня курс уже 0.80
Можно брать любую крипту, и не обязательно дорогую, процентный прирост будет одинаков
Так на любой бирже криптовалют где есть эта пара, можно было купить за пару минут после регистрации и завода денег на биржу.
Тоже думал об этом, на 100 купить, но подожду 40% отката
Главное, чтобы откатило. А то поезд может уйти. Или ещё что-нибудь.
Главное, чтобы откатило. А то поезд может уйти. Или ещё что-нибудь.
Точно будет, поезду далеко еще ехать))
Курс покупки биткоина в WM 1ВМХ=19.57USD, 1ВМХ=0.001ВТС
Обратный курс 1ВМХ=16.9USD
Курс биткоина в МТ4 = 17730 USD.
Закупил 0.05 ВМХ это 0.00005 ВТС за 0.98 USD.
Эксперимент начался.
Как сказал бы Демура, за 4000$ ну неприлично дорого, а вот за 17730$ в самый раз. Вне всякого сомнения на битке можно заработать, но только если вовремя продать. Но правда жизни будет такая, что вовремя продать смогут, как всегда, только 5%, и эти 5% уж точно не покупали свои битки за 17 тыщ. Пирамида - она и в Африке пирамида. А высокотехнологичная и высокоинтеллектуальная пирамида, основанная на супер технологии блокчейна, тем более.
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Курс покупки биткоина в WM 1ВМХ=19.57USD, 1ВМХ=0.001ВТС
Обратный курс 1ВМХ=16.9USD
Курс биткоина в МТ4 = 17730 USD.
Закупил 0.05 ВМХ это 0.00005 ВТС за 0.98 USD.
Эксперимент начался.