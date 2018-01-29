Биткоин в WM . Эксперимент. 15.12.2017 закупил на 0,98 USD, 0,00005 ВТС . Богатею в прямом эфире. - страница 2

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затарил на 150 баксов

на вебмани.

Нормально можно продавать и покупать волотильность дикая прямо внутри

 
Nikolai Semko:

Как сказал бы Демура, за 4000$ ну очень дорого, а вот за 17730$ в самый раз. Вне всякого сомнения на битке можно заработать, но только если вовремя продать. Но правда жизни будет такая, что вовремя продать смогут, как всегда, только 5%, и эти 5% уж точно не покупали свои битки за 17 тыщ. Пирамида - она и в Африке пирамида. А высокотехнологичная и высокоинтеллектуальная пирамида, основанная на супер технологии блокчейна, тем более.

Как говорится: "То, что сегодня стоит дорого, завтра будет ещё дороже"

 
Vadim Derevitskij:

Так на любой бирже криптовалют где есть эта пара, можно было купить за пару минут после регистрации и завода денег на биржу. 

У меня возникли трудности с переводом денег на биржу, есть только вебмани, и всё.

 
Maxim Romanov:

Тоже думал об этом, на 100 купить, но подожду 40% отката


А какая разница, на WM покупка то без плеча, если уверены что вырастит какая разница на сколько ща упадёт, а вдруг не упадёт.

Бай энд холд.

 

Может прикупить, пока не поздно)


 
Alexandr Murzin:

Курс покупки биткоина в WM 1ВМХ=19.57USD,  1ВМХ=0.001ВТС

Обратный курс 1ВМХ=16.9USD

ГДЕ? Вот скажите где вы берете такие неадекватные курсы?

 
Сейчас на битке классическое усреднение рулит, даже придумывать ничего не нужно, падает-покупай)
 
Vitaly Muzichenko:

У меня возникли трудности с переводом денег на биржу, есть только вебмани, и всё.


Заведи кошелек битка на вебмани есть и обмен за секунды. как с рублевого на долларовый и орбратно.

 
Aleksei Vinogradov:

Заведи кошелек битка на вебмани есть и обмен за секунды. как с рублевого на долларовый и орбратно.

Меня не интересует биткоин, кроме него есть ещё с десяток привлекательных крипт

 
Vitaly Muzichenko:

Как говорится: "То, что сегодня стоит дорого, завтра будет ещё дороже"

Нуууу. Этот вопрос весьма спорный.
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