Биткоин в WM . Эксперимент. 15.12.2017 закупил на 0,98 USD, 0,00005 ВТС . Богатею в прямом эфире. - страница 2
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затарил на 150 баксов
на вебмани.
Нормально можно продавать и покупать волотильность дикая прямо внутри
Как сказал бы Демура, за 4000$ ну очень дорого, а вот за 17730$ в самый раз. Вне всякого сомнения на битке можно заработать, но только если вовремя продать. Но правда жизни будет такая, что вовремя продать смогут, как всегда, только 5%, и эти 5% уж точно не покупали свои битки за 17 тыщ. Пирамида - она и в Африке пирамида. А высокотехнологичная и высокоинтеллектуальная пирамида, основанная на супер технологии блокчейна, тем более.
Как говорится: "То, что сегодня стоит дорого, завтра будет ещё дороже"
Так на любой бирже криптовалют где есть эта пара, можно было купить за пару минут после регистрации и завода денег на биржу.
У меня возникли трудности с переводом денег на биржу, есть только вебмани, и всё.
Тоже думал об этом, на 100 купить, но подожду 40% отката
А какая разница, на WM покупка то без плеча, если уверены что вырастит какая разница на сколько ща упадёт, а вдруг не упадёт.
Бай энд холд.
Может прикупить, пока не поздно)
Курс покупки биткоина в WM 1ВМХ=19.57USD, 1ВМХ=0.001ВТС
Обратный курс 1ВМХ=16.9USD
ГДЕ? Вот скажите где вы берете такие неадекватные курсы?
У меня возникли трудности с переводом денег на биржу, есть только вебмани, и всё.
Заведи кошелек битка на вебмани есть и обмен за секунды. как с рублевого на долларовый и орбратно.
Заведи кошелек битка на вебмани есть и обмен за секунды. как с рублевого на долларовый и орбратно.
Меня не интересует биткоин, кроме него есть ещё с десяток привлекательных крипт
Как говорится: "То, что сегодня стоит дорого, завтра будет ещё дороже"