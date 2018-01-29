Биткоин в WM . Эксперимент. 15.12.2017 закупил на 0,98 USD, 0,00005 ВТС . Богатею в прямом эфире. - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может кому будет интересно, возможно полезно. Свежий рисунок.
Может кому будет интересно, возможно полезно. Свежий рисунок.
Полезно, но очень мелко. Видна только общая картина, вроде как на Аляску движемся.
Полезно, но очень мелко. Видна только общая картина, вроде как на Аляску движемся.
Модераторы рекомендуют так 640Х480.
По движению. Высока вероятность в район 10 000.
Сам не занимаюсь несерьёзными инструментами. Просто наблюдаю.
Посмотрим с другого ракурса. Возвратились в красный канал. Но цена в данный момент находиться на перекрестке каналов. Какой выбор сделают покажет время.
День начинается с такой картинки.
Перед закрытием года, весь крипто-рынок упал, ну не даёт заработать ни в какую(
Утренний расклад на 30.12.2017.
Перед закрытием года, весь крипто-рынок упал, ну не даёт заработать ни в какую(
Выводят на подарки. В январе рванёт.
Выводят на подарки. В январе рванёт.
зачем их выводить? битки дарить надо наоборот!
Перед закрытием года, весь крипто-рынок упал, ну не даёт заработать ни в какую(