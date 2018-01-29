Биткоин в WM . Эксперимент. 15.12.2017 закупил на 0,98 USD, 0,00005 ВТС . Богатею в прямом эфире. - страница 8

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Может кому будет интересно, возможно полезно. Свежий рисунок.


 
Uladzimir Izerski:

Может кому будет интересно, возможно полезно. Свежий рисунок.



Полезно, но очень мелко. Видна только общая картина, вроде как на Аляску движемся.

 
Alexandr Murzin:

Полезно, но очень мелко. Видна только общая картина, вроде как на Аляску движемся.


Модераторы рекомендуют так 640Х480.

По движению. Высока вероятность в район 10 000.

Сам не занимаюсь несерьёзными инструментами. Просто наблюдаю.

 

Посмотрим с другого ракурса. Возвратились в красный канал. Но цена в данный момент находиться на перекрестке каналов. Какой выбор сделают покажет время.


 

День начинается с такой картинки.


 

Перед закрытием года, весь крипто-рынок упал, ну не даёт заработать ни в какую(

 

Утренний расклад на 30.12.2017.


 
Vitaly Muzichenko:

Перед закрытием года, весь крипто-рынок упал, ну не даёт заработать ни в какую(


Выводят на подарки. В январе рванёт.

 
Alexandr Murzin:

Выводят на подарки. В январе рванёт.


зачем их выводить? битки дарить надо наоборот!

 
Vitaly Muzichenko:

Перед закрытием года, весь крипто-рынок упал, ну не даёт заработать ни в какую(

Упал? Карбованец (KRB) за последние два дня вырос в два раза, риппл (XRP) вообще в космос стремится.
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