Биткоин в WM . Эксперимент. 15.12.2017 закупил на 0,98 USD, 0,00005 ВТС . Богатею в прямом эфире. - страница 11

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Uladzimir Izerski:

Вопрос состоит в том, что кто оплачивает этот цирк?.


Цирк оплачивают родители пятиклассников. То есть ты за все платишь.

У тебя было 10 рублей, через год у тебя осталось 10 рублей.

У меня было 10 руб, а стало 150. Ты обеднел по отношению ко мне. Выходит ты подарил мне 140 рублей, спасибо дружище!

 
Evgeny Belyaev:

Цирк оплачивают родители пятиклассников. То есть ты за все платишь.

У тебя было 10 рублей, через год у тебя осталось 10 рублей.

У меня было 10 руб, а стало 150. Ты обеднел по отношению ко мне. Выходит ты подарил мне 140 рублей, спасибо дружище!


Я думал о тебе лучшего мнения. Извини ошибся.

 
Uladzimir Izerski:

Я думал о тебе лучшего мнения


Действительно ошибся, учи родной язык!

 
Evgeny Belyaev:

Действительно ошибся, учи родной язык!


Не опускайтесь до школяра, это уж точно тебя не красит.((( Не мажь пожалуйста больше ветку.

 

Вечерний расклад выглядит так.


 

Заканчивается 2017. Последний график в этом году.

С наступающим Новым Годом. Пусть он принесет всем прибыль и удовольствие от игры или работы на финансовых рынках.

Всем крепкого здоровья, выдержки и терпения. Мира и процветания.

 

топик стартер кинь пароль инвестора мониторить шо там со счетом !!! (in private please)

 
ruslan:

топик стартер кинь пароль инвестора мониторить шо там со счетом !!! (in private please)


Не надо наступать человеку на больной мозоль.

На 1 января 2018 года начинаем новый отсчет.


 
ruslan:

топик стартер кинь пароль инвестора мониторить шо там со счетом !!! (in private please)

Он же писал, это эксперимент с вебмани, там нет инвест паролей. Гоняешь деньги бежду счетами вебмани. Я например тоже на вебмани торговать попробовал, пока +30% сделал, но какой тут мониторинг
 
ruslan:

топик стартер кинь пароль инвестора мониторить шо там со счетом !!! (in private please)


Боюсь если кину пароль, то просадка резко возрастёт.

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