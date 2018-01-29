Биткоин в WM . Эксперимент. 15.12.2017 закупил на 0,98 USD, 0,00005 ВТС . Богатею в прямом эфире. - страница 11
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Вопрос состоит в том, что кто оплачивает этот цирк?.
Цирк оплачивают родители пятиклассников. То есть ты за все платишь.
У тебя было 10 рублей, через год у тебя осталось 10 рублей.
У меня было 10 руб, а стало 150. Ты обеднел по отношению ко мне. Выходит ты подарил мне 140 рублей, спасибо дружище!
Цирк оплачивают родители пятиклассников. То есть ты за все платишь.
У тебя было 10 рублей, через год у тебя осталось 10 рублей.
У меня было 10 руб, а стало 150. Ты обеднел по отношению ко мне. Выходит ты подарил мне 140 рублей, спасибо дружище!
Я думал о тебе лучшего мнения. Извини ошибся.
Я думал о тебе лучшего мнения.
Действительно ошибся, учи родной язык!
Действительно ошибся, учи родной язык!
Не опускайтесь до школяра, это уж точно тебя не красит.((( Не мажь пожалуйста больше ветку.
Вечерний расклад выглядит так.
Заканчивается 2017. Последний график в этом году.
С наступающим Новым Годом. Пусть он принесет всем прибыль и удовольствие от игры или работы на финансовых рынках.
Всем крепкого здоровья, выдержки и терпения. Мира и процветания.
топик стартер кинь пароль инвестора мониторить шо там со счетом !!! (in private please)
топик стартер кинь пароль инвестора мониторить шо там со счетом !!! (in private please)
Не надо наступать человеку на больной мозоль.
На 1 января 2018 года начинаем новый отсчет.
топик стартер кинь пароль инвестора мониторить шо там со счетом !!! (in private please)
топик стартер кинь пароль инвестора мониторить шо там со счетом !!! (in private please)
Боюсь если кину пароль, то просадка резко возрастёт.