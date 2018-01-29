Биткоин в WM . Эксперимент. 15.12.2017 закупил на 0,98 USD, 0,00005 ВТС . Богатею в прямом эфире. - страница 12
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Боюсь если кину пароль, то просадка резко возрастёт.
Цена инструмента ну никак не должна зависеть от пароля.
А просадка зависит только от цены.
Где таится корень страха?
Боюсь если кину пароль, то просадка резко возрастёт.
Цена инструмента ну никак не должна зависеть от пароля.
А просадка зависит только от цены.
Где таится корень страха?
По паролю может зайти маржинКоля вне зависимости от цены инструмента.
интересная мысль
Глава Минфина Антон Силуанов считает, что биткоин не представляет угрозы для национальной валюты, поскольку является денежным суррогатом, причём сомнительного качества.
«Биткоины — это не денежные знаки Российской Федерации, не рубли. Доверия к ним никакого. Это обычный суррогат, денежный суррогат», - цитирует слова Силуанова РИА Новости.
Он также упомянул, что биткоин нередко сравнивают с финансовыми пирамидами, в частности с МММ. Кроме того, по мнению министра, к криптовалютным торгам лучше не допускать непрофессионалов, поскольку они не способны понять, «в какую сторону будет расти или падать индекс такой криптовалюты».
«Поэтому, безусловно, основа для расчетов как была, так и есть — это рубль. Никакая криптовалюта не будет у нас ходить, это однозначно», - заявил Силуанов.
Напомним, что на этой неделе стало известно, что президент России Владимир Путин поручил внести поправки в законодательство, которые позволят определить статус криптовалют и других смежных понятий, создать правовую основу для ICO, а также обложить налогом майнеров.
Глава Минфина Антон Силуанов считает, что биткоин не представляет угрозы для национальной валюты, поскольку является денежным суррогатом, причём сомнительного качества.
«Биткоины — это не денежные знаки Российской Федерации, не рубли. Доверия к ним никакого. Это обычный суррогат, денежный суррогат», - цитирует слова Силуанова РИА Новости.
Он также упомянул, что биткоин нередко сравнивают с финансовыми пирамидами, в частности с МММ. Кроме того, по мнению министра, к криптовалютным торгам лучше не допускать непрофессионалов, поскольку они не способны понять, «в какую сторону будет расти или падать индекс такой криптовалюты».
«Поэтому, безусловно, основа для расчетов как была, так и есть — это рубль. Никакая криптовалюта не будет у нас ходить, это однозначно», - заявил Силуанов.
Напомним, что на этой неделе стало известно, что президент России Владимир Путин поручил внести поправки в законодательство, которые позволят определить статус криптовалют и других смежных понятий, создать правовую основу для ICO, а также обложить налогом майнеров.
Не знаю, может и фейк, но не похоже
"президент ... поручил обложить налогом майнеров".
Интересно, а как их найдут? Ну здесь 2-3 уже засветились, а остальных?
"президент ... поручил обложить налогом майнеров".
Интересно, а как их найдут? Ну здесь 2-3 уже засветились, а остальных?
- битноин-фермы есть?
- нет
- а если найдем?
"президент ... поручил обложить налогом майнеров".
Интересно, а как их найдут? Ну здесь 2-3 уже засветились, а остальных?
Остальных легко вычислят по расходу электроэнергии.
Свершилось, сегодня курс, как я предполагал упал до 9300. Я закупился на WM, но... На WM цена покупки составила 11000!!! Конские спреды. Жду 15000, скину там, потом возможен поход на 7000.
Вот старая разметка, которую я делал в 2017, пока отрабатывается, потом дальше будет корректироваться.