Биткоин в WM . Эксперимент. 15.12.2017 закупил на 0,98 USD, 0,00005 ВТС . Богатею в прямом эфире. - страница 7

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Vladimir Zubov:

Алгоритм закрытия ещё в процессе обдумывания и разработки.


По идее робот должен знать всё. Значит не доработка. Полуавтомат одним словом.)

 

Как вы видите, биткойн стал вести себя более непредсказуемо. Так уверенно шёл вверх, а тут "пригорюнился". Начал преподносить сюрпризы. Это звоночек. От биткойна надо избавляться. Некоторые аналитики даже предсказывают падение биткойна до нуля. Сейчас, я пытаюсь перейти на другой символ, на SP500. Примерно 11 месяцев SP500 уверенно идёт вверх. SP500 не упадёт до нуля. Это 100%. 

 

Пока что рамки такие. Надолго ли хватит силы на импульс?


 

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Американский хедж-фонд Pantera Bitcoin Fund принес своим инвесторам 25 000% прибыли, причем большую часть средств удалось заработать в 2017 году на волне колоссального роста курса биткойна. Pantera Bitcoin можно считать образцом дальновидности — с момента своего появления в 2013 году фонд скупал и копил биткойны. Правда, в последние дни курс криптовалюты заметно просел.

В долларовом эквиваленте прибыль Pantera Bitcoin Fund за четыре года составила $2,1 млрд. Как отмечает New York Times, хедж-фонду не пришлось прикладывать много усилий. Предприятие планомерно приобретало биткойны, а те росли в цене.

Цифра 25 000% кажется феноменальной, особенно если учесть, что в прошлом году самый успешный хедж-фонд в мире принес своим инвесторам 148%. С учетом заявления Pantera Bitcoin, с 2013 года в годовом исчислении фонд приносил инвесторам 250% годовых.

Компания сделала свое заявление еще до того, как биткойн преодолел исторический максимум в $20 000, а затем обвалился на треть. По данным NYT, свои расчеты фонд представил в тот период, когда криптовалюта стоила $15 500. Позже биткойн опускался до $12 000, а затем вновь поднялся в цене выше $14 000.

Основатель Pantera Bitcoin, а в прошлом сотрудник Goldman Sachs Дэн Морхэд признает, что создавать криптовалютный хедж-фонд в 2013 году было непросто. Тогда биткойн считался маргинальной разработкой, операции с которой проводили только онлайн-площадки по торговле наркотиками.

"Тяжелее всего было просто на это решиться, потому что все считали идею безумной", — рассказал Морхэд.

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 Если кто-то на чём-то извлёк прибыль - то значит кто-то одновременно на столько же понёс убыток....

++
 
Зафиксировал прибыль по WMX в районе 16400, это около -15% от максимума, хоть и планировал поход на 17400, решил закрыться раньше. Итого через обменник WM была получена прибыль 30%. Жду падения на -50% до уровня 9600 и там закупаю
 
Alexander Bereznyak:

а теперь включаем ждуна, ждем в следующем году биток по 60000$

100500 определенно будет к концу следующего года )
 
Alexandr Bryzgalov:
100500 определенно будет к концу следующего года )

Может быть и к концу января. 

 

Почему собственно некоторые аналитики говорят что стоимость биткоина равна нулю???? Из за того что оценить её очень сложно. Однако у биткоина есть один параметр который отсутствует у остальных инструментов. Это себестоимость его добычи. Та самая, минимальная цена ниже которой актив становится не рентабельным или убыточным. Поэтому считаю себестоимость добычи это нижняя граница коридора стоимости биткоина, а верхняя складывается из спроса, насыщенности рынка, предложения и т.д. ИМХО.

 
Mihail Marchukajtes:
нету никакой себестоимости добычи, не надо чушь придумывать, читайте биткоин вики
 
Mihail Marchukajtes:

Почему собственно некоторые аналитики говорят что стоимость биткоина равна нулю???? Из за того что оценить её очень сложно. Однако у биткоина есть один параметр который отсутствует у остальных инструментов. Это себестоимость его добычи. Та самая, минимальная цена ниже которой актив становится не рентабельным или убыточным. Поэтому считаю себестоимость добычи это нижняя граница коридора стоимости биткоина, а верхняя складывается из спроса, насыщенности рынка, предложения и т.д. ИМХО.


себестоимость его добычи будет иметь смысл, если он будет кому-то нужен как платежное средство или как товар. Но сейчас он нужен исключительно как пузырь, на котором можно поднять денег, сам по себе он никому не нужен. Вот когда биткоин войдет в оборот нормальный и без него нельзя будет жить, тогда появится смысл себестоимости.

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