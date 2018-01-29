Биткоин в WM . Эксперимент. 15.12.2017 закупил на 0,98 USD, 0,00005 ВТС . Богатею в прямом эфире. - страница 6

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Новый инструмент, а вcё работает, белая линия прогнозное движение на понедельник:


 

Закупились на откате? 

Кстати, появились у ДЦ депозиты в биткоинах. Никто не пробовал?

[Удален]  
Alexandr Murzin:

Закупились на откате? 

Кстати, появились у ДЦ депозиты в биткоинах. Никто не пробовал?


Робот закупился с 9к я думал дорого, но ему виднее )))

 
Vladimir Zubov:

Робот закупился с 9к я думал дорого, но ему виднее )))


А почему он не закрыл? Или закрыл, но не хвалишься?

На сегодня индикатор рисует такую картинку. 3 канала. Какой из них правильный:


 
Uladzimir Izerski:

А почему он не закрыл? Или закрыл, но не хвалишься?

На сегодня индикатор рисует такую картинку. 3 канала. Какой из них правильный:



Все неправильные.

 
Evgeny Belyaev:

Все неправильные.


Всё верно. Каждый канал рассчитан на свой временной участок.

 

"... нельзя сказать, что биткоин ничего не стоит и совсем ничем не обеспечен, ведь майнеры как минимум тратят на добычу криптовалюты электричество и производственные мощности», — напоминает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко."

Такие сокровенные высказывания вызывают у меня только скептическую улыбку.)))

В Morgan Stanley допустили падение курса биткоина до нуля
В Morgan Stanley допустили падение курса биткоина до нуля
  • www.rbc.ru
Стоимость биткоина может упасть до нуля, в случае если его не начнут использовать в качестве платежного средства, считают эксперты инвестбанка
 
Uladzimir Izerski:

"... нельзя сказать, что биткоин ничего не стоит и совсем ничем не обеспечен, ведь майнеры как минимум тратят на добычу криптовалюты электричество и производственные мощности», — напоминает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко."

Такие сокровенные высказывания вызывают у меня только скептическую улыбку.)))


отличные новости )))

 
transcendreamer:

отличные новости )))


Умение дурить это тоже искусство.

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

А почему он не закрыл? Или закрыл, но не хвалишься?

На сегодня индикатор рисует такую картинку. 3 канала. Какой из них правильный:



Алгоритм закрытия ещё в процессе обдумывания и разработки.

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