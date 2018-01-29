Биткоин в WM . Эксперимент. 15.12.2017 закупил на 0,98 USD, 0,00005 ВТС . Богатею в прямом эфире. - страница 6
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Новый инструмент, а вcё работает, белая линия прогнозное движение на понедельник:
Закупились на откате?
Кстати, появились у ДЦ депозиты в биткоинах. Никто не пробовал?
Закупились на откате?
Кстати, появились у ДЦ депозиты в биткоинах. Никто не пробовал?
Робот закупился с 9к я думал дорого, но ему виднее )))
Робот закупился с 9к я думал дорого, но ему виднее )))
А почему он не закрыл? Или закрыл, но не хвалишься?
На сегодня индикатор рисует такую картинку. 3 канала. Какой из них правильный:
А почему он не закрыл? Или закрыл, но не хвалишься?
На сегодня индикатор рисует такую картинку. 3 канала. Какой из них правильный:
Все неправильные.
Все неправильные.
Всё верно. Каждый канал рассчитан на свой временной участок.
"... нельзя сказать, что биткоин ничего не стоит и совсем ничем не обеспечен, ведь майнеры как минимум тратят на добычу криптовалюты электричество и производственные мощности», — напоминает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко."
Такие сокровенные высказывания вызывают у меня только скептическую улыбку.)))
"... нельзя сказать, что биткоин ничего не стоит и совсем ничем не обеспечен, ведь майнеры как минимум тратят на добычу криптовалюты электричество и производственные мощности», — напоминает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко."
Такие сокровенные высказывания вызывают у меня только скептическую улыбку.)))
отличные новости )))
отличные новости )))
Умение дурить это тоже искусство.
А почему он не закрыл? Или закрыл, но не хвалишься?
На сегодня индикатор рисует такую картинку. 3 канала. Какой из них правильный:
Алгоритм закрытия ещё в процессе обдумывания и разработки.