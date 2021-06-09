МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки? - страница 4
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Темы, все как одна, одинаковы. Давным давно написано, что проще всего напиться вотки и ничего не изучать )))
Да, наркоту не советую, был сосед-нарк
Да, наркоту не советую, был сосед-нарк
Леша, а где подробности, все ждут с нетерпением историю про соседа.
Писал как то индикатор для МТ4 и для МТ5, две копии. Если получится найду сегодня, чтобы продемонстрировать. так вот код на MQL5 был раза в 2-3 больше чем на MQL4.
Просто не нужно использовать ООП, когда работа делается для себя... А когда на дядю, то ООП это мечта программиста - там такие кренделя можно навытворять клоунские цирковые, что без поллитру и с десяток программистов не распутают... И это отлично чтобы держать рабочее место, а начальству при этом вешать лапшу, про крутость ООП и оно ведется ибо обычно малограмотно и лениво... Плюс солидная прибавка в часах работы и отладки ибо багов возникает на порядок больше и отлавливать их соответственно сложнее... Если программист не позаботится о себе, то кто о нем позаботится? :)
Просто не нужно использовать ООП, когда работа делается для себя... А когда на дядю, то ООП это мечта программиста - там такие кренделя можно навытворять клоунские цирковые, что без поллитру и с десяток программистов не распутают... И это отлично чтобы держать рабочее место, а начальству при этом вешать лапшу, про крутость ООП и оно ведется ибо обычно малограмотно и лениво... Плюс солидная прибавка в часах работы и отладки ибо багов возникает на порядок больше и отлавливать их соответственно сложнее... Если программист не позаботится о себе, то кто о нем позаботится? :)
Как раз все наоборот.
Если использовать ООП - то любой толковый человек может поддерживать проект. Тебя могут заменить.
А надо - писать совершенно без этих технологий. Вон, как Петер Конов делает - у него неплохой код, но чтобы писать - надо всю систему держать в уме, и, понятное дело, что это может делать только автор системы.
Как раз все наоборот.
Если использовать ООП - то любой толковый человек может поддерживать проект. Тебя могут заменить.
А надо - писать совершенно без этих технологий. Вон, как Петер Конов делает - у него неплохой код, но чтобы писать - надо всю систему держать в уме, и, понятное дело, что это может делать только автор системы.
И только до тех пор, пока над проектом работаешь, если от него отошёл, то через время сам не будешь помнить, что к чему - проще переписать заново, чем всё вспомнить, и в нём разобраться. А упаси в нём что-то добавить или изменить ...
Что то участились подобные темы. Не иначе как предсмертные судороги МТ4 ))
Меня всегда умиляло сравнение МТ4 и МТ5 в формате "что лучше". Словно речь идет о продуктах, созданных разными командами. Например, абсолютно нормально сравнивать Adobe Illustrator vs Corel Draw, или Opera vs FireFox. Но ведь один разработчик!!! Я не думаю, что в MQ большая текучка ведущих программистов, что произошла смена команды. И ведь абсолютно логично утверждение, что MT5 - это воплощение идей и новых концепций , основанных на опыте создания и использовании МТ4 и, возможно, осознания концептуальных ошибок, имевших место быть в МТ4. И это нормально, когда что-то развивается. Мы, пользователи этих двух продуктов одной команды видим только надводную часть айсберга. Но разработчики в MQ то знают гораздо больше. И чье мнение более компетентно? Ленивых юзеров, которые изучив таки MQL4 один раз попробовали написать что-то на MQL5 и теперь верещат что это не удобно, потому как это не привычно, или самих творцов, которые уже устали повторять, что МТ5 и MQL5 более совершенны, чем их предшественники? Я лично склонен верить последним. И это подтверждается моими многочисленными тестами производительности и практическим опытом переделывания старого собственного кода на MQL4 в MQL5, а теперь уже обратно из MQL5 в MQL4. Теперь я пишу исключительно на МQL5, а если что-то нужно на МТ4, то просто переделываю код MQL5, причем иногда и переделывать ничего не надо, код работает сразу на MQL4, но чаще требуются считанные минуты. Переделка из MQL4 в MQL5 гораздо более громоздкая процедура. Утверждения некоторых о том, что код на MQL5 сложнее и длиннее просто невежество, основанное на отсутствии опыта и знаний. Просто MQL5 - язык с большими возможностями и примочками. И не забывайте пожалуйста о том что МТ4 - это уже статичный продукт. Последний билд 1090 от 19.05.2017, и судя по тому, что даже невозможно скачать установочный файл для МТ4 с родного сайта MQ, этот билд последний. Объясните мне тогда, уважаемые сторонники МТ4, на что вы надеетесь и какую цель преследуете своим неприятием эволюционного развития MT?
Честное слово, слово упертые парнокопытные...
Торговые условия для 4-рки пока выгоднее
Но вот как раз сейчас переделываю на 5-рку.
Пора выбирать брокера с МТ5
Есть где нибудь полный перечень компаний с 5-ркой, кто знает?
Честное слово, слово упертые парнокопытные...
Как то вы видимо совсем не в курсе что МТ5 явно вырождающаяся ветка, а популярностью пользуется МТ4... Просто еще мало времени прошло чтобы MQ это осознали, на это нужно года три не меньше еще, скорее всего, чтобы осталась одна платформа, так как различие лишь в нескольких функциях, которые при желании легко объединить... Но а если это не делается и при этом МТ5 по прежнему малопопулярна, то значит все еще тешится слабая надежда на русское авось... Также непонятна логика зачем брокеру покупать еще и МТ5 если у него уже есть МТ4 и все работает... Даже если бесплатно МТ5 будут раздовать в нагрузку к МТ4, то тоже смысла не видно ибо это тоже затраты с этим всем возиться непонятно ради чего... Наверно как-то так...
Как то вы видимо совсем не в курсе что МТ5 явно вырождающаяся ветка, а популярностью пользуется МТ4... Просто еще мало времени прошло чтобы MQ это осознали, на это нужно года три не меньше еще, скорее всего, чтобы осталась одна платформа, так как различие лишь в нескольких функциях, которые при желании легко объединить... Но а если это не делается и при этом МТ5 по прежнему малопопулярна, то значит все еще тешится слабая надежда на русское авось... Также непонятна логика зачем брокеру покупать еще и МТ5 если у него уже есть МТ4 и все работает... Даже если бесплатно МТ5 будут раздовать в нагрузку к МТ4, то тоже смысла не видно ибо это тоже затраты с этим всем возиться непонятно ради чего... Наверно как-то так...
вот если бы брокер платил за продукт взависимости от того, сколько клиентов им пользуется - тогда они задумались бы.
Я не сильный специалист по программированию. MQL знаю примерно на 4 балла.
Но когда освоил С, то и на Делфи почти на 70% понимаю код. по крайней мере могу рассказать примерно что этот код делает.
с php такая же история.
Если отбросить ООП, то языки мало чем отличаются.
Языки программирования вообще не сильно отличаются друг от друга. И почти все имеют развитие в ООП. С, С++, C#.
Взять к примеру Java. Там вообще все завязано на объектах. Но в нем используются такие же операторы цикла и условий. арифметические действия и пр.
А вот есть еще отдельно язык для 1С или язык под QUIK. Вот где язык кардинально отличается.
Отличие терминалов 4 и 5 настолько мизерное, то говорить, что они очень разные - кощунство ! Сравните с тем же QUIK или Ninja. Там как раз отличий очень много. и Метатрейдер - просто супер удобный.
А если кому то срочно понадобилось нарисовать овал в тестере - так напишите соответствующий код, благо справка очень развернуто вас научит это делать