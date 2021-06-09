МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Более интересен вопрос другой. Произойдёт л когда полномасштабное внедрение мт на реальные биржи. Почти 10 лет прошло. Уже и на тики согласились, и на прочие "уступки" когда клиент не пошёл. Что толку от вывесок-"прошёл аттестацию на бирже", если на бирже он не используется.
Посмотрите на MOEX(ММВБ), на нем уже три года МТ5 доступен у Открытия и БКС.Вообще рекомендую заглянуть в новости платформы: https://www.metatrader5.com/ru/news
Посмотрите на MOEX(ММВБ), на нем уже три года МТ5 доступен у Открытия и БКС.Вообще рекомендую заглянуть в новости платформы: https://www.metatrader5.com/ru/news
А почему этой ссылки нет в подвале?
А почему этой ссылки нет в подвале?
Посмотрите на MOEX(ММВБ), на нем уже три года МТ5 доступен у Открытия и БКС.Вообще рекомендую заглянуть в новости платформы: https://www.metatrader5.com/ru/news
Посмотрел в Вашем профиле, порылся поиском и не нашел "не раз выложенный" Вами код. Может ткнете? Интересно же.
Удачи
Давай на "Ты".
Я не выкладывал код в кодобазу. Все - в ветках форума. Так что, действительно, надо искать.Вот, скажем, в этой теме. Или там же, чуть раньше.
Я писал про поломасштабное внедрение. Это значит не только Открытие. После такого скачка мт станет просто вне конкуренции. Я не оспариваю Ваш титанический труд и дальновидность. Потому и написал про то что улучшений произошло качественных больше чем увеличение степени усложнения при изучении. Да и рынок платформ Вами изучен куда больше. Но имеем что имеем, почему так-не понятно.
Полномасштабное в России?
Места для брокеров экстремально мало и будет еще меньше. MetaTrader 5 в Открытие, БКС, Финам, Альфа Банк, ВТБ24 - это те, кто работает с российской биржей. У всех давным давно по 3-4-5 лет есть MetaTrader 5.
Полномасштабное в России?
Места для брокеров экс тремально мало и будет еще меньше. MetaTrader 5 в Открытие, БКС, Финам, Альфа Банк, ВТБ24 - это те, кто работает с российской биржей. У всех давным давно по 3-4-5 лет есть MetaTrader 5.
для мт4 язык программирования проще
Темы, все как одна, одинаковы. Давным давно написано, что проще всего напиться вотки и ничего не изучать )))
в мт4 можно поставить тест на паузу и перемещать графические объекты руками по графику, просто взял и потащил например линию туда куда тебе надо во время теста, можно даже без паузы, как тоже самое сделать в мт5?
Никак, это и есть самый первый недостаток тестера при тестировании ручных ТС, и ТС на графических элементах!
Разработчик вроде обещал исправить ситуацию.