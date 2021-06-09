МТ4 или МТ5. Какие преимущества и недостатки? - страница 3

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ILNUR777:

Более интересен вопрос другой. Произойдёт л когда полномасштабное внедрение мт на реальные биржи. Почти 10 лет прошло. Уже и на тики согласились, и на прочие "уступки" когда клиент не пошёл. Что толку от вывесок-"прошёл аттестацию на бирже", если на бирже он не используется.

Посмотрите на MOEX(ММВБ), на нем уже три года МТ5 доступен у Открытия и БКС.

Вообще рекомендую заглянуть в новости платформы: https://www.metatrader5.com/ru/news
Новости - MetaQuotes Software Corp.
Новости - MetaQuotes Software Corp.
  • www.metatrader5.com
10 причин установить профессиональный экономический календарь от MetaQuotes Мы расширили географию экономического календаря — к новостям по США, Япониии Евросоюзу добавились Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария. Следующими в сервисе появятся Китай, Швеция, Новая Зеландия, Мексика и Сингапур. При добавлении страны мы включаем в...
 
Renat Fatkhullin:

Посмотрите на MOEX(ММВБ), на нем уже три года МТ5 доступен у Открытия и БКС.

Вообще рекомендую заглянуть в новости платформы: https://www.metatrader5.com/ru/news

А почему этой ссылки нет в подвале?

 
Vladimir Karputov:

А почему этой ссылки нет в подвале?

Добавим в понедельник.
 
Renat Fatkhullin:

Посмотрите на MOEX(ММВБ), на нем уже три года МТ5 доступен у Открытия и БКС.

Вообще рекомендую заглянуть в новости платформы: https://www.metatrader5.com/ru/news
Я писал про поломасштабное внедрение. Это значит не только Открытие. После такого скачка мт станет просто вне конкуренции. Я не оспариваю Ваш титанический труд и дальновидность. Потому и написал про то что улучшений произошло качественных больше чем увеличение степени усложнения при изучении. Да и рынок платформ Вами изучен куда больше. Но имеем что имеем, почему так-не понятно.
 
Vladimir Perervenko:

Посмотрел в Вашем профиле, порылся поиском и не нашел "не раз выложенный" Вами код. Может ткнете? Интересно же.

Удачи

Давай на "Ты".

Я не выкладывал код в кодобазу. Все - в ветках форума.  Так что, действительно, надо искать.

Вот, скажем, в этой теме. Или там же, чуть раньше.
 
ILNUR777:
Я писал про поломасштабное внедрение. Это значит не только Открытие. После такого скачка мт станет просто вне конкуренции. Я не оспариваю Ваш титанический труд и дальновидность. Потому и написал про то что улучшений произошло качественных больше чем увеличение степени усложнения при изучении. Да и рынок платформ Вами изучен куда больше. Но имеем что имеем, почему так-не понятно.

Полномасштабное в России?

Места для брокеров экстремально мало и будет еще меньше. MetaTrader 5 в Открытие, БКС, Финам, Альфа Банк, ВТБ24 - это те, кто работает с российской биржей. У всех давным давно по 3-4-5 лет есть MetaTrader 5.

 
в мт4 можно поставить тест на паузу и перемещать графические объекты руками по графику, просто взял и потащил например линию туда куда тебе надо во время теста, можно даже без паузы, как тоже самое сделать в мт5?
 
Renat Fatkhullin:

Полномасштабное в России?

Места для брокеров экс тремально мало и будет еще меньше. MetaTrader 5 в Открытие, БКС, Финам, Альфа Банк, ВТБ24 - это те, кто работает с российской биржей. У всех давным давно по 3-4-5 лет есть MetaTrader 5.

Мировое господство 
 
Максим Дмитриев:

для мт4 язык программирования проще


Темы, все как одна, одинаковы. Давным давно написано, что проще всего напиться вотки и ничего не изучать )))

 
Aleksey Semenov:
в мт4 можно поставить тест на паузу и перемещать графические объекты руками по графику, просто взял и потащил например линию туда куда тебе надо во время теста, можно даже без паузы, как тоже самое сделать в мт5?

Никак, это и есть самый первый недостаток тестера при тестировании ручных ТС, и ТС на графических элементах!

Разработчик вроде обещал исправить ситуацию.

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