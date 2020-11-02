Ищу трейдера - страница 10

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GhostMan:

Любой трейдер торгующий в + , старается сохранить свою систему (алгоритм) торговли в тайне. А за частую, инвестор работающий в постоянном контакте с управляющим старается выведать секреты и давать советы. И это становится навязчивой идеей инвестора.

Вот почему те трейдеры кто торгуют в + очень часто игнорируют даже хорошие предложения (суммы что выше его собственного капитала на порядок). У Большенства таких управляющих собственные счета не превышают 10-15к зелени.

Также инвесторы сами по себе очень сложные люди. Бывает такое что обговаривается срок скажем годик и ему нужно 40-60% , а управляющий за 2-3 месяца делает это, и инвестор испугавшись что дальше пойдёт что то не так отказывается от дальнейшего сотрудничества.

Я трейдер, торгующий в +. Зачем мне инвестору рассказывать как я зарабатываю бабло и себе и ему? Про свой остеохондроз шейный за 24 на 5 за монитором и про развод после 21 года семейной жизни из- за торговли сутками  тоже рассказать? Есть договор, есть условия договора. Достаточно. Захотят кинуть- и так кинут. И договор не поможет. 

 
Андрей Костин:

Я трейдер, торгующий в +. Зачем мне инвестору рассказывать как я зарабатываю бабло и себе и ему? Про свой остеохондроз шейный за 24 на 5 за монитором и про развод после 21 года семейной жизни из- за торговли сутками  тоже рассказать? Есть договор, есть условия договора. Достаточно. Захотят кинуть- и так кинут. И договор не поможет. 

я писал со стороны трейдера.

 
Дмитрий Равчев:
Ищу трейдера для торговли на Forex. 
Заработок 40% от прибыли. 
***

50/50%
 
Mirzabala Beshirov:
Писал в личку, не ответили. 
 
все ищут мега-трейдера, но мало кто обрящет :) особенно инвесторы с суммами в пару сотен баксов)трейдер
 
Ivan Avdeev:
все ищут мега-трейдера, но мало кто обрящет :) особенно инвесторы с суммами в пару сотен баксов)

С парой сотней $ шансов примерно 0.00000000......01%

 
Maxim Romanov:

С парой сотней $ шансов примерно 0.00000000......01%

это глупость! С пары сотен я сделаю две пары сотен и я думаю что не я один это сделаю....таких тут много. 

 
Дмитрий Равчев:

это глупость! С пары сотен я сделаю две пары сотен и я думаю что не я один это сделаю....таких тут много.

Красавец!

Что мешает из 100К сделать ещё 100К? )

 
Дмитрий Равчев:

это глупость! С пары сотен я сделаю две пары сотен и я думаю что не я один это сделаю....таких тут много. 

На центовых счетах. С моими, например, АТС вход в долларовую зону счетов начинается с 3000$ и никак не меньше.

 
Дмитрий Равчев:

это глупость! С пары сотен я сделаю две пары сотен и я думаю что не я один это сделаю....таких тут много. 

Ок, это будет замечательно. А если не секрет,сколько вы занимаетесь трейдингом?
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