Ищу трейдера - страница 14
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Или же другой вариант - вы часто снимаете прибыль, тут возможно будет - 0
У вас ноль потому что у вас пока не было убыточных сделок.
Да в чем и дело, что просмотрел несколько лидирующих компаний, и везде отзывы подозрения вызывают. Надеялся что тут подскажут оптимальную доя начала
Вот тут я с вами соглашусь на все 100%. Сам смотрю, когда дают мне ссылки на результаты торгов, первым делом на фактор восстановления а потом профит фактор и дальше уже на всё остальное. Ведь фактор восстановления прекрасно показывает как трейдер может торговать обходя затяжные просадки.
Фактор восстановления 11,12
За какой период? Если за 1 год, то прекрасно!
За какой период? Если за 1 год, то прекрасно!
... А за год фактор восстановления 21.44. Профит фактор 4.51
Тестерный грааль?
До 1 апреля больше месяца если что.
Тестерный грааль?
До 1 апреля больше месяца если что.
Нет не тестерный, счет реальный но центовый ему уже год и пару недель !!