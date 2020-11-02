Ищу трейдера - страница 14

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Mickey Moose:


А если он у меня все время 0 ?
Это получается результат ваших торгов. Значит вы можете показать прибыль и тут же её сливаете, я могу предположить что вы остаётесь при своих деньгах.
Или же другой вариант - вы часто снимаете прибыль, тут возможно будет - 0
 
Mickey Moose:


А если он у меня все время 0 ?

У вас ноль потому что у вас пока не было убыточных сделок.

 
Интересная тема )))) самое главное что столько народу собрала. )))))
 
Пиши в личные сообщения, обсудим его. 
 
nataliblin:
Да в чем и дело, что просмотрел несколько лидирующих компаний, и везде отзывы подозрения вызывают. Надеялся что тут подскажут оптимальную доя начала
Хорошый брокер уже больше года торгую, деньгу выплачивает от 2 до 10 год, 
 
Дмитрий Равчев:

Вот тут я с вами соглашусь на все 100%. Сам смотрю, когда дают мне ссылки на результаты торгов, первым делом на фактор восстановления а потом профит фактор и дальше уже на всё остальное. Ведь фактор восстановления прекрасно показывает как трейдер может торговать обходя затяжные просадки. 

Фактор восстановления 11,12
Профит фактор 5,89
Кав вам такое
 
Taras Vavryn:
Фактор восстановления 11,12
Профит фактор 5,89
Кав вам такое

За какой период? Если за 1 год, то прекрасно!

 
Yousufkhodja Sultonov:

За какой период? Если за 1 год, то прекрасно!

Только за два мес! А за год фактор восстановления 21.44.   Профит фактор 4.51
 
Taras Vavryn:
... А за год фактор восстановления 21.44.   Профит фактор 4.51

Тестерный грааль

До 1 апреля больше месяца если что.

 
Alexander Sevastyanov:

Тестерный грааль? 

До 1 апреля больше месяца если что.

Нет не тестерный, счет реальный  но центовый ему уже год и пару недель !!

Реальный
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