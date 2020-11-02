Ищу трейдера - страница 11
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Ок, это будет замечательно. А если не секрет,сколько вы занимаетесь трейдингом?
Судя по написанному, то не более пары месяцев, пока евро идёт по тренду. Мы уже здесь таких видели, вся эйфория оканчивается, когда начинается флет и разворот
Судя по написанному, то не более пары месяцев, пока евро идёт по тренду. Мы уже здесь таких видели, вся эйфория оканчивается, когда начинается флет и разворот
да нет:) походу эйфория кончилась, так как евро продолжает идти по тренду...
да нет:) походу эйфория кончилась, так как евро продолжает идти по тренду...
Я около года назад где-то выкладывал картинку очень успешного трейдера, который искал инвестора, скрин с терминала конечно сейчас уже не найду, а вот в паинте примерно набросаю как всё это было по-настоящему, и продолжу о его успехе.
Итак, где-то в недрах форума была ветка, и он её создатель. Когда он видел и слышал что народ радуется 100% в год, то он просто их обзывал лохами и неучами, потому как он мог за неделю делать эти 100%, но так-как он профи но депозит маленький - искал инвестора.
Собственно его торговля, которая была совсем недолгой, как и сам успех:
Не знаю где он сейчас и чем занимается, но скорее всего не торговлей.
Надеюсь, добавить больше нечего.
Итак, где-то в недрах форума была ветка, и он её создатель. Когда он видел и слышал что народ радуется 100% в год, то он просто их обзывал лохами и неучами, потому как он мог за неделю делать эти 100%, но так-как он профи но депозит маленький - искал инвестора.
Собственно его торговля, которая была совсем недолгой, как и сам успех:
Не знаю где он сейчас и чем занимается, но скорее всего не торговлей.
Надеюсь, добавить больше нечего.
вот и я про тоже, пока флетит, заработок больше . так как ловить пики и ямы все в принципе умеем, а вот удержать тренд на год и более 99% не смогут. всем нужен постоянный заработок.
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page738#comment_6091536
это глупость! С пары сотен я сделаю две пары сотен и я думаю что не я один это сделаю....таких тут много.
))) ..так зачем Вам тогда трейдер, уважаемый ?)
Ок, это будет замечательно. А если не секрет,сколько вы занимаетесь трейдингом?
Я занимаюсь трейдингом с 2005г. Но это не основная моя работа.Это как хобби. Но сейчас даже для хобби, совсем нет времени -так как основная работа забирает львиную долю моего времени.С этой целью и искал трейдера. Но оказалось что это дело гиблое. Думаю на этом свои поиски нужно закрыть.
Я занимаюсь трейдингом с 2005г. Но это не основная моя работа.Это как хобби. Но сейчас даже для хобби, совсем нет времени -так как основная работа забирает львиную долю моего времени.С этой целью и искал трейдера. Но оказалось что это дело гиблое. Думаю на этом свои поиски нужно закрыть.
Если работа мешает трейдингу...))
Я думаю что это правильно. Что есть основная работа приносящая постоянную прибыль и есть трейдинг как доп. заработок
Я занимаюсь трейдингом с 2005г. Но это не основная моя работа.Это как хобби. Но сейчас даже для хобби, совсем нет времени -так как основная работа забирает львиную долю моего времени.С этой целью и искал трейдера. Но оказалось что это дело гиблое. Думаю на этом свои поиски нужно закрыть.
да, тут вы правы.
если вы уверены что "С пары сотен я сделаю две пары сотен", то тогда пожалуй стоит нанять работника который будет за вас работать основную работу, и у вас будет время заняться трейдингом :-)