Ищу трейдера - страница 11

Новый комментарий
 
Maxim Romanov:
Ок, это будет замечательно. А если не секрет,сколько вы занимаетесь трейдингом?

Судя по написанному, то не более пары месяцев, пока евро идёт по тренду. Мы уже здесь таких видели, вся эйфория оканчивается, когда начинается флет и разворот

 
Vitaly Muzichenko:

Судя по написанному, то не более пары месяцев, пока евро идёт по тренду. Мы уже здесь таких видели, вся эйфория оканчивается, когда начинается флет и разворот

да нет:) походу эйфория кончилась, так как евро продолжает идти по тренду... 

 
GhostMan:

да нет:) походу эйфория кончилась, так как евро продолжает идти по тренду... 

Я около года назад где-то выкладывал картинку очень успешного трейдера, который искал инвестора, скрин с терминала конечно сейчас уже не найду, а вот в паинте примерно набросаю как всё это было по-настоящему, и продолжу о его успехе.

 

Итак, где-то в недрах форума была ветка, и он её создатель. Когда он видел и слышал что народ радуется 100% в год, то он просто их обзывал лохами и неучами, потому как он мог за неделю делать эти 100%, но так-как он профи но депозит маленький - искал инвестора.

Собственно его торговля, которая была совсем недолгой, как и сам успех:

Не знаю где он сейчас и чем занимается, но скорее всего не торговлей.

Надеюсь, добавить больше нечего.

 
Vitaly Muzichenko:

Итак, где-то в недрах форума была ветка, и он её создатель. Когда он видел и слышал что народ радуется 100% в год, то он просто их обзывал лохами и неучами, потому как он мог за неделю делать эти 100%, но так-как он профи но депозит маленький - искал инвестора.

Собственно его торговля, которая была совсем недолгой, как и сам успех:

Не знаю где он сейчас и чем занимается, но скорее всего не торговлей.

Надеюсь, добавить больше нечего.

вот и я про тоже, пока флетит, заработок больше . так как ловить пики и ямы все в принципе умеем, а вот удержать тренд на год и более 99% не смогут. всем нужен постоянный заработок.

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page738#comment_6091536

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.11.21
  • www.mql5.com
Правила ветки: в ветке жёсткая модерация. Ругань, оскорбления - под запретом...
 
Дмитрий Равчев:

это глупость! С пары сотен я сделаю две пары сотен и я думаю что не я один это сделаю....таких тут много. 

))) ..так зачем Вам тогда трейдер, уважаемый ?)

 
Maxim Romanov:
Ок, это будет замечательно. А если не секрет,сколько вы занимаетесь трейдингом?

Я занимаюсь трейдингом с 2005г. Но это не основная моя работа.Это как хобби. Но сейчас даже для хобби, совсем нет времени -так как основная работа забирает львиную долю моего времени.С этой целью и искал трейдера. Но оказалось что это дело гиблое. Думаю на этом свои поиски нужно закрыть.

 
Дмитрий Равчев:

Я занимаюсь трейдингом с 2005г. Но это не основная моя работа.Это как хобби. Но сейчас даже для хобби, совсем нет времени -так как основная работа забирает львиную долю моего времени.С этой целью и искал трейдера. Но оказалось что это дело гиблое. Думаю на этом свои поиски нужно закрыть.

Если работа мешает трейдингу...))
 
Dmitriy Skub:
Если работа мешает трейдингу...))

Я думаю что это правильно. Что есть основная работа приносящая постоянную прибыль и есть трейдинг как доп. заработок

 
Дмитрий Равчев:

Я занимаюсь трейдингом с 2005г. Но это не основная моя работа.Это как хобби. Но сейчас даже для хобби, совсем нет времени -так как основная работа забирает львиную долю моего времени.С этой целью и искал трейдера. Но оказалось что это дело гиблое. Думаю на этом свои поиски нужно закрыть.

да, тут вы правы.

если вы уверены что "С пары сотен я сделаю две пары сотен", то тогда пожалуй стоит нанять работника который будет за вас работать основную работу, и у вас будет время заняться трейдингом :-)

1...456789101112131415161718...20
Новый комментарий