От теории к практике - страница 474

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Никто никуда цену не толкает. Есть спрос и есть предложение. Перекос направляет цену к равновесию.

Вот график спроса на валюты 

сиреневый - евро

голубой - фунт

зеленый - доллар

белый - йена

рыжий - франк

4CPR

Что мы видим?

9 августа Спрос на евро был низкий, а предложение высокое. Все сбрасывали евро и график это отобразил.

Откройте другие пары и вы увидите ту же картину.

 
Посчитал производящую функция моментов нормального распределения = получилась бесконечность.  Объясните в чём смысл пожалуйста.
 
Evgeniy Chumakov:
Посчитал производящую функция моментов нормального распределения = получилась бесконечность.  Объясните в чём смысл пожалуйста.

В том что не нужно делить на ноль.

не нужно делить на ноль в квартире

 
Nikolay Demko:

В том что не нужно делить на ноль.



А где тут деление на ноль? (см. производящую функция моментов ) :  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

 
Evgeniy Chumakov:


А где тут деление на ноль? (см. производящую функция моментов ) :  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

Что конкретно выводится в принт?

Несуществующее значение или бесконечность, плюс или минус бесконечность?

Чему равны Мю Тэ Сигма ???

 
Nikolay Demko:

Что конкретно выводится в принт?

Несуществующее значение или бесконечность, плюс или минус бесконечность?

Чему равны Мю Тэ Сигма ???


Всё что подставляется в формулу больше нуля.   Неужто я это первым делом не проверил. 

В итоге получаю inf

 
Evgeniy Chumakov:
Посчитал производящую функция моментов нормального распределения = получилась бесконечность.  Объясните в чём смысл пожалуйста.

Смысл в том, что производящие функции вычислять незачем. Они называются производящими потому, что представление в виде степенного ряда (часто - Тейлора) производящей функции имеет коэффициенты, каждый из которых равен чему-то в последовательности. В данном случае это последовательность моментов распределения (центральных). Впервые производящие функции появились у Эйлера в задаче определения набора грузиков у рычажных весов, или, что то же самое, набора монет для выдачи любой суммы.

В этой ветке уместно напомнить, что Александр начинал с t2-распределения Стьюдента, у которого дисперсия не ограничена. То есть не существует второй момент, или второй коэффициент в представлении производящей функции моментов в виде степенного ряда.

 

Grail... One love... One hope... One destiny...

Я иду к тебе, как страждущий странник... Плыву по потокам Эрланга, приобретая причудливые корпускулярно-волновые свойства души и тела...

Щас я уже в потоке 60-го порядка - еще 2-3 дня на расшифровку полученных данных...

 
Alexander_K2:

Grail... One love... One hope... One destiny...

Я иду к тебе, как страждущий странник... Плыву по потокам Эрланга, приобретая причудливые корпускулярно-волновые свойства души и тела...

Щас я уже в потоке 60-го порядка - еще 2-3 дня на расшифровку полученных данных...

А что, предыдущие 59 потоков уже расшифрованы?
 
Dmitriy Skub:
А что, предыдущие 59 потоков уже расшифрованы?

Их даже больше, несравнимо больше, Дмитрий...

Ибо для каждого порядка (читай - числа слагаемых экспоненциальных чисел) существуют еще р=от 0...до бесконечности и q=1-p.

Я и говорю, что щас дезинтегрирован в этих потоках - а интегрироваться буду в 60-м порядке при р=0.5...

Хочу сравнить мои распределения со стандартными распределениями для OPEN и CLOSE для М1.

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