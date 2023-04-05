От теории к практике - страница 474
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Никто никуда цену не толкает. Есть спрос и есть предложение. Перекос направляет цену к равновесию.
Вот график спроса на валюты
сиреневый - евро
голубой - фунт
зеленый - доллар
белый - йена
рыжий - франк
Что мы видим?
9 августа Спрос на евро был низкий, а предложение высокое. Все сбрасывали евро и график это отобразил.
Откройте другие пары и вы увидите ту же картину.
Посчитал производящую функция моментов нормального распределения = получилась бесконечность. Объясните в чём смысл пожалуйста.
В том что не нужно делить на ноль.
В том что не нужно делить на ноль.
А где тут деление на ноль? (см. производящую функция моментов ) : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
А где тут деление на ноль? (см. производящую функция моментов ) : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Что конкретно выводится в принт?
Несуществующее значение или бесконечность, плюс или минус бесконечность?
Чему равны Мю Тэ Сигма ???
Что конкретно выводится в принт?
Несуществующее значение или бесконечность, плюс или минус бесконечность?
Чему равны Мю Тэ Сигма ???
Всё что подставляется в формулу больше нуля. Неужто я это первым делом не проверил.
В итоге получаю inf
Посчитал производящую функция моментов нормального распределения = получилась бесконечность. Объясните в чём смысл пожалуйста.
Смысл в том, что производящие функции вычислять незачем. Они называются производящими потому, что представление в виде степенного ряда (часто - Тейлора) производящей функции имеет коэффициенты, каждый из которых равен чему-то в последовательности. В данном случае это последовательность моментов распределения (центральных). Впервые производящие функции появились у Эйлера в задаче определения набора грузиков у рычажных весов, или, что то же самое, набора монет для выдачи любой суммы.
В этой ветке уместно напомнить, что Александр начинал с t2-распределения Стьюдента, у которого дисперсия не ограничена. То есть не существует второй момент, или второй коэффициент в представлении производящей функции моментов в виде степенного ряда.
Grail... One love... One hope... One destiny...
Я иду к тебе, как страждущий странник... Плыву по потокам Эрланга, приобретая причудливые корпускулярно-волновые свойства души и тела...
Щас я уже в потоке 60-го порядка - еще 2-3 дня на расшифровку полученных данных...
Grail... One love... One hope... One destiny...
Я иду к тебе, как страждущий странник... Плыву по потокам Эрланга, приобретая причудливые корпускулярно-волновые свойства души и тела...
Щас я уже в потоке 60-го порядка - еще 2-3 дня на расшифровку полученных данных...
А что, предыдущие 59 потоков уже расшифрованы?
Их даже больше, несравнимо больше, Дмитрий...
Ибо для каждого порядка (читай - числа слагаемых экспоненциальных чисел) существуют еще р=от 0...до бесконечности и q=1-p.
Я и говорю, что щас дезинтегрирован в этих потоках - а интегрироваться буду в 60-м порядке при р=0.5...
Хочу сравнить мои распределения со стандартными распределениями для OPEN и CLOSE для М1.