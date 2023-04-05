От теории к практике - страница 473

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Evgeniy Chumakov:

Пару картинок две разные пары за вчера.

Красная и зелёная параллельные линии это канал дисперсии. Только у меня он прямой как труба,  в смысле фиксированный.

тут как бы в чем проблема, сейчас на форуме преобладает мнение, что валютные пары находятся в постоянном тренде, лет 5 назад, было мнение, что рынок находится постоянно во флете

и что интересно, та же евра сейчас менее волатильна чем 5 лет назад ))))

я внутри дня сейчас рассматриваю движение - там всегда боковик, потом новости - будет новый уровень и опять боковик, в общем от точки взгляда на рынок зависит и картина движения, попробуйте относительно начала дня нарисовать свои графики

 

Igor Makanu:

попробуйте относительно начала дня нарисовать свои графики

Как определить эту относительность? Не понял.   

 


Вот ещё собрал статистику по углам приращений.  Теперь как обработать.  От чего оттолкнуться?

 
Evgeniy Chumakov:

Как определить эту относительность? Не понял.   

цена открытия дня начало, относительно этой цены и попробуйте свои графики строить, я в логарифмическом масштабе пытаюсь такой график исследовать, большое совпадение уровней где цена меняет свое направление внутри дня, новости не в счет

Evgeniy Chumakov:Вот ещё собрал статистику по углам приращений.  Теперь как обработать.  От чего оттолкнуться? 

ничего не скажу про ЗигЗаг, тут из области импульсов и волн - насколько я понимаю, резкий излом ЗЗ это импульс, хотя я бы называл все своими именами - это большой объем в рынке появился

 
Igor Makanu:

большое совпадение уровней где цена меняет свое направление внутри дня, новости не в счет

нашел время поразглядывать графики цены относительно начала дня, недели и месяца, цена все таки ходит по пробойно - уровневой модели, понятно что зависит от точки взгляда, пусть пока так, так вот - есть и максимальный ход цены в одном направлении за день, за неделю, за месяц

т.е. хоть на новостях цена и может стрельнуть, но  существует максимум на евре это 100 пп, потом может после отката до 120 пп доползти, за ближайшую историю было несколько раз когда цена прошла 150 пп, и вроде один раз 200 пп

на недельных графиках обычно вот это большое движение внутри дня и определяет хай/лоу бара, а так недельные бары большую часть времени находятся в боковике

ну и к чему эти размышления, если пытаться сделать математическую формулу для описания процессов ценообразования, необходимо устанавливать граничные условия, т.е. пределы, которые ограничены статистическими наблюдениями

http://mathworld.wolfram.com/HeavisideStepFunction.html

http://mathworld.wolfram.com/TriangleFunction.html

Heaviside Step Function -- from Wolfram MathWorld
  • mathworld.wolfram.com
The Heaviside step function is a mathematical function denoted , or sometimes or (Abramowitz and Stegun 1972, p. 1020), and also known as the "unit step function." The term "Heaviside step function" and its symbol can represent either a piecewise constant function or a generalized function. (Abramowitz and Stegun 1972, p. 1020; Bracewell 2000...
 

Вот как я считал типа "скорости цены".   

Задаём размах амплитуды допустим 500 пунктов,  определяем период, т.е. считаем сколько баров M1 ложится в этот предел, потом сдвиг на бар и опять также.

Так вот в основном цена болтается внутри заданного диапазона, период на каждом баре замедляется на 1 минуту.   А потом цена устанавливает новые уровни резким всплеском и снова период плавно увеличивается на 1 минуту на каждом баре.


Похоже на то как что-то накапливается, а потом происходит взрыв.   


:) наверное цена накапливает открытые позиции, а потом летит в сторону стопов , где их по объёму больше.   п.с. Шутка!  А может и нет.

 
 
Evgeniy Chumakov:

:) наверное цена накапливает открытые позиции, а потом летит в сторону стопов , где их по объёму больше.   п.с. Шутка!  А может и нет.

да не нужны рынку Ваши стопы, бросьте повторять за остальными

да накопление всегда есть, и не стопы интересны рынку, а следующий ордер, если есть большой ордер, то рынок будет собирать ликвидность чтобы "отнести" деньги к этому большому ордеру, примерно так в теории, на практике большие ордера дробятся на айсберг из малых, но цель собрать более мелкие ордера и свести их с крупным

все забываю дочитать алгоритмы сведения ордеров на бирже http://orderflowtrading.ru/torgovlya-na-birzhe/svedenie-orderov-na-birzhe/

ЗЫ: давным давно, пока не было юзверей на форексе, форекс занимался просто межбанковским обменом валюты с реальной поставкой валюты, но потом появились юзвери у ПК и весь рынок начал гоняться за их стопами! )))

Evgeniy Chumakov:

Так вот в основном цена болтается внутри заданного диапазона, период на каждом баре замедляется на 1 минуту.   А потом цена устанавливает новые уровни резким всплеском и снова период плавно увеличивается на 1 минуту на каждом баре.

ну вот Вы и нашли алгоритм котирования маркетмейкера, где то я видео маятника в моделировании показывал, там именно такой принцип

вот нашел, такая мат.модель рынка, что видно внутри дня


Механика рынка: Что нужно знать новичку о сведении ордеров
Механика рынка: Что нужно знать новичку о сведении ордеров
  • 2018.08.10
  • ATAS Team
  • orderflowtrading.ru
Для того чтобы понять механизм, приводящий цену в движение, необходимо разобраться, какое взаимодействие происходит между лимитными приказами с одной стороны и рыночными – с другой. Потоком ордеров как раз и называют это взаимодействие. Текущая цена – это последняя цена, по которой торгуется инструмент. Последняя сделка могла пройти как по...
 
Igor Makanu:

да не нужны рынку Ваши стопы, бросьте повторять за остальными

да накопление всегда есть, и не стопы интересны рынку, а следующий ордер, если есть большой ордер, то рынок будет собирать ликвидность чтобы "отнести" деньги к этому большому ордеру, примерно так в теории, на практике большие ордера дробятся на айсберг из малых, но цель собрать более мелкие ордера и свести их с крупным

все забываю дочитать алгоритмы сведения ордеров на бирже http://orderflowtrading.ru/torgovlya-na-birzhe/svedenie-orderov-na-birzhe/

ЗЫ: давным давно, пока не было юзверей на форексе, форекс занимался просто межбанковским обменом валюты с реальной поставкой валюты, но потом появились юзвери у ПК и весь рынок начал гоняться за их стопами! )))

ну вот Вы и нашли алгоритм котирования маркетмейкера, где то я видео маятника в моделировании показывал, там именно такой принцип

Так стопы - это и есть ликвидность. Если никто не хочет продать, значит нужно придти и забрать, иначе товара не будет.

 
Vitaly Muzichenko:

Так стопы - это и есть ликвидность. Если никто не хочет продать, значит нужно придти и забрать, иначе товара не будет.

так то логика присутствует, но я думаю все проще: рынок Форекс децентрализованный, и если цена прошла сверху вниз и набрала 100 лотов на покупку и 100 лотов на продажу, то если появится ордер даже на 10 лотов выше (ниже) текущего уровня (уровни подозреваю несколько пп - нужно анализировать, пока не суть), то цена пойдет вот к этим 10 лотам и ей будет глубоко пофиг у кого там были тейки, стопы, профит, убыток... цена просто пойдет к вот этим 10 лотам, потому что заявка должна быть выполнена, а потом уже будут разбираться у кого какие ордера остались в рынке. И тогда после подсчета текущих ордеров в рынке будет новый уровень и опять будет цена вверх-вниз и опять зацепит еще ордера.... и так до того момента пока не найдется умный который может увидеть стакан с обьемами и будет дергать в свою сторону ордерами рынок

вот такая философия )))

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