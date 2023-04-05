От теории к практике - страница 1948
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Вот заНачка, для желающих считать форекс лохотроном...
На форексе цена сделки между покупателем и продавцом рассчитана автоматически и торгооваться возможности нет.
Скорее всего на всех электронных торговых площадках так.
Покупатель хочет купить дешево, нопример по 5.
Продавец хочет продать дорого, например по 7.
Рынок установит между ними среднюю цену, равную 6.
В итоге, и покупатель и продавец потеряют одинаково, по 1
т.к.
покупатель купит дороже на 1, а продавец продаст дешевле на 1
ahahahaha
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поэтому не все так просто с одной стороны
и точно так же просто с другой
но
заработать можно
естественно не с помощью таких примитивных методов, о которых рассказывают направо и налево
За какие деньги Китай покупает сырьё в Австралии? А за какие деньги ты покупаешь кроссовки в Китае?
Forex это глобальная финансовая сеть, объединяет огромное количество участников, и все в мире уже зависят от него.
А конкретные цены на товары или услуги только в твоих магазинах.
Товары из-за рубежа будут зависеть от цены на валюту на форексе и имеют прямое отношение к форексу.
Это не философские измышления. Это наша теперешняя жизнь. Надо это понимать и смириться с этим.
Да..., человек, так стремящийся набрать учеников, сам нуждается в учителе.)
От того, что спекулянты не могут изменить направление движения цены, форекс стал лохотроном?
Приехали.
Слезаем.))
Именно. Дали нам историю котировок, индикаторы, экономические показатели, рейтинговые агенства, процентные ставки, заседания, выступления,... Пожалуйста! Анализируйте! Создавайте себе "реальность". Ты же втираешь про покупателей и продавцов. Они же, ....., цену устанавливают)))
За какие деньги Китай покупает сырьё в Австралии? А за какие деньги ты покупаешь кроссовки в Китае?
Forex это глобальная финансовая сеть, объединяет огромное количество участников, и все в мире уже зависят от него.
А конкретные цены на товары или услуги только в твоих магазинах.
Товары из-за рубежа будут зависеть от цены на валюту на форексе и имеют прямое отношение к форексу.
Это не философские измышления. Это наша теперешняя жизнь. Надо это понимать и смириться с этим.
Смешно!
Это же надо так все смешать в одну кучу... и покупка стакана семечек и миллиардер из Китая..., и везде торчат уши форекса...
Браво! Давно так не смеялся!
Да..., человек, так стремящийся набрать учеников, сам нуждается в учителе.)
Учитель, даже когда не прав, остаётся учителем. А преподавание и рынки не совместимы.
Мне нравятся профессора и академики которые утверждают как африканский континент отдаляется от американского, как расширяется пространство и время.
А во что оно это пространство расширяется? Наверно мировой в океан)) Там пространства и время нет и мы будем расширять своё представление о мире как у мальчика который надувает шарик.
Такое представление и о рынках.
Чтобы диктовать свои условия
Зачем? :)))
Смешно!
Это же надо так все смешать в одну кучу... и покупка стакана семечек и миллиардер из Китая..., и везде торчат уши форекса...
Браво! Давно так не смеялся!
В СССР стакан семечек стоил 10 копеек. Покушать в столовой 70 копеек. Литр бензина от 5 до 20. Проезд в общественном транспорте 5-6. Средние зарплаты от 120 до 250 рублей. Цены были стабильные.
А пришел форекс и цены меняются каждый день.
Даже на семечки)))
В СССР стакан семечек стоил 10 копеек. Покушать в столовой 70 копеек. Литр бензина от 5 до 20. Проезд в общественном транспорте 5-6. Средние зарплаты от 120 до 250 рублей. Цены были стабильные.
А пришел форекс и цены меняются каждый день.
Даже на семечки)))
Куда все подевались?
Ковид19, что ли всех сложил?
Для проверки живучести выложу рисунок. Может поправятся.))
Добились мы 33% в за день. Надо проверить на дистанции в месяц.
Это разметка от 3 мая в шаблоне. Уже показывал раньше.
10 мая добавлены 2 белые линии. Актуальны по сегодняшний день.