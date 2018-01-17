Ширина или толщина Линии. Возможно ли MQL?

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Хочу чтобы мне написали индикатор. Мне нужно чтобы ширина была больше, главное чтобы касание могло произойти раньше, и чтобы отображалось в тестере стратегий.

Как Я понял рисовать объекты,  такие как  Фон прямоугольника не годиться.

Что скажите программисты, можно ли такое сделать и желательно как?

 
Igor Gluschenko:

Что скажите программисты, можно ли такое сделать и желательно как?

"Запрограммировать можно всё, что можно внятно выразить словами"
 
Igor Gluschenko:

Хочу чтобы мне написали индикатор. Мне нужно чтобы ширина была больше,

Ширина чего и больше чего она должна быть?

главное чтобы касание могло произойти раньше,

касание чего и произойти это касание должно раньше чего?

и чтобы отображалось в тестере стратегий.

Что отображалось?

Как Я понял рисовать объекты,  такие как  Фон прямоугольника не годиться.

Фон прямоугольника - не объект, а свойство объекта. Вот прямоугольник - объект.

Что скажите программисты, можно ли такое сделать и желательно как?

Сначала нужно детально описать. Тогда появятся ответы по существу.
 
Ihor Herasko:

Ширина чего и больше чего она должна быть?

касание чего и произойти это касание должно раньше чего?

Что отображалось?

Фон прямоугольника - не объект, а свойство объекта. Вот прямоугольник - объект.

Сначала нужно детально описать. Тогда появятся ответы по существу.

Спасибо за отклик братцы.

белая линия, до которой цена не дошла

и красная линия, которая шире. И касание было.


 
Igor GluschenkoХочу чтобы мне написали индикатор.
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Стратегияпростая. При появлении на графике фрактала (значка фрактала), с направлениемкак у предыдущего, открывается сделка по рынку. Направление сделки обратноенаправлению фракталов. Фракталможет перерисоваться, поэтому в настройках предусмотрено два варианта "готовности" сетапа. Подробности во вложении. 1. "Спрятать" от брокера все ордера...
 
Igor Gluschenko:

Спасибо за отклик братцы.

белая линия, до которой цена не дошла

и красная линия, которая шире. И касание было.



Какой бы ширина не была, не поможет.

Ширина в пикселях, а цена будет у нее одна.

 
Alekseu Fedotov:

Какой бы ширина не была, не поможет.

Ширина в пикселях, а цена будет у нее одна.


Это я пример показал. Мне уже объяснили что фон не лучший вариант. А что и как правильно назвать назовется при написании программистом.

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