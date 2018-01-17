Ширина или толщина Линии. Возможно ли MQL?
Что скажите программисты, можно ли такое сделать и желательно как?
Хочу чтобы мне написали индикатор. Мне нужно чтобы ширина была больше,
Ширина чего и больше чего она должна быть?
главное чтобы касание могло произойти раньше,
касание чего и произойти это касание должно раньше чего?
и чтобы отображалось в тестере стратегий.
Что отображалось?
Как Я понял рисовать объекты, такие как Фон прямоугольника не годиться.
Фон прямоугольника - не объект, а свойство объекта. Вот прямоугольник - объект.
Что скажите программисты, можно ли такое сделать и желательно как?
Ширина чего и больше чего она должна быть?
касание чего и произойти это касание должно раньше чего?
Что отображалось?
Фон прямоугольника - не объект, а свойство объекта. Вот прямоугольник - объект.
Спасибо за отклик братцы.
белая линия, до которой цена не дошла
и красная линия, которая шире. И касание было.
- www.mql5.com
Спасибо за отклик братцы.
белая линия, до которой цена не дошла
и красная линия, которая шире. И касание было.
Какой бы ширина не была, не поможет.
Ширина в пикселях, а цена будет у нее одна.
Какой бы ширина не была, не поможет.
Ширина в пикселях, а цена будет у нее одна.
Это я пример показал. Мне уже объяснили что фон не лучший вариант. А что и как правильно назвать назовется при написании программистом.
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Хочу чтобы мне написали индикатор. Мне нужно чтобы ширина была больше, главное чтобы касание могло произойти раньше, и чтобы отображалось в тестере стратегий.
Как Я понял рисовать объекты, такие как Фон прямоугольника не годиться.
Что скажите программисты, можно ли такое сделать и желательно как?