Вынос стопов - страница 2
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Это вынос стопов? Верно? Если да, то почему маркетмейкеры стремятся ввести толпу в заблуждение?
Это просто коррекция на таймфрейме М5 после нисходящего тренда, который был со вчерашнего утра глубиной 88 (4-х значных) пипсов.
Потому что сигнал на покупку был за 5 минут раньше (по открытому бару), чем новость по GBP - Индекс изменения объёма розничных продаж CBI
По этой новости (Индекс изменения объёма розничных продаж CBI) цена должна была бы двигаться вниз, так как фактическое значение было минус 36, что меньше, чем прогнозируемое и меньше чем предыдущее +42 (по этой новости, если факт > прогноза и/или предыдущего = хорошо для GBP, то есть цена двигается вверх в сторону GBP; если фактическое меньше прогноза и/или предыдущего как в нашем случае, то цена должна двигаться вниз).
Но так как эта новость - с низким приоритетом, что ни настоящих пробоев, ни ложных пробоев она делать не может.
Поэтому, это просто вчера была дневная коррекция на пятиминутном таймфрейме (или как правильно говорить в случае восходящей коррекции - ралли).
А стоп - он внизу цены.
По сигналу открываете buy, ожидая когда закроется открытый бар с сигналом (как раз в момент новости, которой можно сделать игнор из-за её низкого приоритета), и получаете несколько пипсов прибыли.
Никакого выноса стопа нет.
==========
Чарт Метатрейдера 5 был сделан с использованием системы Brainwashing system, которая разработана с использованием индикаторов из КодаБазы и опубликована этой ветке форума (бесплатное скачивание), совместно со следующими нидикаторами:
Та же система для МТ4 (англ язык):
Это просто коррекция на таймфрейме М5 после нисходящего тренда, который был со вчерашнего утра глубиной 88 (4-х значных) пипсов.
Потому что сигнал на покупку был за 5 минут раньше (по открытому бару), чем новость по GBP - Индекс изменения объёма розничных продаж CBI
По этой новости (Индекс изменения объёма розничных продаж CBI) цена должна была бы двигаться вниз, так как фактическое значение было минус 36, что меньше, чем прогнозируемое и меньше чем предыдущее +42 (по этой новости, если факт > прогноза и/или предыдущего = хорошо для GBP, то есть цена двигается вверх в сторону GBP; если фактическое меньше прогноза и/или предыдущего как в нашем случае, то цена должна двигаться вниз).
Но так как эта новость - с низким приоритетом, что ни настоящих пробоев, ни ложных пробоев она делать не может.
Поэтому, это просто вчера была дневная коррекция на пятиминутном таймфрейме (или как правильно говорить в случае восходящей коррекции - ралли).
А стоп - он внизу цены.
По сигналу открываете buy, ожидая когда закроется открытый бар с сигналом (как раз в момент новости, которой можно сделать игнор из-за её низкого приоритета), и получаете несколько пипсов прибыли.
Никакого выноса стопа нет.
==========
Чарт Метатрейдера 5 был сделан с использованием системы Brainwashing system, которая разработана с использованием индикаторов из КодаБазы и опубликована этой ветке форума (бесплатное скачивание), совместно со следующими нидикаторами:
Та же система для МТ4 (англ язык):
Открывается buy по рыночной цене 1.3216 и закрывается по стоп лоссу с прибылью 1 пипс (согласно графика на истории).
просто для себя, а что так дернуло рынок в 22.05 24.10.2017?
просто для себя, а что так дернуло рынок в 22.05 24.10.2017?
Это?
Не знаю, новостей в это время не было. Может - какое событие было, или кто-то что-то по телевизору сказал, и рынок запаниковал.
Но если смотреть на часовом графике - то там в это время вообще ничего не случилось.
Это?
Не знаю, новостей в это время не было. Может - какое событие было, или кто-то что-то по телевизору сказал, и рынок запаниковал.
Но если смотреть на часовом графике - то там в это время вообще ничего не случилось.
да там почти все пары трухануло, но я то клал на фундамент и новости читать не умею, думал может кто пояснит
вот еще как пример
https://www.mql5.com/ru/charts/7818204/eurjpy-m15-fbs-inc
да там почти все пары трухануло, но я то клал на фундамент и новости читать не умею, думал может кто пояснит
вот еще как пример
https://www.mql5.com/ru/charts/7818204/eurjpy-m15-fbs-inc
Вот Brent Crude Oil - ничего не произошло -
А это West Texas Internediate Crude Oil -
То есть, это в Америке что-то ... кто-то сказал там что-то ... я CNN и Fox News не смотрю ... может - какой-то сенатор и сказал что-то, или закон там какой обсуждали ...
Dax - ничего не случилось, а S&P 500 - вот:
теперь осталось найти почему так