Вынос стопов - страница 2

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Evgeny Gavrilov:

Это вынос стопов? Верно? Если да, то почему маркетмейкеры стремятся ввести толпу в заблуждение?


 

Это просто коррекция на таймфрейме М5 после нисходящего тренда, который был со вчерашнего утра глубиной 88 (4-х значных) пипсов.

Потому что сигнал на покупку был за 5 минут раньше (по открытому бару), чем новость по GBP - Индекс изменения объёма розничных продаж CBI

По этой новости (Индекс изменения объёма розничных продаж CBI) цена должна была бы двигаться вниз, так как фактическое значение было минус 36, что меньше, чем прогнозируемое и меньше чем предыдущее +42 (по этой новости, если факт > прогноза и/или предыдущего = хорошо для GBP, то есть цена двигается вверх в сторону GBP; если фактическое меньше прогноза и/или предыдущего как в нашем случае, то цена должна двигаться вниз).

Но так как эта новость - с низким приоритетом, что ни настоящих пробоев, ни ложных пробоев она делать не может.

Поэтому, это просто вчера была дневная коррекция на пятиминутном таймфрейме (или как правильно говорить в случае восходящей коррекции - ралли).


А стоп - он внизу цены.
По сигналу открываете buy, ожидая когда закроется открытый бар с сигналом (как раз в момент новости, которой можно сделать игнор из-за её низкого приоритета), и получаете несколько пипсов прибыли.

Никакого выноса стопа нет.

==========

Чарт Метатрейдера 5 был сделан с использованием системы Brainwashing system, которая разработана с использованием индикаторов из КодаБазы и опубликована этой ветке форума (бесплатное скачивание), совместно со следующими нидикаторами:

Та же система для МТ4 (англ язык):

  1. Brainwashing. Trades: manually and using EAs (MT4)
  2. Brainwashing EAs - the thread (MT4)
  3. Brainwashing: system setup for trading manually and for EAs (MT4) - the thread 
  4. Brainwashing: system development (MT4) - the thread
 
Sergey Golubev:

Это просто коррекция на таймфрейме М5 после нисходящего тренда, который был со вчерашнего утра глубиной 88 (4-х значных) пипсов.

Потому что сигнал на покупку был за 5 минут раньше (по открытому бару), чем новость по GBP - Индекс изменения объёма розничных продаж CBI

По этой новости (Индекс изменения объёма розничных продаж CBI) цена должна была бы двигаться вниз, так как фактическое значение было минус 36, что меньше, чем прогнозируемое и меньше чем предыдущее +42 (по этой новости, если факт > прогноза и/или предыдущего = хорошо для GBP, то есть цена двигается вверх в сторону GBP; если фактическое меньше прогноза и/или предыдущего как в нашем случае, то цена должна двигаться вниз).

Но так как эта новость - с низким приоритетом, что ни настоящих пробоев, ни ложных пробоев она делать не может.

Поэтому, это просто вчера была дневная коррекция на пятиминутном таймфрейме (или как правильно говорить в случае восходящей коррекции - ралли).


А стоп - он внизу цены.
По сигналу открываете buy, ожидая когда закроется открытый бар с сигналом (как раз в момент новости, которой можно сделать игнор из-за её низкого приоритета), и получаете несколько пипсов прибыли.

Никакого выноса стопа нет.

==========

Чарт Метатрейдера 5 был сделан с использованием системы Brainwashing system, которая разработана с использованием индикаторов из КодаБазы и опубликована этой ветке форума (бесплатное скачивание), совместно со следующими нидикаторами:

Та же система для МТ4 (англ язык):

  1. Brainwashing. Trades: manually and using EAs (MT4)
  2. Brainwashing EAs - the thread (MT4)
  3. Brainwashing: system setup for trading manually and for EAs (MT4) - the thread 
  4. Brainwashing: system development (MT4) - the thread
Спасибо за детальное объяснение.
 

Открывается buy по рыночной цене 1.3216 и закрывается по стоп лоссу с прибылью 1 пипс (согласно графика на истории).


 
Sergey Golubev:

просто для себя, а что так дернуло рынок в 22.05        24.10.2017?

 
Mickey Moose:

просто для себя, а что так дернуло рынок в 22.05        24.10.2017?


Это?


Не знаю, новостей в это время не было. Может - какое событие было, или кто-то что-то по телевизору сказал, и рынок запаниковал.

Но если смотреть на часовом графике - то там в это время вообще ничего не случилось.


 
Sergey Golubev:

Это?


Не знаю, новостей в это время не было. Может - какое событие было, или кто-то что-то по телевизору сказал, и рынок запаниковал.

Но если смотреть на часовом графике - то там в это время вообще ничего не случилось.



да там почти все пары трухануло, но я то клал на фундамент и новости читать не умею, думал может кто пояснит

вот еще как пример

https://www.mql5.com/ru/charts/7818204/eurjpy-m15-fbs-inc

 
Mickey Moose:

да там почти все пары трухануло, но я то клал на фундамент и новости читать не умею, думал может кто пояснит

вот еще как пример

https://www.mql5.com/ru/charts/7818204/eurjpy-m15-fbs-inc


Вот Brent Crude Oil - ничего не произошло - 


А это West Texas Internediate Crude Oil - 


То есть, это в Америке что-то ... кто-то сказал там что-то ... я CNN и Fox News не смотрю ... может - какой-то сенатор и сказал что-то, или закон там какой обсуждали ...

 

Dax - ничего не случилось, а S&P 500 - вот:


 
Sergey Golubev:



теперь осталось найти почему так

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