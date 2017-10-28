Вынос стопов - страница 4
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Новости не работают уже около 3-х лет, сейчас это уже не актуально, и только сбивает с толку при принятии решения входа в рынок. Если и смотреть, то раз в месяц, и выписывать только пересмотр процентных ставок, и выборы. Если раньше новости двигали рынок долго и направленно, то сейчас этого нет, ну может частично что-то осталось, но движение всё-равно продолжается по тренду.
Согласен на все 100% Новости перестали работать уже давно.
во вторник на закрытии - какие контракты могут быть открыты (помимо форы, не им единым) ? и когда их валютирование.
занимаюсь только валютами и их деривативами+крипта. Так что вопрос не по адресу.
занимаюсь только валютами и их деривативами+крипта. Так что вопрос не по адресу.
по моему скромному мнению - это споты, межбанк. Так сказать привет форексу от старшего брата :-)
Тот самый цикл который в форе выливается в 2.5-3 дня. Вот только входы или выходы, вверх или вниз - просто по графику неразобрать
по моему скромному мнению - это споты, межбанк. Так сказать привет форексу от старшего брата :-)
Тот самый цикл который в форе выливается в 2.5-3 дня. Вот только входы или выходы, вверх или вниз - просто по графику неразобрать
Мне не нужны входы. Я ищу причину того движения.
посмотрел минутки - про споты беру слов обратно :-) Нет там ничего необычного или привлекающего внимание
Это вынос стопов? Верно? Если да, то почему маркетмейкеры стремятся ввести толпу в заблуждение?
Это вынос стопов? Верно? Если да, то почему маркетмейкеры стремятся ввести толпу в заблуждение?
На мой взгляд , это коррекционная модель горизонтального треугольника в структуре движения типа А-В-С ( т.е. волна В )в горизонтальных проторговках набирается объём с целями 1)"продавить" рынок 2) Инвестиции в актив с реализацией 3-6-12 мс.
Причина всплеска на графике 24 октября в том, что этот день ознаменовался восстанием сенаторов-республиканцев против Трампа. Если интересно, то могу подробней написать.
если можно максимально подробно именно про этот временной отрезок