Вынос стопов - страница 4

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Mickey Moose:

То же самое что и с понедельника на вторник и со вторника на среду. Так что случилось то?
Медведь сдох)
 
Vitaly Muzichenko:

Новости не работают уже около 3-х лет, сейчас это уже не актуально, и только сбивает с толку при принятии решения входа в рынок. Если и смотреть, то раз в месяц, и выписывать только пересмотр процентных ставок, и выборы. Если раньше новости двигали рынок долго и направленно, то сейчас этого нет, ну может частично что-то осталось, но движение всё-равно продолжается по тренду.


Согласен на все 100% Новости перестали работать уже давно.

 
Mickey Moose:

То же самое что и с понедельника на вторник и со вторника на среду. Так что случилось то?
во вторник на закрытии - какие контракты могут быть открыты (помимо форы, не им единым)  ? и когда их валютирование.
 
Maxim Kuznetsov:
во вторник на закрытии - какие контракты могут быть открыты (помимо форы, не им единым)  ? и когда их валютирование.

занимаюсь только валютами и их деривативами+крипта. Так что вопрос не по адресу.


Расчет на то, что здесь есть кто-то, кто разбирается в фундаментальном анализе хотя бы настолько чтоб прочитать историю.
 
Mickey Moose:

занимаюсь только валютами и их деривативами+крипта. Так что вопрос не по адресу.


Расчет на то, что здесь есть кто-то, кто разбирается в фундаментальном анализе хотя бы настолько чтоб прочитать историю.

по моему скромному мнению - это споты, межбанк. Так сказать привет форексу от старшего брата :-)

Тот самый цикл который в форе выливается в 2.5-3 дня. Вот только входы или выходы, вверх или вниз - просто по графику неразобрать

 
Maxim Kuznetsov:

по моему скромному мнению - это споты, межбанк. Так сказать привет форексу от старшего брата :-)

Тот самый цикл который в форе выливается в 2.5-3 дня. Вот только входы или выходы, вверх или вниз - просто по графику неразобрать

Мне не нужны входы. Я ищу причину того движения.
 
Mickey Moose:
Мне не нужны входы. Я ищу причину того движения.

посмотрел минутки - про споты беру слов обратно :-) Нет там ничего необычного или привлекающего внимание



 
Evgeny Gavrilov:

Это вынос стопов? Верно? Если да, то почему маркетмейкеры стремятся ввести толпу в заблуждение?


Что вас так удивляет? Сильно изрезанный график может приходиться и на период между новостями. Например, плавное снижение приводит к массовому срабатыванию стопов. Цену выносит на скопление заявок на покупку, которые исполняются и сразу толкают цену вверх. Но к этому времени заявки на продажу располагаются ниже, чем накануне, т.к. участники, торгующие по тренду, в отсутствие новостей наращивают технические продажи. Теперь даже небольшой рост на сработавших покупках выносит цену на массовое срабатывание продаж и мы видим новое движение вниз.
 
Evgeny Gavrilov:

Это вынос стопов? Верно? Если да, то почему маркетмейкеры стремятся ввести толпу в заблуждение?



 На мой взгляд , это коррекционная  модель горизонтального треугольника в структуре движения типа А-В-С ( т.е. волна В )в горизонтальных проторговках  набирается объём с целями 1)"продавить" рынок  2) Инвестиции в актив с реализацией 3-6-12 мс.  

 
Andy:

Причина всплеска на графике 24 октября в том, что этот день ознаменовался восстанием сенаторов-республиканцев против Трампа. Если интересно, то могу подробней написать.


если можно максимально подробно именно про этот временной отрезок

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