Вынос стопов - страница 3
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теперь осталось найти почему так
Надо думать не почему, а как получить из этого профит :)
Надо думать не почему, а как получить из этого профит :)
мне не нужен профит, давай искать новость
мне не нужен профит, давай искать новость
Не обязательно там должна быть новость. Может кто то под конец дня от усталости нажал не на ту кнопку.
мне не нужен профит, давай искать новость
если новость найти не удаётся, то это вполне может быть вход от инсайда. То есть товарищи с большими (очень) деньгами немного в курсе того что будет происходить после того..и соотв.двигаются, что отражается в рынке
как-же в топку-то...а как торговать тогда ?? по картам таро только останется... :-)
Новости не работают уже около 3-х лет, сейчас это уже не актуально, и только сбивает с толку при принятии решения входа в рынок. Если и смотреть, то раз в месяц, и выписывать только пересмотр процентных ставок, и выборы. Если раньше новости двигали рынок долго и направленно, то сейчас этого нет, ну может частично что-то осталось, но движение всё-равно продолжается по тренду.
как-же в топку-то...а как торговать тогда ?? по картам таро только останется... :-)
Ок. Что тогда дернуло рынок?
в 22 часа во вторник ? вот как сам думаешь... что у нас происходит со вторника на среду ??