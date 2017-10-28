Вынос стопов - страница 3

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Mickey Moose:

теперь осталось найти почему так


Надо думать не почему, а как получить из этого профит :)

 
Vitalii Ananev:

Надо думать не почему, а как получить из этого профит :)

мне не нужен профит, давай искать новость

 
Mickey Moose:

мне не нужен профит, давай искать новость


Не обязательно там должна быть новость. Может кто то под конец дня от усталости нажал не на ту кнопку.

 
Mickey Moose:

мне не нужен профит, давай искать новость

если новость найти не удаётся, то это вполне может быть вход от инсайда. То есть товарищи с большими (очень) деньгами немного в курсе того что будет происходить после того..и соотв.двигаются, что отражается в рынке
 
Maxim Kuznetsov:
если новость найти не удаётся, то это вполне может быть вход от инсайда. То есть товарищи с большими (очень) деньгами немного в курсе того что будет происходить после того..и соотв.двигаются, что отражается в рынке

Тогда в топку экономичнскиц календарь при таком раскладе?
 
Mickey Moose:

Тогда в топку экономичнскиц календарь при таком раскладе?

как-же в топку-то...а как торговать тогда ?? по картам таро только останется... :-)

 

Новости не работают уже около 3-х лет, сейчас это уже не актуально, и только сбивает с толку при принятии решения входа в рынок. Если и смотреть, то раз в месяц, и выписывать только пересмотр процентных ставок, и выборы. Если раньше новости двигали рынок долго и направленно, то сейчас этого нет, ну может частично что-то осталось, но движение всё-равно продолжается по тренду.

 
Maxim Kuznetsov:

как-же в топку-то...а как торговать тогда ?? по картам таро только останется... :-)

Ок. Что тогда дернуло рынок?
 
Mickey Moose:
Ок. Что тогда дернуло рынок?
в 22 часа во вторник ? вот как сам думаешь... что у нас происходит со вторника на среду ??
 
Maxim Kuznetsov:
в 22 часа во вторник ? вот как сам думаешь... что у нас происходит со вторника на среду ??

То же самое что и с понедельника на вторник и со вторника на среду. Так что случилось то?
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