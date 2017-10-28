Вынос стопов
Это вынос стопов? Верно? Если да, то почему маркетмейкеры стремятся ввести толпу в заблуждение?
На рынке все вынос стопов, каждое движение
Это вынос стопов? Верно? Если да, то почему маркетмейкеры стремятся ввести толпу в заблуждение?
Не горюй, мы тоже так начали, подозревали всех :)
Это вынос стопов? Верно?
иди учись. это лучшее что могу посоветовать.
И тебе не мешало бы учиться, раз отвечаешь в таком тоне. Поведение смахивает очень на злобного тролля.
P.S. раз не знаете механизм появления ложных пробоев, то лучше воздержитесь от комментариев!
Это вынос стопов? Верно? Если да, то почему маркетмейкеры стремятся ввести толпу в заблуждение?
не верно.
Привет!ъ
Эт о не мейкер и не майкер.
Это просто закон тайги.
Даже заяц или олень убегает от волка, когда преследует пожрать их.
Тут тоже самое. Рынок всегда пытается не дать прибыль. Иначе рынку хана.
Там в биржах установлены формулы специальные. Вот они и реагируют.
Где то на форуме есть тема "Теория рынка" там всё описано. (Автор Юсуф )
P.S. раз не знаете механизм появления ложных пробоев, то лучше воздержитесь от комментариев!
Это истинный пробой. Учите логику.
И тебе не меша
И тебе не мешало бы учиться, раз отвечаешь в таком тоне. Поведение смахивает очень на злобного тролля.
P.S. раз не знаете механизм появления ложных пробоев, то лучше воздержитесь от комментариев!
не бывает никаких "ложных пробоев"
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Это вынос стопов? Верно? Если да, то почему маркетмейкеры стремятся ввести толпу в заблуждение?