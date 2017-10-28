Вынос стопов

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Это вынос стопов? Верно? Если да, то почему маркетмейкеры стремятся ввести толпу в заблуждение?


 
Evgeny Gavrilov:

Это вынос стопов? Верно? Если да, то почему маркетмейкеры стремятся ввести толпу в заблуждение?



На рынке все вынос стопов, каждое движение

 
иди учись. это лучшее что могу посоветовать.
 

А вы думаете вам там на графике стрелку нарисуют в какую сторону позицию открывать.  Обычная коррекция после пробоя уровня.


 
Evgeny Gavrilov:

Это вынос стопов? Верно? Если да, то почему маркетмейкеры стремятся ввести толпу в заблуждение?


Не горюй, мы тоже так начали, подозревали всех :)

 
Evgeny Gavrilov:

Это вынос стопов? Верно?

Нет )
 
И тебе не меша
Mickey Moose:
иди учись. это лучшее что могу посоветовать.

И тебе не мешало бы учиться, раз отвечаешь в таком тоне. Поведение смахивает очень на злобного тролля.

P.S. раз не знаете механизм появления ложных пробоев, то лучше воздержитесь от комментариев!

 
Evgeny Gavrilov:

Это вынос стопов? Верно? Если да, то почему маркетмейкеры стремятся ввести толпу в заблуждение?



не верно.

Привет!ъ


Эт о не мейкер и не майкер.

Это просто закон тайги.

Даже заяц или олень убегает от волка, когда преследует  пожрать их.

Тут тоже самое. Рынок всегда пытается не дать прибыль. Иначе рынку хана.

Там в биржах установлены формулы специальные. Вот они и реагируют.

Где то  на форуме есть  тема "Теория рынка" там всё описано. (Автор Юсуф )

 
Evgeny Gavrilov:

P.S. раз не знаете механизм появления ложных пробоев, то лучше воздержитесь от комментариев!

Это истинный пробой. Учите логику.
 
Evgeny Belyaev:
Это истинный пробой. Учите логику.
По определению да, но с практической точки зрения - нет, так как движение вскоре развернулось в южном направлении.
 
Evgeny Gavrilov:
И тебе не меша

И тебе не мешало бы учиться, раз отвечаешь в таком тоне. Поведение смахивает очень на злобного тролля.

P.S. раз не знаете механизм появления ложных пробоев, то лучше воздержитесь от комментариев!


не бывает никаких "ложных пробоев"

см.пост номер два

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