Майнер Биткоин - страница 156

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Valeriy Yastremskiy:

Если получится собрать, фотку закиньте, интересно даже. Работать должно, но к нотику не соединял ) 

Райзер я воткнул. Пришлось попилить пластиковые перегородки и стенки в ноуте, не влезало. Фотки есть, но пока не проверю с картой, это не актуально. В конце месяца придет, проверю, отпишу.
На ноуте может и не заработать, есть слухи. Карта может не определиться.
 
Edgar Akhmadeev:
Райзер я воткнул. Пришлось попилить пластиковые перегородки и стенки в ноуте, не влезало. Фотки есть, но пока не проверю с картой, это не актуально. В конце месяца придет, проверю, отпишу.
На ноуте может и не заработать, есть слухи. Карта может не определиться.

да вроде ограничений по дровам нет. Но лучше воткнуть и посмотреть.) Одну карту то как минимум должен увидеть.

 
Valeriy Yastremskiy:

да вроде ограничений по дровам нет. 

Это в первую очередь определяется моделью материнки и биосом...
Ноут брал в 2012. Хотя у ей унутре, эта,  думатель i7 и 8Гб.
 
Edgar Akhmadeev:
Это в первую очередь определяется моделью материнки и биосом...
Ноут брал в 2012. Хотя у ей унутре, эта,  думатель i7 и 8Гб.

12й год шикарный по моделям. сегодняшняя замена по одинаковой мощи не адекватно дороже. но знергосберегающе. сегодняшние решения как автомобили жизни меньше им заложено. более старые видюхи более вероятно потянет. делители уже в 12 году поддерживались. Интересны резы.)

Прогноз по моделям 12го года еще года 4 будут тянуть.

 
Не в тему, но мне кажется, биткоин на днях достиг максимума и будет глубокая коррекция.
 

Почему бы для разнообразия, хоть раз не гадать когда оно там от корректируется или куда дальше пойдет - а просто зайти по текущему тренду? :)))  А если таки не угадали и попали на откат или разворот  - просто выйти по стопу.        Попробуйте таки как нибудь на досуге   - понравится :))))  Тренды разворачиваются очень  редко, а все ждут разворотов чуть ли не на каждом тике против:)))  (только стоп далеко нинадо, пунктов 10 на часовках или 20 на дневках - за глаза,  ну не угадали так не угадали :))))

 
Wizard2018:

Почему бы для разнообразия, хоть раз не гадать когда оно там от корректируется или куда дальше пойдет - а просто зайти по текущему тренду? :)))  А если таки не угадали и попали на откат или разворот  - просто выйти по стопу.        Попробуйте таки как нибудь на досуге   - понравится :))))   (только стоп далеко нинадо, пунктов 10 на часовках или 20 на дневках - за глаза,  ну не угадали так не угадали :))))

Вы всегда заходите в конце тренда? И много заработали на стопах? ))

А по делу - зачем мне заходить, я не торгую криптой. Слегка интересуюсь майнингом, к слову пришлось и высказал своё скромное мнение. Оно пока не отменено. BTC так и болтается около уровня, которого он достиг 21 фев. Ждёмс.

 

Что-то где-то проморгал

btc-e шевелиться изволили )

краткая суть письма:

Пожертвуйте нам 10% от баланса ваших остатков и расскажем как вернуть ваши остатки

Естественно, ни кому ни слова )


 
Alexandr Bryzgalov:

Что-то где-то проморгал

последняя стадия - когда база юзеров дошла до самой ушлой части мошенников, они тупо шлют низкосортный спам надеясь что кто-нибудь да попадется

 
Как обещал, отписываюсь о результатах испытания ноутбука с райзером.
Эксперимент закончился неудачно, на W10 и W7. Драйвер не запускается, недостаточно ресурсов. Отключил все, без чего должно работать, не помогло. Похоже, на ноуте с дискретной видеокартой не получится, линий PCIe не хватает. По крайней мере на старых моделях.
Можно пайкой отключить ненужную старую видеокарту, но я не готов.
Тема ноута закрыта, хоть и не раскрыта.
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