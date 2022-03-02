Майнер Биткоин - страница 160
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Только что прочитал в блоге криптобиржи. Возможно, уже где-то на форумах уже обсуждают, я не стал метаться, сразу выкладываю гугл-перевод:
Putin Pledges Support for Mining Operations
В последние месяцы Россия была охвачена дебатами о том, должен ли запрет майнинга криптовалюты быть юридически закрепленным, и предложение Центрального банка о общенациональном запрете майнинга криптовалюты маячило над головами российских майнеров. Однако с тех пор Путин отклонил предложение Центрального банка, вместо этого поддержав предложение правительства о регулировании и налогообложении майнинга криптовалюты.
Поддержка этого предложения Путиным означает, что в районах с избытком электроэнергии, таких как Иркутск, Красноярск и Карелиса, потенциально может быть снижена потеря электроэнергии, о чем исключительно сообщают неустановленные лица, знакомые с текущей ситуацией в России, где эта информация еще не опубликована. быть публично раскрыты.
Эта информация поступает в то время, когда регулирующие органы в Азии и Соединенных Штатах ставят под сомнение отсутствие регулирования криптовалют и связанных с ними операций из-за убеждения, что крайне нестабильный и управляемый частным образом рынок может подорвать контроль над государственными финансовыми учреждениями и системы.
Однако Россия не стала исключением. В течение многих лет Россия занимала активную антикриптовалютную позицию, ссылаясь на использование криптовалют как на возможность отмывания денег или финансового терроризма. Кроме того, в 2020 году Россия окончательно признала правовой статус криптовалют, но строго запретила их использование в качестве платежной системы.
Почему запрет был на столе?
Разделяя озабоченность, ранее изложенную Россией, Центральный банк предложил запретить всю криптовалютную экосистему, уделив особое внимание майнингу криптовалюты. Предполагая, что использование криптовалюты на территории России представляет угрозу благополучию их граждан, суверенитету денежно-кредитной политики и финансовой стабильности, Центральный банк стремился убедить Путина согласиться с их мнением.
Этот запрет, изложенный Центральным банком, напоминал полный запрет на все операции с криптовалютой в России, даже запрещая банковским учреждениям иметь какое-либо отношение к криптовалютам. Центральный банк также выдвинул гипотезу о потенциальном сценарии, при котором массовые транзакции могут происходить для конвертации массовых объемов криптовалюты в фиатную валюту, прежде чем полностью отключить и заблокировать любое участие в криптовалюте.
Центральный банк заявил, что из-за «спекулятивного спроса» на криптовалюты произошел быстрый рост, что в конечном итоге привело к тому, что криптовалюта стала напоминать «финансовую пирамиду», что может представлять опасность для граждан России и целостности финансов в России. Удивительно, однако, что Центральный банк еще не обрисовал план решения проблемы использования или владения криптовалютами в качестве частного лица. Елизавета Данилова, глава департамента финансовой стабильности Центрального банка, заявила, что обращение к частным лицам еще не «предусмотрено», что, возможно, указывает на более позитивное замечание о введении общенациональных суровых мер в отношении криптовалюты.
Поскольку российские криптовалютные инвесторы производят ежегодный объем транзакций в размере 5 миллиардов долларов США, ЦБ вряд ли предложит ограничения на частную собственность, при условии, что криптовалюты не используются в качестве платежа на территории России. В конечном счете, основной целью Центрального банка являются финансовые учреждения и предприятия.
Однако Центральный банк также категорически против операций по добыче криптовалюты, считая, что воздействие на окружающую среду слишком велико, чтобы их можно было продолжать на территории России. Центральный банк назвал операции по добыче криптовалюты возможностью обойти правила за счет создания стимулов. Тем не менее, Россия в настоящее время является третьей по величине сверхдержавой в мире майнинга после временного отключения в Казахстане и окончательного отключения в Китае в прошлом году, а это означает, что прекращение операций по добыче криптовалюты может серьезно затруднить глобальный майнинг и потенциально повлиять на рынок в целом.
Позиция Путина
В более поздних обновлениях этого разделения Путин отклонил предложение, выдвинутое Центральным банком, вместо этого выбрав более мягкое предложение, поддержанное правительством. Предложение, поддержанное Путиным, по сути, направлено на налогообложение и регулирование майнинга криптовалюты, а не на введение столь радикальных ограничений, как этого хочет ЦБ. Хотя позиция Путина по этому вопросу еще не подтверждена публично, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков воздержался от каких-либо разъяснений, выяснилось, что президент приказал правительству и Центральному банку примирить свои разногласия.
Поскольку Путин оказывает давление как на правительство, так и на Центральный банк для достижения взаимного соглашения по регулированию криптовалюты, можно констатировать, что утверждение и введение в действие законов и нормативных актов для России предстоит в обозримом будущем.
На публичном брифинге Путин признал «конкурентное преимущество» России в области майнинга криптовалюты, намекая на то, почему предложение включает в себя налогообложение. При «избытке электроэнергии» и «обученном персонале» поддержка Путиным предложения правительства может стать средством использования электроэнергии для сокращения потерь и извлечения выгоды из процветающей отрасли без вмешательства правительства.
Как это может повлиять на российских майнеров?
Пока мало что известно о перспективах российских майнеров криптовалюты, но можно констатировать, что их средства к существованию и вклад в блокчейн далеки от завершения. Однако весьма вероятно, что будут введены строгие нормативные требования, которые, вероятно, ограничат количество майнеров по всей России или объемы добычи. Наряду с этим, введение налогообложения операций по добыче криптовалюты может означать, что многие майнеры могут быть обязаны направлять значительную часть своих доходов правительству, таким образом финансово стимулируя правительство к разрешению майнинга криптовалюты.
После соответствующих заявлений Центрального банка и Путина о дебатах по майнингу криптовалюты соучредитель российской горнодобывающей компании BitCluster Виталий Борщенко сообщил, что различные майнеры по всей стране были приглашены присоединиться к правительственной рабочей группе для поддержки общенациональных операций по майнингу. Это событие может сигнализировать о том, что российское правительство с энтузиазмом относится к идее майнинга криптовалюты и что это может создать множество карьерных возможностей в России.
Автор： Мэтью В.Д. , исследователь Gate.io
https://www.gate.io/ru/blog_detail/482/Putin-Pledges-Support-for-Mining-Operations
а сколько в сутки уйдет на электроэнергию ?
--
Парни, а кто то сейчас из вас реально майнит ?
мнения, что майнят все, просто об этом не КРИЧАТ! :-)
Зашел на 1660 супер и асиках S9, Z9... (лиха беда начала... :-))
(электричка отбивается с плюсами...)
а сколько в сутки уйдет на электроэнергию ? - в зависимости от оборудования и тарифа. (будут проценты с намайненного, меньше 100 %, есть ексель таблица, где можно все это считать -
она сама считает по введенным показателям стоимости эл-ва, скорости добычи, текущих курсов, соответственно используемого оборудования по значениям параметров - в итоге, можно выйти на цену крипты, которая майнится, при которой будет т.н. безубыток, т.е. отбивка эл эн... например, для битка - это возможно около 15 000,00 за $.
В общем тут все индивидуально, зависит от стоимостей оборудования и тарифа на эл. эн.
Написал в ЛК.
мнения, что майнят все, просто об этом не КРИЧАТ! :-)
Зашел на 1660 супер и асиках S9, Z9... (лиха беда начала... :-))
(электричка отбивается с плюсами...)
а сколько в сутки уйдет на электроэнергию ? - в зависимости от оборудования и тарифа. (будут проценты с намайненного, меньше 100 %, есть ексель таблица, где можно все это считать -
она сама считает по введенным показателям стоимости эл-ва, скорости добычи, текущих курсов, соответственно используемого оборудования по значениям параметров - в итоге, можно выйти на цену крипты, которая майнится, при которой будет т.н. безубыток, т.е. отбивка эл эн... например, для битка - это возможно около 15 000,00 за $.
В общем тут все индивидуально, зависит от стоимостей оборудования и тарифа на эл. эн.
Написал в ЛК.
Спасибо
а сколько в сутки уйдет на электроэнергию ?
Вот самый популярный калькулятор
Binance стала первой криптовалютной организацией, которая вошла в Ассоциацию банков России
Москва, 17 февраля 2022 год — Binance, ведущая блокчейн-экосистема в мире, объявляет о вступлении в Ассоциацию банков России с целью обеспечения диалога с федеральными органами власти, законодателями, экспертами в сфере цифровых финансовых активов и цифровых валют.
Президиум Совета Ассоциации банков России одобрил вступление Binance в ассоциацию и принял решение создать Экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам. Цель Экспертного центра - подготовка профессиональных суждений по вопросам оборота цифровых финансовых активов и цифровых валют, обеспечение рабочих органов Ассоциации банков России и ее представителей экспертно-аналитическими материалами по данной теме, обобщение и распространение международного опыта. Одной из задач Экспертного центра станет обеспечение диалога с федеральными органами власти, законодателями, экспертами в сфере цифровых финансовых активов и цифровых валют. Президиум Совета Ассоциации проголосовал за назначение руководителем Экспертного центра GR директора Binance в России и СНГ Ольги Гончаровой.
Представляя Ольгу Гончарову, президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский отметил: «Мы создаем Экспертный совет на перспективу и связываем большие надежды с приходом Ольги Александровны. У нее большие планы по проведению экспертизы оборота цифровых валют, организации мероприятий на эту тему. И на наш взгляд, это хорошая кандидатура, чтобы возглавить площадку, на которой экспертное сообщество могло бы обсуждать подходы к регулированию и развитию цифровых финансовых активов».
“Мы стоим на пороге глобальной трансформации в области регулирования криптовалют. Мы рады вступить в Ассоциацию банков России, это очень значимый шаг для нас”, — сказал директор Binance по Восточной Европе Глеб Костарев. “Binance, как крупнейшая криптовалютная экосистема во всем мире, имеет солидный опыт в области работы с регуляторами. Уверен, что наши наработки, наша экспертиза будут позитивно восприняты банковским сообществом России”.
https://www.binance.com/ru/blog/markets/binance-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B0-%D0%B2-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-421499824684903477
PS: По крипте вроде нет ветки, публикую здесь, хотя не совсем по теме. Если уважаемые представители страны-соседа государства, которое вечно стоит у всех на пороге, пошлют меня в ветку юмора - да пожалуйста )))
Докатились...
Докатились...
Враньё и вброс!
Враньё и вброс!
У нас (на другом форуме) тоже одному такое прилетело, только что.
У нас (на другом форуме) тоже одному такое прилетело, только что.
А Вы в каком городе живете?
А Вы в каком городе живете?
Это не городской форум, профессиональный.
Прилетело человеку в Орле.