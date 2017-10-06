Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса - страница 5
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Итак.
У меня Windows7 x64, контроль учетных записей отключен. При каждом входе в метаедитор приходится каждый раз подключаться к Хранилищу.
Удаление служебных файлов "experts.dat" и "mql5.storage" эффекта не дало. В общем на лицо проблема работы с Хранилещем на Windows7 x64 с отключённым контролем учетных записей. Заявку в СервисДеск отправили.
Владимир, просьба и меня добавить в проект. Спасибо
Добавил.
Смотрю проект, я обычно класс наследую от CObject, может в дальнейшем развитии пригодится
***
Смотрю проект, я обычно класс наследую от CObject, может в дальнейшем развитии пригодится
***
Я пока специально не делал наследование - перспективы советника пока туманны :) . Вот когда понадобиться - так сразу и допишу наследование.
Я пока специально не делал наследование - перспективы советника пока туманны :) . Вот когда понадобиться - так сразу и допишу наследование.
конечно
ЗЫ: сейчас дописываю заказчику вариант гридера с немного другим алгоритмом - при возрастании цены выставляются на уровне price + const и на близком расстоянии друг от друга buy stop и sell limit. Честно говоря, не верю, что в голом виде это даст профит, но тесты могу выложить для сравнения. Код не могу, заказ платный.
Я так понимаю, этот EA пока что профит не дает?
Владимир, хотел спросить вот о чём. А почему не воспользовались наработками СБ? Там же есть класс торгового советника CExpert.
Потом, имхо, когда есть сетка ордеров, не лучше ли обработывать её с помощью CList?
В общем, я бы так сделал:
и сам ордер сетки:
Вот пока такие мысли...
конечно
ЗЫ: сейчас дописываю заказчику вариант гридера с немного другим алгоритмом - при возрастании цены выставляются на уровне price + const и на близком расстоянии друг от друга buy stop и sell limit. Честно говоря, не верю, что в голом виде это даст профит, но тесты могу выложить для сравнения. Код не могу, заказ платный.
Я так понимаю, этот EA пока что профит не дает?
Пока эксперименты провожу. Думаю на базе расширенных итогов
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса
Vladimir Karputov, 2017.10.01 07:27
Для шага 35 расширенные итоги:
Здесь видно, что
Думаю, что над этими самыми многочисленными категориями (длина непрерывающихся трейдов равная "1" и "2") нужно подробнее подумать для корректировки стратегии размещения Stop отложенных ордеров.
нужно будет развивать: например собрать дополнительную статистику, как часто подряд идут комбинации "1,1" - то есть сколько подряд переворотов может быть.
Владимир, хотел спросить вот о чём. А почему не воспользовались наработками СБ? Там же есть класс торгового советника CExpert.
Потом, имхо, когда есть сетка ордеров, не лучше ли обработывать её с помощью CList?
В общем, я бы так сделал:
и сам ордер сетки:
Вот пока такие мысли...
Сетки вообще-то нет. Всегда есть только два отложенных stop ордера: buy stop и sell stop.
Советник выставляет по два отложенных ордера.
Теперь самое интересное: управление открытыми позициями! Все открытия (без разницы, какая позиция открыта была первой - Buy или Sell) сводятся к простой схеме:
И самый главный вопрос: что делать и кто виноват?
с уважением.