Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса - страница 5

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George Merts:

Итак.

У меня Windows7 x64, контроль учетных записей отключен. При каждом входе в метаедитор приходится каждый раз подключаться к Хранилищу.



Удаление служебных файлов "experts.dat" и "mql5.storage" эффекта не дало. В общем на лицо проблема работы с Хранилещем на Windows7 x64 с отключённым контролем учетных записей. Заявку в СервисДеск отправили.

 
Dennis Kirichenko:

Владимир, просьба и меня добавить в проект. Спасибо


Добавил.

 

Смотрю проект, я обычно класс наследую от CObject, может в дальнейшем развитии пригодится

class CBuyStopSellStopGrid : public CObject
{
//....
};

***

 
Alexey Volchanskiy:

Смотрю проект, я обычно класс наследую от CObject, может в дальнейшем развитии пригодится

***


Я пока специально не делал наследование - перспективы  советника пока туманны :) . Вот когда понадобиться - так сразу и допишу наследование.

 
Vladimir Karputov:

Я пока специально не делал наследование - перспективы  советника пока туманны :) . Вот когда понадобиться - так сразу и допишу наследование.


конечно

ЗЫ: сейчас дописываю заказчику вариант гридера с немного другим алгоритмом - при возрастании цены выставляются на уровне price + const и на близком расстоянии друг от друга buy stop и sell limit. Честно говоря, не верю, что в голом виде это даст профит, но тесты могу выложить для сравнения. Код не могу, заказ платный.

Я так понимаю, этот EA пока что профит не дает?

 

Владимир, хотел спросить вот о чём. А почему не воспользовались наработками СБ? Там же есть класс торгового советника CExpert.

Потом, имхо, когда есть сетка ордеров, не лучше ли обработывать её с помощью CList? 

В общем, я бы так сделал:

class CBuyStopSellStopGrid : public CList
 {

 }

и сам ордер сетки:

class CGridOrder : public CObject
 {

 }

Вот пока такие мысли...

 
Alexey Volchanskiy:

конечно

ЗЫ: сейчас дописываю заказчику вариант гридера с немного другим алгоритмом - при возрастании цены выставляются на уровне price + const и на близком расстоянии друг от друга buy stop и sell limit. Честно говоря, не верю, что в голом виде это даст профит, но тесты могу выложить для сравнения. Код не могу, заказ платный.

Я так понимаю, этот EA пока что профит не дает?


Пока эксперименты провожу. Думаю на базе расширенных итогов

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Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса

Vladimir Karputov, 2017.10.01 07:27

Для шага 35 расширенные итоги:

Direction_of_trades_EURUSD_35

Здесь видно, что

  • практически 50% всех случаев - это когда длина непрерывающихся трейдов равна "1". То есть имеем ситуации типа: открыли Buy и затем перевернули позицию (то есть закрыли Buy с убытком и открыли Sell) или такая ситуация: открыли Sell и затем перевернули позицию (то есть закрыли Sell с убытком и открыли Buy). Таким образом ситуации с длиной непрерывающихся трейдов равной "1" - это гарантированный убыток.
  • примерно 25% всех случаев с длиной непрерывающихся трейдов равной "2", на примере Buy: открыли Buy, потом открыли ещё Buy и затем перевернули позицию (то есть закрыли два Buy и открыли Sell - в итоге получили убыток равный нулю).

Думаю, что над этими самыми многочисленными категориями (длина непрерывающихся трейдов равная "1" и "2") нужно подробнее подумать для корректировки стратегии размещения Stop отложенных ордеров.


нужно будет развивать: например собрать дополнительную статистику, как часто подряд идут комбинации "1,1" - то есть сколько подряд переворотов может быть.

 
Dennis Kirichenko:

Владимир, хотел спросить вот о чём. А почему не воспользовались наработками СБ? Там же есть класс торгового советника CExpert.

Потом, имхо, когда есть сетка ордеров, не лучше ли обработывать её с помощью CList? 

В общем, я бы так сделал:

и сам ордер сетки:

Вот пока такие мысли...


Сетки вообще-то нет. Всегда есть только два отложенных stop ордера: buy stop и sell stop.

 

Советник выставляет по два отложенных ордера

Теперь самое интересное: управление открытыми позициями! Все открытия (без разницы, какая позиция открыта была первой - Buy или Sell) сводятся к простой схеме:

На втором шаге имеем убыток по sell

И самый главный вопрос: что делать и кто виноват?

 
добрый день. по моим наблюдениям все зависит от волатильности инструмента, если инструмент с малой волатильностью имеет смысл работать на отбой от уровня(лимитные ордера) если инструмент волатильный работаем на пробой(стоп ордера).


с уважением.


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