Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса - страница 4
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Для шага 35 расширенные итоги:
Здесь видно, что
Думаю, что над этими самыми многочисленными категориями (длина непрерывающихся трейдов равная "1" и "2") нужно подробнее подумать для корректировки стратегии размещения Stop отложенных ордеров.
Проверим идею пирамидинга (для случаев открытия позиции в направлении предыдущей):
Дополнил первый пост двумя ссылками:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса
Vladimir Karputov, 2017.09.26 19:26
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Добавлено:
В процессе работы советника в OnTradeTransaction записываются данные в массив. Формат записи такой: если открыта позиция Buy - значит записываем "+1", если была открыта позиция Sell - значит записываем "-1"
Проверим идею пирамидинга (для случаев открытия позиции в направлении предыдущей)
С вводом двух типов регрессии возникает необходимость проверять вычисленный размер лота. Для этого будет использоваться функция LotCheck. Пример использования этой функции в скрипте:
Дабы не засорять журнал терминала весь вывод организован на график:
В класс советника добавлены геометрическая и арифметическая профессии. Реализован расчёт лота (пока) для геометрической прогрессии.
ds
Сравнение торговли (символ EURUSD, шаг 35) обычным лотом и с геометрической прогрессией:
Рис. 1. Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса: обычный лот
Рис 2. Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса: лот в геометрической прогрессии
Рис. 3. Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса: лот в арифметической прогрессии
Скажем так: "Увеличение лота в геометрической прогрессии или в арифметической прогрессии при наборе позиций в одном направлении оказывается хуже торговли постоянным лотом".
Что-то у меня при попытке обновить данные из Хранилища пишет:
2017.10.03 12:59:10.146 Storage failed to read http data (storage.mql5.com:443 read failed [12152])В общем, никак у меня работа с Хранилищем не налаживается... Что-то я неправильно делаю...
Что-то у меня при попытке обновить данные из Хранилища пишет:
2017.10.03 12:59:10.146 Storage failed to read http data (storage.mql5.com:443 read failed [12152])В общем, никак у меня работа с Хранилищем не налаживается... Что-то я неправильно делаю...
Давайте в Skype, а потом здесь выложим решение проблемы с Хранилищем ...
Давайте в Skype, а потом здесь выложим решение проблемы с Хранилищем ...
Без проблем. Написал в личку.
Итак.
У меня Windows7 x64, контроль учетных записей отключен. При каждом входе в метаедитор приходится каждый раз подключаться к Хранилищу.
Владимир, просьба и меня добавить в проект. Спасибо