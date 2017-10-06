Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса - страница 6
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добрый день. по моим наблюдениям все зависит от волатильности инструмента, если инструмент с малой волатильностью имеет смысл работать на отбой от уровня(лимитные ордера) если инструмент волатильный работаем на пробой(стоп ордера).
с уважением.
Эта тема не про лимитные, а про стоповые отложенные ордера. И на любом символе всегда будут временные рамки, когда есть высокая волатильность (читай "тренд") и низкая волатильность (читай "флет").
Добавлено: насчёт Вашей приписки в каждом сообщении - пожалуйста не нужно писать эту циничную приписку в каждом сообщении, тем более на ru секции форума, ибо:
Версия 1.008: чем длиннее безоткатный тренд (а значит идёт набор позиций одного направления), тем больше вероятность отката и поэтому кратно увеличиваем лот для противоположного отложенного ордера.
ds
Версия 1.008: чем длиннее безоткатный тренд (а значит идёт набор позиций одного направления), тем больше вероятность отката и поэтому кратно увеличиваем лот для противоположного отложенного ордера.
ds
Видно, что в торговле сетками у вас опыта напрочь нет.
Чем длиннее безоткатный тренд, тем больше вероятность его продолжения.
Поэтому наращивание совокупной лотности сметёт любой ваш баланс.
Видно, что в торговле сетками у вас опыта напрочь нет.
Чем длиннее безоткатный тренд, тем больше вероятность его продолжения.
Поэтому наращивание совокупной лотности сметёт любой ваш баланс.
1. Где Вы увидели сетку? В работе всегда два отложенных stop ордера.
2. При работе stop отложенными ордерами и наращиванием лота для отложенного ордера ПРОТИВОПОЛОЖНОГО направления, чем последняя открытая позиция ничто не сможет "снести баланс".
3. Безоткатности, на самом деле, не очень много встречается. Пример статистики срабатывания stop отложенных ордеров с шагом 35:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса
Vladimir Karputov, 2017.10.01 07:27
Для шага 35 расширенные итоги:
Здесь видно, что
Думаю, что над этими самыми многочисленными категориями (длина непрерывающихся трейдов равная "1" и "2") нужно подробнее подумать для корректировки стратегии размещения Stop отложенных ордеров.
1. Где Вы увидели сетку? В работе всегда два отложенных stop ордера.
1. От того что вы слона назовёте носорогом -- у слона хобот не отпадёт.
Вот ваша картинка:
ваше описание и чистая сетка -- это всё стратегии одной сути.
3. Безоткатности, на самом деле, не очень много встречается. Пример статистики срабатывания stop отложенных ордеров с шагом 35:
Безоткатность в реальности встречается так часто, что у вас на реанимацию слившегося баланса (в очередной раз) не хватит средств.
Есть в маркете некто Механик, он задвигает вариации супер-советников, которые основаны на тезисе "откат вот-вот произойдёт". Так он сливает гарантированно раз месяц. Т.е. раз месяц есть безоткатное движение, сметающее баланс.
1. От того что вы слона назовёте носорогом -- у слона хобот не отпадёт.
Вот ваша картинка:
ваше описание и чистая сетка -- это всё стратегии одной сути.
Безоткатность в реальности встречается так часто, что у вас на реанимацию слившегося баланса (в очередной раз) не хватит средств.
Есть в маркете некто Механик, он задвигает вариации супер-советников, которые основаны на тезисе "откат вот-вот произойдёт". Так он сливает гарантированно раз месяц. Т.е. раз месяц есть безоткатное движение, сметающее баланс.
Отложенный stop ордер при тренде (безоткатном тренде) набирает прибыль. Картинка приведённая Вами показывает РЕЗУЛЬТАТ торговли, как раз на безоткатном тренде (о чем над картинокй есть соответствующая надпись "результат, когда есть тренд и несколько отложенных ордеров сработали". Такая совокупная позиция состоящая из ВСЕХ позиций с ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ прибылью ни коим образом не может слить.
Отложенный stop ордер при тренде (безоткатном тренде) набирает прибыль. Картинка приведённая Вами показывает РЕЗУЛЬТАТ торговли, как раз на безоткатном тренде (о чем над картинокй есть соответствующая надпись "результат, когда есть тренд и несколько отложенных ордеров сработали". Такая совокупная позиция состоящая из ВСЕХ позиций с ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ прибылью ни коим образом не может слить.
ну раз тут слива ну никак не получается -- тогда я только ролик вставлю (две части, т.е. два разных ролика)
ну раз тут слива ну никак не получается -- тогда я только ролик вставлю (две части, т.е. два разных ролика)
Ну флуд от Вас - это уже привычно. А вот по теме отложенные stop ордера - есть что сказать?
Ну флуд от Вас - это уже привычно. А вот по теме отложенные stop ордера - есть что сказать?
дык, я уже ж сказал -- вы просто пока сами не проверите на тесте -- меня не услышите.
p.s. а ролик, это модзи -- а модзи флудом не считается
дык, я уже ж сказал -- вы просто пока сами не проверите на тесте -- меня не услышите.
p.s. а ролик, это модзи -- а модзи флудом не считается
Может ещё раз прочтёте:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса
Vladimir Karputov, 2017.10.06 14:58
Версия 1.008: чем длиннее безоткатный тренд (а значит идёт набор позиций одного направления), тем больше вероятность отката и поэтому кратно увеличиваем лот для противоположного отложенного ордера.
ds
По простому, на примере открытия трёх подряд BUY:
1. Выставили Buy stop и Sell stop.
2. Сработал Buy stop - снова выставили Buy stop и Sell stop, но у Sell stop увеличили лот.
3. Сработал Buy stop - снова выставили Buy stop и Sell stop, но у Sell stop увеличили лот.