Советник Buy stop Sell stop Grid в виде класса - страница 3
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Версия 1.003:
Собственно теперь можно думать:
Рекомендую в шаблон "tester.tpl" добавить вот этот индикатор: LifeHack Balance Equity, тогда в тестере можно будет сразу видеть изменение баланса и средств. Примерно так:
Feito. Conecte o Vault , atualize os arquivos do projeto do Vault.
Hi Vladimir, can you add me please? thank you so much.
Hi Vladimir, can you add me please? thank you so much.
Готово, добавил.
В планах провести такую статистику: сколько позиций одного направления открыто подряд перед переворотом.
Например: #1 Buy, #2 Buy, #3Buy и #1Sell -> закрываем все позиции Buy. Значит статистика будет такая: три позиции.
... подключаем шаблон и передаём входные параметры в класс советника
Готово, подключил.
Иногда параметров бывает слишком много. В последнее время обленился, делаю так, при таком подходе не надо париться с передачей параметров в советник. Какие тут есть недостатки?
Владимир, меня тоже подключите пожалуйста
В процессе работы советника в OnTradeTransaction записываются данные в массив. Формат записи такой: если открыта позиция Buy - значит записываем "+1", если была открыта позиция Sell - значит записываем "-1".
Например:
После окончания тестирования, в OnTester, данные массива обрабатываются и записываются в файл csv. Файл создаётся в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\Files. Имя файла формируется по такому принципу:
затем к имени файла добавляется расширение "csv":
Алгоритм обработки массива: если текущая запись того же направления, что и предыдущая (это соответствует открытию подряд нескольких позиций одного направления) - тогда счётчик увеличиваем на единицу, если текущая запись противоположна предыдущей (это соответствует перевороту направления позиций) - тогда счётчику присваивается значение "1".
Полученный csv файл удобно обработать в Excel:
шаг первый: левый клик на столбце с данными
шаг второй: вставка рекомендуемой диаграммы
Вот такая статистика получается (для шага "35" и шага "65"):
Владимир, меня тоже подключите пожалуйста
Готово. Добавил (сразу пост не увидел, проглядел).
Текущий список подключённых пользователей к проекту:
Для шага 35 расширенные итоги:
Здесь видно, что
Думаю, что над этими самыми многочисленными категориями (длина непрерывающихся трейдов равная "1" и "2") нужно подробнее подумать для корректировки стратегии размещения Stop отложенных ордеров.